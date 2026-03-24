「スマートシティフェスタ」を開催します！

東京都

東京都は、デジタルの力で東京のポテンシャルを引き出し、都民の暮らしをより快適で便利にするスマートシティの取組を推進しています。

スマートシティの更なる推進に向けて、都民の皆様に最新のデジタル技術を活用して生活を豊かにする様々なスマートサービスを体験していただく機会を提供し、便利になった未来のまちを感じてもらうため、「スマートシティフェスタ」を例年開催しています。

５回目となる今回は、ヒューマノイドロボットなどの最先端のロボット技術や、障害のある方の外出や移動を支援する次世代モビリティなど、安心で快適な生活を支えるスマートサービスを多数ご用意しました。

子供から大人まで楽しみながらスマートシティを学ぶことができる３日間です。ぜひお越しください。

開催概要

開催日時- 令和8年4月24日（金） 11:00～18:00- 令和8年4月25日（土）・26日（日） 10:00～17:00開催場所

新宿駅西口広場イベントコーナー、４号街路、新宿中央公園ファンモアタイムひろば

※詳細は別紙のとおり

主な内容

未来を感じるスマートサービスの体験

https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6519-ec6a41cb1e7c9b5ce2be5b95e248c58b.pdf

最新のデジタル技術を使って、将来の西新宿の街を表現したデジタルツインや、未来を感じるスマートサービスなどが体験できます。あわせて東京都が進めているスマートシティの取組もわかりやすく紹介します。

次世代モビリティの乗車体験

デジタルツイン四足歩行ロボット

体の重心を動かすだけでスムーズに移動できる次世代モビリティが登場！そのほかにも、配送ロボットの技術を応用した、高齢化社会での近距離移動を支えるモビリティなど、これからの移動を道路上で体験できます。

子供も楽しめる体験コンテンツ

UNI-ONELOMBY

子供が実際に乗って操作できるロボットや、砂場に映像が映し出されて遊べるデジタル砂場、自分で描いた絵がレースするお絵かきパラダイスなど、子供も楽しめるコンテンツも盛りだくさん！

地域と連携した体験プログラム

こども用搭乗型ロボデジタル砂遊び

西新宿のエリアマネジメント団体や大学など、地域の皆さんと連携した企画も実施。地元大学の学生によるお子様向けの「Vtuberアバターづくり」体験や近隣の医大病院による健康に役立つ情報発信など、様々な展示やワークショップを楽しめます。

Vtuberアバターづくり近隣医大病院による健康情報発信

詳細については、スマートシティフェスタ特設サイト(https://smartcityfes2026.metro.tokyo.lg.jp)をご覧ください。

本イベントは、SusHi Tech Tokyo 2026のパートナーイベントです。

スマートシティフェスタ2026の翌日から東京ビッグサイトで開催しますので、こちらもぜひご参加ください。

内容：世界中からスタートアップや投資家、大企業、都市等が集まるアジア最大のグローバルイノベーションカンファレンスです。最終日は、子どもから学生、大人まで、誰もが楽しみながら最新技術等に触れ、好奇心やチャレンジ精神を育むコンテンツを展開します。

期間：2026年4月27日(月)・28日(火)：ビジネスデイ 、4月29日(水)：パブリックデイ ※無料

URL：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」

▲2050東京戦略【問合せ先】東京都デジタルサービス局

デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課

電話：03-5320-7622

Eメール：S1100301（at）section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。

お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください。