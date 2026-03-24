ハムスター、モルモット、リス、マーモットなど「げっ歯類」の動物全11体がつくれる！　『げっしるいのぬいぐるみ』4月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『手縫いでつくれる げっしるいのぬいぐるみ』を、2026年4月に発売いたします。

『げっしるいのぬいぐるみ』書影根強い人気の「げっ歯類」たちが、手作りのぬいぐるみになって大集合。大好評の動物ぬいぐるみ本、待望の第2弾！

今作の主役は、かわいい前歯がチャームポイントの仲間たち。ペットとして愛されるハムスター、モルモット、マウス、チンチラはもちろん、動物園やSNSで人気を誇るリス、ビーバー、さらにはマーモットまで、愛くるしい姿をそのままぬいぐるみにしました。

本書の魅力は、なんといっても「手縫い」で気軽に挑戦できること。全工程をプロセス写真付きで詳しく解説しているため、裁縫が初めての方でも、楽しみながら完成させることができます。

さらに、お気に入りの子の個性にあわせてアレンジできる工夫も満載！ 模様や毛色を実在のペットに似せてつくる方法も掲載しているので、世界にひとつだけの「うちの子マスコット」にアレンジすることが可能です。

＜本書イメージ＞

＜目次＞

＜著者プロフィール＞

ハムスターモルモットマウスチンチラリスビーバーマーモットキンクマハムスターの作り方はじめに／道具／材料／ぬいぐるみづくりに役立つ！テクニック集キンクマハムスター／ジャンガリアンハムスター／ゴールデンハムスター／マウス／モルモット／2色のモルモット／チンチラ／リス／ビーバー／チビーバー／マーモットあの子に近づけるアレンジヒント集／商用利用について／型紙

ばんばぱえりあ

老舗のぬいぐるみ・着ぐるみ製作会社「（有）小峰玩具製作所」にパタンナーとして勤務後、会社の廃業に伴い独立。培った技術を生かしながら「生き物のかわいい瞬間をカタチに」をテーマに、こだわりのデザインのぬいぐるみを制作・販売している。著書に『はじめてでも作れる どうぶつぬいぐるみ もふもふの家族』（日本ヴォーグ社）、『ことりのぬいぐるみ』（グラフィック社）。

＜書籍情報＞

『げっしるいのぬいぐるみ』書影

書名：手縫いでつくれる げっしるいのぬいぐるみ

著者：ばんばぱえりあ

発売日：2026年4月

仕様：B5変 並製 総112頁

定価：1,760円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4143-6

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766141431/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18568118/

＜好評関連書籍＞

『ことりのぬいぐるみ』書影

書名：手縫いでつくれる ことりのぬいぐるみ

著者：ばんばぱえりあ

発売日：2025年4月

仕様：B5変 並製 総112頁

定価：1,760円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4023-1

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766140230/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18184782/

プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000520.000084584.html

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