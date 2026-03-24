サラダクラブ「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」に3年連続認定

株式会社サラダクラブ

株式会社サラダクラブ（代表取締役社長：新谷昭人、本社：東京都調布市）は、日本健康会議が認定を行う健康経営優良法人認定制度において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。2024年から3年連続の認定となります。

健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」し、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年から実施されている顕彰制度です。

当社では、健康の源である野菜を提供する会社として、会社経営方針の土台に「従業員とお客様のからだ・こころ・くらしの健康」を掲げ、グループ会社との情報交換により更なる健康経営の推進を強化しています。健康増進活動（ヘルスアップキャンペーン）を継続しており、昨年は前回を上回る会社全体の88％が参加しました。また、男女育児休業取得率は100％を達成しました。

本年は、がん検診の受診率向上に向けた取り組みを強化しており、「がん検診休暇」の時間単位取得の整備に加え、検診車の導入により就業中でも受診できる体制を構築し、キユーピー本社健康管理室と連携した受診促進施策や健康アプリの活用などを通じて、受診率向上を図っています。このような精力的な取り組みが評価され、「健康経営優良法人」に認定されました。

<サラダクラブ健康宣言>

サラダクラブは、健康の源である野菜を提供する会社として、従業員やその家族自身が健康的に生活できるための取り組みを推進します。

＜行動指針＞

・ダイバーシティを推進し、従業員一人ひとりが心身ともに健やかに働ける環境を整えます。

・生活習慣や健康について、お互いに語りあい思いやりの心を育める様な取り組みをしていきます。

・安全で快適な職場環境の形成に努めるとともに、キユーピー・アヲハタ健康保険組合及びキユーピー本社健康管理室と協働し、従業員や家族の健康への取り組みを積極的にサポートしていきます。

■株式会社サラダクラブについて

株式会社サラダクラブは、野菜の鮮度とおいしさにこだわり、洗わずにそのまま食べられる「パッケージサラダ」を製造・販売しています。キユーピー株式会社と三菱商事株式会社の共同出資により1999年に設立しました。利便性と価格が一定という経済性が評価され需要が拡大しているパッケージサラダ市場で、サラダクラブは国内最大のシェア(金額)＊を占め、販売店舗数は18,200店（2025年12月現在）となっています。

マクロミルQPR（サラダメーカー別 2024年3月-2025年2月）

■サステナビリティへの取り組み

当社では、産地からご家庭までのフードロスを低減し、サステナビリティへの取り組みを推進しています。産地との安定的な取引や増量企画を通じた、持続的な生産体制の維持や産地廃棄の削減。工場内で発生した野菜の未利用部を堆肥の材料にし、それをもとに作られた堆肥を使用して野菜の栽培を行う循環型農業の実現。パッケージサラダの鮮度保持延長の実現により、ご家庭・販売店での消費期限切れに伴う廃棄の低減などの取り組みを行っています＊。

詳細はサステナビリティページ（https://www.saladclub.jp/company/sustainability/）をご参照ください。

■サラダファーストについて

野菜の彩りで、食卓はもっと華やかに。

栄養バランスは理想に近づきより健康的な食生活に。

野菜にふれる楽しさに包まれて、心はもっと豊かに。

私たちはこれからも、

サラダの魅力を発信し続け、

世界の食と健康に貢献していきます。

https://www.kewpie.co.jp/saladfirst/