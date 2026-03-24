新規物件の取得に関するお知らせ（港区南麻布）

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）は、東京都港区南麻布において全17戸の「麻布アパートメンツ」のうち、12戸を取得しましたのでお知らせいたします。

当物件は、東京メトロ日比谷線「広尾」駅より徒歩10分、都営大江戸線「麻布十番」駅より徒歩16分、「有栖川宮記念公園」からほど近い高台に位置する希少性の高い立地です。

当物件の所在する「南麻布4丁目」およびその周辺は、江戸時代に多くの寺社や大名屋敷が立ち並んでいた由緒ある歴史を有しています。また、各国大使館やインターナショナルスクールが建ち並ぶ国際色が豊かなエリアであり、慶應義塾幼稚舎や麻布中学校・高等学校、聖心女子学院などの有名校が徒歩圏内に集積する文教地区としての側面も併せ持っています。

当社は、これらの地域特性と平均専有面積200平方メートル 超のゆとりある空間を活かしたリノベーションに取り組んでまいります。

【新規取得事業物件の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90191/table/63_1_e597e6c54cabda86cf2772ea29ec9df9.jpg?v=202603240352 ]

＜本件に関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308