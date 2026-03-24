「三井住友カード つみたて投資」 月間積立金額1,000億円突破

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）と株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村 正人、以下：SBI証券）は、2026年3月に「三井住友カード つみたて投資（クレカ積立）」の月間積立金額が1,000億円を突破したことをお知らせいたします。

三井住友カード株式会社

「三井住友カード つみたて投資」は、NISA口座でのお取引や、証券口座へのご入金の手続きなく継続投資が行える利便性の高さ、積立金額に対してＶポイントがたまる利得性などをご支持いただき、約180万人のお客さまにご利用いただいております。また、2025年3月に月間積立金額850億円を突破した後、1年で1,000億円を突破いたしました。

「三井住友カード つみたて投資」をご利用のお客さまは、30代以下のお客さまが半数を占めるなど、若い世代の方を中心に幅広い年代のお客さまにご支持いただいております。月間積立金額は10万円のお客さまが最も多く、まとまった金額での積立投資にご活用いただいている点も特徴です。

※2026年3月10日時点

また、「三井住友カード つみたて投資」では、2026年4月10日積立設定締切分（2026年5月買付分）より「Olive限定上乗せプラン」を開始いたします。特典として、Olive契約口座（円普通預金）の残高に応じて、ポイント付与率を最大＋0.5％上乗せいたします。

Olive以外の三井住友カード（対象カード）でクレカ積立をご利用のお客さまも、Oliveアカウントをご契約いただいていれば本プランの対象となります。クレカ積立とOliveを一緒に利用いただくことで、今までよりさらにお得に資産運用ができるようになりました。

三井住友カードとSBI証券は、今後も幅広い世代のお客さまの人生を豊かにする資産形成の一助となるべく、更なる利便性を提供できるよう、サービスの機能強化や、金融サービスとの連携等を実施してまいります。

【ご参考】「三井住友カード つみたて投資」の「Olive限定上乗せプラン」概要

開始日： 2026年4月10日（金）積立設定締切分（2026年5月買付分）以降

※ 詳しくは三井住友カードのホームページをご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo4030044.jsp

【ご参考】 キャンペーン情報

「三井住友カード つみたて投資」の月間積立金額が1,000億円を突破したことを記念して、三井住友カード仲介によるSBI証券口座をお持ちの方が、各種条件を達成いただくとVポイントがもらえるキャンペーンを実施します。その他にも、「三井住友カード つみたて投資」をお得にご利用いただけるよう、各種キャンペーンを実施しております。

キャンペーン参加にあたっては、三井住友カードのホームページをご確認ください。

■キャンペーン1：クレカ積立月間積立金額1,000億円突破記念！1等10万ポイントが当たる

URL

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7244522.jsp?dk=sp_143_0023397

※条件や達成期限など、詳しくは三井住友カードのホームページをご確認ください。

※1 三井住友カードVポイント認証（Vpass/SMBC ID登録）の詳細は、以下のページをご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/for_sbi/sbi_vpoint/pop/certification.jsp

■キャンペーン2：3人に2人、1,000ポイントが当たる！SBI証券口座開設キャンペーン

URL

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7244445.jsp

※条件や達成期限など、詳しくは三井住友カードのホームページをご確認ください。

■キャンペーン3：SBI証券デビュー応援プラン 最大16,600円相当のVポイントプレゼント

URL

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7993474.jsp

※条件や達成期限など、詳しくは三井住友カードのホームページをご確認ください。

＜金融商品仲介業務に関するご注意事項＞

※三井住友カード株式会社は、株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。金融商品取引業者とは異なり、直接、顧客の金銭や有価証券の受け入れなどは行わず、顧客口座の保有・管理はすべて金融商品取引業者が行います。また、金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権は有しておりません。なお、三井住友カード株式会社以外の仲介によりSBI証券の証券口座を開設したお客さまを対象とするものではありません。

※金融商品仲介における金融商品などは、金利・為替・株式相場などの変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化などにより価格が変動し、損失を生じるおそれがあります。

※お取引の際は、手数料などがかかる場合があります。各商品などへの投資に際してご負担いただく手数料などおよびリスクは商品ごとに異なりますので、詳細につきましては、SBI証券ウェブサイトの当該商品などのページ、金融商品取引法等に係る表示または契約締結前交付書面などをご確認ください。

※SBI証券の口座開設料・管理料は無料です。

金融商品取引法等に係る表示

https://search.sbisec.co.jp/Ｖ2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html(https://search.sbisec.co.jp/%EF%BC%B62/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html)

（別ウィンドウでSBI証券のウェブサイトへリンクします。）

【金融商品仲介業者】

商号等：三井住友カード株式会社

登録番号：関東財務局長（金仲）第941号

勧誘方針

https://www.smbc-card.com/mem/for_sbi/guide/kanyu.jsp

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

https://www.smbc-card.com/mem/service/li/pdf/customer.pdf

【所属金融商品取引業者】

商号等：株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第44号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会