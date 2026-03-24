【復興支援】八丈島の災害復興支援に尽力いただいた６社へ感謝状を贈呈

東京都住宅供給公社

ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：浜 佳葉子、以下「ＪＫＫ」という。）は、令和７年10月の台風で甚大な被害を受けた八丈島（東京都八丈町）の復興支援に際し、東京都からの依頼を受けてＪＫＫ小口・緊急修繕工事店※６社を現地へ派遣しました。これら６社の貢献を称え、令和８年３月16日（月曜日）に表彰し、感謝状を贈呈しました。



※日常の小規模修繕や空家補修のほか、火災・漏水等の事故発生時や緊急時の対応を24時間365日体制で担う協力事業者

受賞した６社 前列左から横山建設株式会社・株式会社多摩ニュータウンサービス・多摩住宅保全株式会社・株式会社清水工務店・株式会社ナカオ・株式会社橋爪工務店

６社は、被災者受け入れ先となる八丈町営住宅の修繕等に対応するため、令和７年10月から計４回、社員を現地へ派遣し作業にあたりました。

離島という特性から、現地では普段使用している資材や工具が十分に確保できない状況が続き、作業工程の遅延が強く懸念される環境でした。このような厳しい条件下において、各社は事前の入念な下調べに基づき必要資材の確保方法を工夫するとともに、現地の状況を踏まえた的確な判断により、作業計画を随時見直しながら修繕等を進めました。その結果、滞りなく作業を完了でき、被災者受け入れに向けた住宅環境の確保に大きく寄与しました。

今回の表彰は、これらの取組に対しＪＫＫとして感謝の意を示すものです。

表彰対象の受注者一覧（６社 順不同）

- 横山建設株式会社（大田区）- 株式会社清水工務店（板橋区）- 株式会社橋爪工務店（西東京市）- 多摩住宅保全株式会社（日野市）- 株式会社多摩ニュータウンサービス（多摩市）- 株式会社ナカオ（町田市）表彰式の様子はＪＫＫホームページへ :https://www.to-kousya.or.jp/k_news/r8_3_24press.html

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