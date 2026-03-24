ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳』、ページ全体の文脈を読み解く「生成AI翻訳」機能を2026年3月24日（火）より提供開始

株式会社イー・エージェンシー

“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）が提供するプロダクトブランド『さぶみっと！』のひとつ、ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳』は、2026年3月24日（火）より、ページ全体のトーン＆マナーや前後の文脈を生成AIが読み解き、より洗練させた翻訳を行う「生成AI翻訳」機能の提供を開始いたします。

本機能は、従来の自動翻訳とは異なり、生成AIによりページ全体の文脈を考慮した翻訳を行うことで、より自然で正確な翻訳を実現します。ブランドイメージを重視するコンセプトページや、正確な情報伝達が求められる製品説明、さらには多言語を利用するユーザーに向けた魅力的なコンテンツ発信において、ウェブサイトの価値をさらに高めます。

◆「生成AI翻訳」機能開発の背景

現在、多くの企業において世界中のユーザー向けの対応や海外展開が加速しており、ウェブサイトの多言語化は必須となっています。一方で、従来の自動翻訳では直訳に留まることが多く、ブランド特有のトーンや繊細なニュアンスまでを伝えるには限界がありました。

しかし、すべてのページをプロの翻訳者に依頼し、文脈に沿った自然な表現へ翻訳（ローカライズ）してもらうには、膨大な時間とコストという高いハードルが存在します。

こうした「精度」と「運用」の課題を解決するため、最新のAI技術を活用し、単なる直訳ではなく、前後の文脈や意図を汲み取った自然な翻訳を短時間で実現する「生成AI翻訳」機能をリリースいたしました。

◆「生成AI翻訳」の主な特徴- 生成AIによるページ全体の翻訳『shutto翻訳』管理画面で、生成AIによる翻訳を簡単に実行できます。個別の修正作業を大幅に削減し、効率的な運用を支援します。- 期待できる翻訳精度の向上生成AI翻訳を利用することでページ全体のトーン＆マナーや前後文脈を加味して翻訳することができます。従来の自動翻訳に比べ、より自然で読み手に伝わりやすい表現への向上が期待できます。- すべてのプランで利用可能無料トライアルを除くすべてのプランにおいて、生成AI翻訳の機能がご利用いただけます。※ご利用はご契約プランごとに定められた「生成AI翻訳トークン数」の上限内でご利用いただけます。

◆このようなページへの活用がおすすめです- ブランドイメージを大切にしたい「コンセプト」ページ- ニュアンスが重要な「キャッチコピー」があるページ- 情報量が多く、正確さが求められる「製品説明・マニュアル」ページ- 海外検索エンジンに評価されたい「SEO対策」ページ

◆サービス提供開始日

2026年3月24日（火）

◆ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳（しゅっとほんやく）』とは

最短3分で実装ができるウェブサイトの翻訳・多言語化サービスです。簡単1タグ導入のため、従来の複数の多言語サイト運用に比べ、開発・運用コストを大幅に削減することができます。料金体系は初期費用無料、ランニング費用は月額の固定料金で分かりやすく、ECサイト・サービスサイト等、様々な業態業種のお客様からの細かなニーズにも対応しております。

さらに、プロの翻訳者への翻訳修正依頼とその反映を管理画面から行うことができる「プロ翻訳機能」も用意しています。

インバウンド旅行者の増加や越境ECの取り組みが増えている今、企業のグローバル対応が求められています。

海外SEO対策機能も備えた『shutto翻訳』は、ますます大きな期待を寄せられています。

サービスサイト：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation

◆株式会社イー・エージェンシー会社概要

京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。

会社名：株式会社イー・エージェンシー

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

URL ： https://www.e-agency.co.jp/

代表 ：甲斐 真樹

設立 ：1999年1月

資本金：9,500万円

従業員数：国内単体：154名 国内連結：246名（2025年12月末現在）

事業内容：

・データソリューション事業

・クラウドプロダクト・SaaS事業

・中国事業、ASEAN事業

※株式会社イー・エージェンシーは、2026年4月1日の持株会社体制への移行に伴い、SaaS事業を承継する「e-365株式会社」を設立いたします。

『shutto翻訳』の提供事業は、新設する「e-365株式会社」へ承継されます。

◆『さぶみっと！』とは？

「もっと身近に、ウェブマーケティングを。」をテーマに、インターネットを使うすべての方にとって手軽に使いやすく、有益なサービスを提供するイー・エージェンシーの自社サービスブランドです。

プログラムやシステムの知識がない方でも簡単に利用できるサービスを低価格で提供し、事業者様のインターネットビジネスを広く加速させるために尽力しています。

これまでの20年以上にわたり、多くの事業者様にご利用いただいております。

・shutto翻訳 https://www.submit.ne.jp/shutto-translation

・CART RECOVERY(R) https://www.submit.ne.jp/cartrecovery

・Contents Recommend https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend

・さぶみっと！レコメンド https://www.submit.ne.jp/recommend

・さぶみっと！メール配信 https://www.submit.ne.jp/mail

・API Mail https://www.submit.ne.jp/apimail

・KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto

・DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社イー・エージェンシー

クラウド事業本部

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●shutto翻訳担当：池内・東・遠藤・藤田・藤澤・岩瀬

email：translation_support@dragon.jp

お問い合わせフォーム：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/contact

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〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

TEL：03-4334-9096

◆2026年4月1日以降の本件に関するお問い合わせ先

e-365株式会社

カスタマーコミュニケーション部

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●shutto翻訳担当：池内・東・遠藤・藤田・藤澤・岩瀬

email：translation_support@e-365.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/contact

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〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

TEL：03-4334-9096