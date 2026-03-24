住宅業界の海外展開を“本気で動かす人材“を育てる

ツクルロマン株式会社

ツクルロマン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関根 謙太、以下「ツクルロマン」）は、国内大手ハウスメーカーの旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大和久 裕二）の全従業員を対象に、2026年4月から「海外建設実務のケーススタディ」を中心とした独自の語学研修を本格的に提供することとなりました。

1．「英語」ではなく、「現場で意思決定できる力」を

近年、日本の住宅メーカーは国内市場の成熟化を背景に、北米、豪州、アジアなどを中心とした海外市場への進出を拡大しています。しかし、その最前線である現場では、今、ある共通した課題が顕在化しています。「言葉は通じるが、現場で機能しない」という問題です。通訳を介せば会話は成立する。しかし、各現場での工程管理やトラブル時の意思決定、こうした“現場でのリアルな判断“は、自らの言葉で伝えられなければ機能しません。

日本と海外では、商習慣・業務プロセス・役割の考え方が大きく異なります。その違いを理解しないまま現地に入ることで、 チームに入り込めない、役割を果たせないというケースも少なくありません。

2．なぜ今、住宅業界なのか

ツクルロマンは、建設業界の中でも特に「住宅領域」におけるグローバル化に大きな可能性があると考えています。住宅は、各国の文化・制度・生活様式と密接に結びついており、 単なる技術輸出ではなく“現地に入り込む力“が求められる領域です。だからこそ、「言語」だけでなく、「現地で機能する人材」が不可欠です。そして、この領域において、いち早くグローバル展開を進めてきたのが、旭化成ホームズ株式会社です。

3．両社の連携の背景

ツクルロマンはこれまで、建設業界の企業に対し、海外案件に対応できる人材の育成を目的とした英語研修を通じ、グローバル人材育成に関する取り組みを共に推進してきました。その中で明確になったのは、英語研修の多くが「知識」で止まり、実務で使えるレベルまで到達しないという現実です。

ツクルロマンの強みは、建設・住宅業界の実務に直結した教材と、受講者一人ひとりに伴走する講師陣の支援体制です。私たちは、単に英語を学ぶ場を提供するのではなく海外の現場で自ら考え、伝え、動ける人材を育てることを使命としています。今回、両社は実務に根ざした学び、そして“伴走型“で人材を育てる仕組みの必要性を共有し、今回の当社の研修プログラム導入へと至りました。

4．ツクルロマンの実務型海外人材育成プログラム

■ 実務直結のケーススタディ

海外プロジェクトで実際に発生する以下のようなシーンを想定：

・現地スタッフとの業務調整

・施工進捗・業績報告

・本社へのレポーティング

・労務・総務・契約に関するやり取り

これらをベースに、現場経験を持つアドバイザーが教材を設計。

「すぐに使える英語」と「状況理解力」を同時に鍛えます。

建設・住宅業界の実務に直結した教材

■ 徹底した伴走支援

英語学習は、意欲だけでは続きません。ツクルロマンでは、講師によるレッスンに加え、日々の学習管理・進捗フォロー・個別サポートを徹底し、受講者と“並走する“形で支援を行います。

その結果、

・ 完遂率：90%以上（一般的には約50%）

・ TOEIC平均：+130点

といった成果を実現しています。

■受講者の変化

本プログラムを通じて、多くの受講者に共通する変化があります。

それは、 「海外で働きたい」という意欲が現実の選択肢になることです。

・英語学習に前向きに取り組めるようになった

・海外業務に対する心理的ハードルが下がった

・他部署との交流が生まれた

単なるスキル向上にとどまらず、自身のキャリアや挑戦に対する意識そのものが変化しています。

5．今後の展望

ツクルロマン株式会社は今後も本取り組みを通じて、国内で活躍する人材を、海外でも価値を発揮できる人材へと引き上げる使命を遂行し、日本の技術や品質を「人」を通じて世界に広げることを目指します。

受講者満足度TOEICスコア比較6．代表コメント

ツクルロマン株式会社 代表取締役 関根 謙太

私たちは、「英語を教える会社」ではありません。

海外の現場で、自ら判断し、価値を出せる人材を育てる会社です。

建設業界には、本来世界で戦える技術と人材があります。しかし、その力を発揮しきれていない現実がある。それは、語学の問題だけではなく“現場で機能する力“の不足だと考えています。だからこそ私たちは、泥臭く、徹底的に伴走しながら、一人ひとりが海外で活躍できる状態をつくります。海外で挑戦したい。自分の力を試したい。そう思っている人の可能性を、本気で引き出していきたいと考えています。

7．会社概要

旭化成ホームズ株式会社

戸建住宅「ヘーベルハウス」などを展開する住宅メーカー。国内住宅事業に加え、海外市場での事業展開も推進している。

ツクルロマン株式会社

建築・土木・不動産分野に特化したグローバル人材育成事業を展開。業界特化型の教育プログラムを通じて、日本の建設産業の国際化を支援している。

本件に関するお問い合わせ先

ツクルロマン株式会社

代表：関根 謙太

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-4 ネクストサイト渋谷ビル６階

TEL：03-6826-0647

E-mail：info@tsukuru-roman.co.jp

HP：https://tsukuru-roman.co.jp/