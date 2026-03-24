【対談】マツモト産業×One人事、ビジネスメディア『ダイヤモンド・オンライン』にてタイアップ記事を掲載

One人事株式会社

ワンストップ人事労務システム「One人事」を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、ビジネスメディア『ダイヤモンド・オンライン』のタイアップ企画としてマツモト産業株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：釘貫恭造、以下、マツモト産業）との対談記事を掲載したことをお知らせします。

経営戦略の実行に当たって、多くの企業が突き当たるのが“人材の壁”です。重責を担える人材は社内に埋もれているはずなのに、それを掘り当てる方法がない。

創業100年を超えるマツモト産業が、組織力強化のため中長期経営計画と連動した「戦略人事」へとかじを切りました。今回は、アナログ管理から脱却し、データを「経営の武器」に昇華させ、変革へ挑む同社の軌跡に迫ります。

記事のポイント

1. 働き手不足の時代を乗り越える鍵、「戦略人事」とは

2. 老舗安定企業が抱える人事面の課題

3. 勘と経験で行っていた人材配置がデータ活用で変わる！

4. 勘と経験の人事から、データに基づく「適材適所」へ

5. 現場の若手社員も実感。業務効率化の先に見えたもの

※2026/3/17公開 ダイヤモンド・オンラインタイアップ広告として掲載

タイアップ記事を読む :https://diamond.jp/articles/-/3847793分でわかる「One人事」 :https://onehr.jp/whitepaper/saas_product3/?a=whitepaper_index

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化を真のワンストップで実現する人事労務システムです。API連携ではなく、独自のOneデータベースによってすべての人材情報を一元管理。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

・サービスHP：https://onehr.jp/

・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/

・公式X：https://twitter.com/onehr_jp

・公式Facebook：https://www.facebook.com/onehrjp

＜お問い合わせ先＞

One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp