コミュニティー京成 運営のタリーズコーヒー１号店！「タリーズコーヒー イオンタウンユーカリが丘店 」をオープンします！
京成電鉄株式会社
店舗写真
タリーズコーヒー ロゴマーク
２．電話番号
３．営業時間
４．店舗面積
５．席 数
６．サービス
７．そ の 他
京成グループのコミュニティー京成（本社：千葉県八千代市、社長：平 敏久）では、「タリーズコーヒー イオンタウンユーカリが丘店」を２０２６年３月２７日（金）にオープンいたします。
同店は、京成本線ユーカリが丘駅から徒歩約１０分の「イオンタウンユーカリが丘」東街区２階に位置し、「くまざわ書店」とコラボしたブック＆カフェ型の店舗となっています。当社としての「タリーズコーヒー」の運営は、同店が初めてとなります。
コミュニティー京成では、今後も事業エリアにお住まいの皆様のニーズに寄り添った商品・サービスを提供し、地域に愛される店舗運営を目指してまいります。
本件の概要は次の通りです。
店舗写真
タリーズコーヒー ロゴマーク
「タリーズコーヒー イオンタウンユーカリが丘店」について１．住 所
千葉県佐倉市西ユーカリが丘６丁目１２-３
イオンタウンユーカリが丘 東街区２Ｆ
２．電話番号
０４３-３１２-７１７３
３．営業時間
年中無休 （「イオンタウンユーカリが丘」休館日を除く）
１０：００～２１：００
※３月２７日（金）～３月３１日（火）は２０：００までの営業です。
４．店舗面積
約１３０．０３平方メートル （３９．３３坪）
５．席 数
５４席
６．サービス
Tully's Wi-Fi、タリーズカード等
７．そ の 他
オープンを記念し、３月２７日（金）から「オープン記念バッグ」を数量限定販売します。
（売り切れ次第終了）
左：２,０００円、中央：３,０００円、右：５,０００円（いずれも税込）