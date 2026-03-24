プロネイリストの日常を心地よく、ときめく瞬間へ。プロ向けトータルネイルブランド「 ILY COCO（イリーココ）」4 月 8日に誕生

株式会社Emutas

美容機器開発を行う株式会社IBIS 名古屋事務所（所在地：愛知県名古屋市）は、2026 年4月8日（水）にプロネイリスト向けの新トータルネイルブランド「ILY COCO（イリーココ）」をローンチいたします。

本ブランドは、高機能なネイル機器と高品質なネイルジェルを組み合わせた“トータルコーディネート”を特長とし、施術効率の向上と仕上がりの美しさの両立を実現。ネイリストの施術環境をサポートし、ネイル業界のさらなる発展に貢献していきます。

ILY COCO 公式オンラインストアはこちら https://ilycoco.jp(https://ilycoco.jp)

ILY COCO について

私たちはものづくりをする上で” トキメキ” を一番大切にしています。指先はもちろん、ヒト・場所・モノなどあらゆる多彩なカラー

が集まり、あなただけの世界観を形作っていきます。ILY COCO はそんな毎日をちょっと特別にする、唯一無二のパートナーとして、

プロネイリスト向けに高機能ネイル機器と高品質ネイルジェルを提供する新ブランドです。

ネイリスト・お客様それぞれに【私らしさを輝かせる唯一無二】の体験をお届けします。

ILY COCO に込められた想い

ILY COCO が伝えるメッセージ

開発背景

近年、ネイル業界では技術の高度化やデザインの多様化が進む一方で、ネイリストの施術負担や製品選定の難しさなど、現場ならではの課題も多く存在しています。特にネイル機器とジェルの相性によって、施術効率や仕上がりの品質が大きく左右されることは、多くのネイリストが感じている課題の一つです。

また、メイク用品には機能性とデザイン性を兼ね備えたブランドが多く存在する一方で、ネイル機器においてはその両立を実現した製品はまだ多くありません。

そこで私たちは、美容機器開発の知見を持つ企業として、これらの課題に着目し、機器（ハード）とジェル（ソフト）の両面から開発。プロフェッショナルなサロンワークの効率化と洗練されたサロン空間のデザイン性を両立させることを目指し、機器とジェルを最適に組み合わせたブランド「ILY COCO」が誕生しました。

ILY COCO は、オンラインストアを中心に販売を展開しながら、教育やリアル体験の機会を組み合わせた取り組みを推進していきます。

ILY COCO が目指すもの

ネイル機器

プロの現場で求められる性能を備えた製品群を展開。美容家電開発の知見を活かし、ブラシレスモーター・静音性・高トルク・高い吸引力・高速硬化など、サロンワークに必要な機能を追求しました。長時間の施術でもネイリストの負担を軽減し、快適な施術環境をサポートします。

■コードレスネイルマシン

○カラー：ベイビーピンク/ミルキーホワイト(全2色) 製品仕様： 電源方式: 充電式( リチウムイオン電池 ) / 消費電力：22W /サイズ：【ネイルマシン】約W75×D152×H43mm【ハンドピース】約139×Φ19mm /重量：【ネイルマシン】約342g【ハンドピース】約179g /回転数：0 ～ 35,000rpm / 充電時間：約2.5 時間※1連続使用可能時間: 約7.5 時間※2（最大回転速度で使用した場合）※1 電池残量や充電環境により変動します。※2 使用環境や使用状況により変動します。Cordless Nail Machine

BLDC モーター搭載。最大35,000rpm を誇る静音コードレスマシン。水洗い可能な先端部分防水設計と防塵対策設計。充電式で自由な施術スペースを実現します。

製品名：コードレスネイルマシン（リューター）

型番 ：nm001

■コードレスダストコレクター

○カラー：ベイビーピンク/ミルキーホワイト(全2色) 製品仕様：電源方式：充電式( リチウムイオン電池 ) / 消費電力：30W /本体サイズ：約W231×D247×H75mm / 本体重量（AC アダプター除く）：約1020g / 吸引力調節：10 段階 /充電時間：約3 時間※1連続使用：可能時間約75 分※2（最大吸引速度で使用した場合）※1 電池残量や充電環境により変動します。※2 使用環境や使用状況により変動します。Cordless Dust Collector

10 段階設計、業界最大4,800rpm レベル集塵力を誇るコードレスダストコレクター。

リチウムイオン電池搭載で、コードに縛られない自由な施術環境を実現します。

製品名：コードレスダストコレクター( 集塵機)

型番 ：dc001

■ハイブリッドライト

○カラー：ベイビーピンク/ミルキーホワイト(全2色) 定格電圧：AC100-240V 50/60Hz / 定格入力：DC24V / 1.5A / 消費電力：36W / 本体サイズ：約W280×D190×H115mm / 本体重量(AC アダプター除く)：約1185g / ランプビーズ：69 個/タイマー設定：4 モード(10秒/30秒/ 60秒/120秒)Hybrid Nail Light

69 個のLED/UV ライト搭載のハイブリッドライト。180°全方位硬化で、

あらゆる角度から高効率に均一硬化。3 段階高さ調節で快適な施術をサポートします。

製品名 ：ハイブリットライト

（LED/UV 硬化ライト）

型番 ：hl001

ネイルジェル

ILY COCO のジェルは韓国ネイルメーカーとの共同開発。ベース、トップ、120 色の豊富なカラージェルは、HEMA・TPO フリー処方を採用しています。優れた発色とツヤ感を密着性で長持ちさせることで、お客様に美しいネイルを提供します。

カラージェルは、単品のほか、アイシャドウパレットのようにテーマごとにまとめられた6色フルコレクションまたは3色ハーフコレクション全20シリーズをご用意。コレクション全体の雰囲気から直感的に好みのカラーを選ぶ、新しいカラーコーディネートのスタイルを提案します。



■カラージェルコレクション Pick up１. 6色フルコレクション：Sugare

○各8ml ○カラー内容：TN-001（オフホワイト）/ LM-001（サクラミスト）/ FL-001（ローズスピネル）/ SY-001（ピンクティントリップ）/ CH-001（ローズクォーツ）/ GL-001（シルバーソーダ）Sugare（シュガレ）

Sugar の派生語で甘さを抑えた造語。

甘さを抑えつつ、じゅわっとにじみ出る可愛さをシュガーのような質感と色で表現。

■カラージェルコレクション Pick up２. ６色フルコレクション：Rosee

○各8ml○カラー内容：TN-007（いちごミルク）/ LM-007（ネオンピンク）/ FL-007（ピンクサファイア）/ SY-007（ロゼミルク）/ CH-007（ロゼアメジスト）/ GL-007（イルミネーションライト）Rosee（ロゼ）

ピンクの中に、ほんのり上品なゴールドが入ることで、花についた朝露のフレッシュさを表現。

■カラージェルコレクション Pick up３. ６色フルコレクション：Marble

○各8ml○カラー内容： CH-017（サテン）/ GL-017（ホワイトマーブル）/ FL-017（ピンクグレープフルーツ）/ LM-017（ベリーヴェール）/ AR-004（ウォームオーラ）/ TN-017（ミルクティーベージュ）Marble（マーブル）

マーブルのグリッタージェルをメインに、ちゅるんと感と上品な輝きで

大理石のような主張しすぎない高級感を表現できるコレクション。

■トップ＆ベース

Top Gel Non-Wipe By MOZZI

[ 5g ]

拭き取り不要のノンワイプタイプ。

高粘度ジェルにより、黄ばみや傷を防ぎ、クリスタルのような

輝く艶を実現します。

Base Gel

[ 5g ]



ケラチン配合で爪を健やかに保ちながら、優れた高密着処方。

フィルインにも最適。

リフトを防ぎ、美しいネイルの土台を作ります。

ILY COCO オフィシャルサイト

▼ 公式オンラインストア 4月8日オープン

http(https://ilycoco.jp/)s://ilycoco.jp/(https://ilycoco.jp/%E2%96%BC)

▼ instagram 公式アカウント

フォローはこちら(https://www.instagram.com/ilycoco_official/?hl=ja)

【会社概要】

株式会社IBIS 名古屋事務所

所在地 ：〒464-0075

愛知県名古屋市千種区内山3-8-10 明治安田生命 今池内山ビル1 階

設立 ：2019 年（令和元年）6 月

事業内容：美容家電OEM・ODM 基幹技術の研究・開発

日本国内サプライチェーン管理

資本金 ：10,000,000 円

ILY COCO 広報事務局

＜本件に関するお問い合わせ先＞

メール：info@ilycoco.jp