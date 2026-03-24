『動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ』開催記念東京メトロ×東京モノレール スタンプラリーを実施決定！

テレビ愛知株式会社

動き出す妖怪展TOKYO実行委員会（テレビ東京・BSテレビ東京・日本経済新聞社・時事通信社・一旗・テレビ愛知）は、2026年3月27日（金）から、妖怪の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム「動き出す妖怪展 TOKYO」を、東京・天王洲の寺田倉庫で開催いたします。

この度『動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ』の開催を記念して 「東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」を２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１０日（日）まで実施します。

スタンプラリーでは、東京メトロの対象３駅（溜池山王駅、錦糸町駅、王子駅）及び東京モノレールの対象１駅（天王洲アイル駅）を巡り、オリジナルスタンプをすべて集めていただくと、達成賞として先着９,０００名様に“オリジナルステッカー”をプレゼントします。

さらに、達成賞に記載されたキーワードをアンケート内で回答のうえＷチャンス賞にご応募いただくと、抽選で合計１５０名様に「マフラータオル」や「ぬいぐるみ」などの豪華な賞品をプレゼントします。

「『動き出す妖怪展』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」詳細

１ 実施期間

２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１０日（日）まで

２ 参加費

無料（スタンプラリーに必要な交通費はお客様のご負担となります。）

３ 参加方法

(１) 東京メトロの各駅（一部の駅を除く）及び東京モノレールの天王洲アイル駅、羽田空港第１ターミナル駅、羽田空港第２ターミナル駅に設置されたラックからリーフレットを入手します。

(２) スタンプ設置駅４か所をまわって、スタンプを集めます。

(３) ４か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットをご提示いただくと、先着９,０００名様に達成賞をプレゼントいたします。

(４) さらに、Ｗチャンス賞として、達成賞に記載されたキーワードをアンケート内でご回答いただくと、抽選で合計１５０名様に素敵な賞品が当たります。

※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。１日ですべてをまわる必要はございません。

※リーフレットは無くなり次第配布終了となります。

※東京メトロのリーフレット配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます。

※Ｗチャンス賞へのご応募はＷＥＢからとなります。

４ スタンプ設置駅

（１）溜池山王駅 （銀座線・南北線） 溜池交差点方面改札付近

（２）錦糸町駅 （半蔵門線） 出口３付近

（３）王子駅 （南北線） 駅事務室付近

（４）天王洲アイル駅 （東京モノレール） 中央口改札窓口付近

※スタンプ設置時間は９時００分から２０時００分です。

※スタンプ台の設置場所は、東京メトロは改札外、東京モノレールは改札内となります。

５ 達成賞内容

オリジナルステッカー 先着９,０００名様

※達成賞の引き換えは期間中を通してお一人様1回のみです。

※達成賞は無くなり次第配布終了となります。

※オリジナルステッカーは全３種類ありますが、デザインはお選びいただけません。

オリジナルステッカーオリジナルステッカーオリジナルステッカー

６ 達成賞引換期間・時間

引換期間：２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１１日（月）まで

引換時間：９時３０分から１９時３０分まで

※達成賞の引換時間は、展覧会の営業時間に準じます。

７ 達成賞引換場所

寺田倉庫 G1ビル 「動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ」２階チケットカウンター付近

（最寄り駅：東京モノレール 天王洲アイル駅）

８ Ｗチャンス賞の賞品・応募方法

＜賞品＞

Ａ賞 マフラータオル・・・・・３０名様 Ｂ賞 ランチトート・・・・・・３０名様

Ｃ賞 ぬいぐるみ（ぬりかべ）・３０名様 Ｄ賞 ハンカチ・・・・・・・・６０名様

A賞B賞Ｃ賞Ｄ賞

＜応募方法＞

（１）リーフレットに掲載の二次元コードを読み込み、応募フォームにアクセスします。

（２） 応募フォームに必要事項、達成賞に記載のキーワード及びアンケートの回答を入力します。

（３）最後に送信ボタンを押して応募完了です。

＜応募締切＞

２０２６年５月１５日（金）２３時５９分まで

※ご応募はお一人様につき１回とさせていただきます。

※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※ご応募の際にお預かりした個人情報につきましては、当選者への発送を目的としており、該当の用途以外に使用することはいたしません。また、個人情報保護につきまして責任をもって管理いたします。

※賞品は２０２６年７月末頃までに発送完了予定です。

『動き出す妖怪展』とは

『動き出す妖怪展』は、江戸・明治時代などの絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」を中心に日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

【イベント概要】

◇イベント名： 動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～

◇開催日時 : 2026年3月27日（金）～2026年 6月28日（日）※期間中休館日なし

◇開催場所 : 寺田倉庫 G1ビル (東京都品川区東品川2-6-4)

◇開催時間 ： ＡＭ9:30～PM8:00 (最終入場PM7:30)

※最終日6月28日はPM5:00まで（最終入場PM 4:30)

◇主催 ： 動き出す妖怪展TOKYO実行委員会

（テレビ東京・ＢＳテレビ東京・日本経済新聞社・時事通信社・一旗・テレビ愛知）

◇後援 ： J-WAVE

◇特別協力 ： 西尾市岩瀬文庫、妖怪美術館（小豆島）

◇協力 ： パナソニックコネクト、キャライノベイト、ヤマハ

◇協賛 ： 寺田倉庫

◇企画制作 ： 一旗・テレビ愛知

◇展覧会公式ホームページ ： https://www.yokaiimmersive.com/tokyo