ウォーターセル株式会社は、アグリノート株式会社に社名を変更します

ウォーターセル株式会社

ウォーターセル株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：渡辺拓也、以下「ウォーターセル」）は、2026年3月23日の株主総会において、社名変更を決議いたしました。本決議に基づき、当社は2026年4月1日から社名をアグリノート株式会社に変更いたします。

社名変更の背景

当社は、「圃場を視覚的に管理したい」という農業生産者のお困りごとの解決のため、2012年に営農支援アプリ「アグリノート」の提供を開始しました。多くの生産者のご支持をいただき、2026年３月現在、日本全国の35,000以上の経営体などでご利用いただいております。

このたびの社名変更は、生産者の皆様に親しまれているサービス名「アグリノート」と社名を統一することで、サービスの提供者をわかりやすくするためのものです。また、当社の中核サービスである「アグリノート」を中心として、社員一同、生産者や農業関連事業者の抱える課題の解決に全力を尽くしていくことの覚悟も込めています。

アグリノート株式会社が目指すもの

当社は、農業現場の様々なアナログの営農情報を「アグリノート」でデジタル化し、デジタル化された営農データの利活用によって、農業現場の課題を解決することを目指しています。

「アグリノート」をご利用いただく生産者の皆様からは、「記録のクラウド化、一元管理が実現できた」、「従業員との情報共有・コミュニケーションが効率化した」、「経営課題の見える化が実現できた」との有難いお声を頂戴しております。

さらに直近では、農業資材の在庫を管理する機能、生産者の営農データから生産における温室効果ガスの排出削減量を算定する機能、衛星写真の解析結果から農作物の生育状況を可視化する機能の提供を開始するなど、取り扱うデータやデータの利活用の範囲を拡大しています。

また、生産者の利用にとどまらず、アグリノートに保存したデータの様々な申請への活用、各種調査での活用、生産者と流通事業者の情報共有での活用などにも関心が高まっています。

当社は今後も引き続き、生産者や農業関連事業者の皆様の課題解決、そして更なる価値提供を実現すべく、「アグリノート」を進化させていきます。社名変更後も変わらぬご支援ならびにご指導ご鞭撻を頂戴できますと幸いです。

新生「アグリノート株式会社」に、ぜひご期待ください。

現社名と新社名

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71603/table/23_1_4defcdbf268321997e8b2a8d312cc241.jpg?v=202603240352 ]

新コーポレートロゴ

アグリノート株式会社のコーポレートロゴ

《ウォーターセル株式会社 企業情報》

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71603/table/23_2_a8fe93d9e39510353684333a556bc732.jpg?v=202603240352 ]