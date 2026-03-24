【フジテレビ】中国ドラマ『星摘みのあなた』FODにて全話一挙独占見放題配信決定！３月31日（火）０時より配信スタート

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フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、中国ドラマ『星摘みのあなた』を３月31日（火）０時より独占見放題配信することが決定しました。

『星摘みのあなた』（C）BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

『星摘みのあなた』は、都の安全を守る高官と、都で一番の女盗賊、本来は敵対関係である２人の偽装結婚から始まる恋を描いた作品です。災害の後、蘇国公のもとで育てられたリウ・ロンは、強欲な者から金銀財宝を盗み、弱き民に分け与える大泥棒。そんな彼女が、よりによって盗賊を取り締まる堅物の高官、シュー・ムーチェンと偽装結婚することに。正体を隠しながら同じ屋根の下で過ごす日々は緊張の連続で、やがて夫に正体がバレてしまうのか？というスリリングな展開は必見です。一方のシュー・ムーチェンは、汚名を着せられ亡くなった父の無実を信じ続ける誠実で真面目な男。最初は“偽装結婚”と言い聞かせていたリウ・ロンも、共に過ごすうちに心が揺れ、彼の優しさに惹かれていきます。

本作で都の安全を守る高官・シュー・ムーチェンを演じるのは、『あったかいロマンス』、『ユンシャン伝』等に出演し、人気急上昇中のタン・シャオティエン。188cmの高身長と端正なルックスで、多くの女性ファンを魅了しています。そして都で一番の大泥棒を演じるのは、『妄想彼氏は夢殿下！？』でおなじみのジュアン・ダーフェイ。華麗なアクションとともに、大胆不敵な盗賊としての俊敏さと、名家の新妻としての清楚で可憐な妻、２つの顔を演じ分けます。偽りの関係の中で少しずつ惹かれ合っていく２人の愛の行方を、ぜひお見逃しなく！

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【あらすじ】

柳蓉（リウ・ロン）は“柳葉賊（りゅうようぞく）”の名で知られる天下の大泥棒。15年前の水害を生き延びた者たちの組織・水推磨（すいすいま）の一員として、富める者から奪い貧しき者を救うことを信条に、さまざまな任務をこなしていた。そんなある日、柳蓉は親友である名家の令嬢・蘇錦珍（スー・ジンジェン）の身代わりとして、紫宸司（ししんし）の新任巡察使・許慕辰（シュー・ムーチェン）に嫁ぐよう指示を受ける。許慕辰の父は、15年前の水害で多額の救済金を横領したとされる“悪徳役人”許承嗣（シュー・チョンスー）。蘇錦珍として許（シュー）家に嫁いだ柳蓉は無邪気な新妻を演じつつ、消えた救済金の手がかりとなる玉佩を探す。一方、父が無実だと信じる許慕辰は、母の忠告に耳を貸さず過去の真相を暴こうとする。共に暮らす中で次第に惹かれ合っていく柳蓉と許慕辰だが、大泥棒である柳葉賊にとって紫宸司の役人である許慕辰は天敵。やがて許慕辰は柳蓉の正体に気づき、救済金を巡る過去の陰謀も明らかになっていく。度重なる危機を乗り越え、大泥棒と堅物役人の夫婦が迎えた結末は…。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『星摘みのあなた』（全24話）

■配 信：３月31日（火）０時～全話一挙独占見放題配信スタート

■出 演：唐暁天（タン・シャオティエン）／荘達菲（ジュアン・ダーフェイ）／

程梓（チョン・ズー）／林楓松（リン・フォンソン）／

李沛恩（リー・ペイエン）／李博洋（リー・ボーヤン）／

黄聖桀（ホアン・ションジエ）／王翌辰（ワン・イーチェン）

■原 作：『賊娘子』／煙穣（イエン・ノン)

■スタッフ：演出：趙錦寿（チャオ・ジンダオ）

脚本：高小嫺（ガオ・シャオシャン）

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/014j（配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

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