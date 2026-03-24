コミュニティー京成 運営のタリーズコーヒー１号店！「タリーズコーヒー イオンタウンユーカリが丘店 」をオープンします！

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京成電鉄株式会社

　京成グループのコミュニティー京成（本社：千葉県八千代市、社長：平 敏久）では、「タリーズコーヒー イオンタウンユーカリが丘店」を２０２６年３月２７日（金）にオープンいたします。



　同店は、京成本線ユーカリが丘駅から徒歩約１０分の「イオンタウンユーカリが丘」東街区２階に位置し、「くまざわ書店」とコラボしたブック＆カフェ型の店舗となっています。当社としての「タリーズコーヒー」の運営は、同店が初めてとなります。



　コミュニティー京成では、今後も事業エリアにお住まいの皆様のニーズに寄り添った商品・サービスを提供し、地域に愛される店舗運営を目指してまいります。



　本件の概要は次の通りです。



店舗写真

タリーズコーヒー ロゴマーク

「タリーズコーヒー イオンタウンユーカリが丘店」について

１．住　　所

千葉県佐倉市西ユーカリが丘６丁目１２-３


イオンタウンユーカリが丘 東街区２Ｆ


２．電話番号

０４３-３１２-７１７３


３．営業時間

年中無休 （「イオンタウンユーカリが丘」休館日を除く）


１０：００～２１：００


※３月２７日（金）～３月３１日（火）は２０：００までの営業です。


４．店舗面積

約１３０．０３平方メートル （３９．３３坪）


５．席　　数

５４席


６．サービス

Tully's Wi-Fi、タリーズカード等


７．そ の 他

オープンを記念し、３月２７日（金）から「オープン記念バッグ」を数量限定販売します。


（売り切れ次第終了）






左：２,０００円、中央：３,０００円、右：５,０００円（いずれも税込）