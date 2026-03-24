＜イベントレポート＞Z世代向けマネーリテラシー講座「今日から実践！ワークショップで学ぶMONEY基礎講座」を開催　渋谷女子インターナショナルスクールの生徒を中心に、Z世代25名が参加

Mazeru Share株式会社

Mazeru Share株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松倉寛之）が運営する、学生の可能性を広げる取り組み「YOUTHプロジェクト」は、Z世代向けマネーリテラシー講座「今日から実践！ワークショップで学ぶMONEY基礎講座」を3月5日に開催いたしました。本講座には、YOUTHプロジェクトの賛同校である渋谷女子インターナショナルスクールの生徒を中心に25名が参加。イベントのコンテンツパートナーである株式会社インヴァランス（本社：東京都渋谷区代々木、代表取締役：舘正文）が、マネーリテラシーの専門家として登壇しました。

◆ イベント開催の背景

「老後2000万円問題」や止まらない物価高により将来への不安を持つ人が増加する中で、若年層の投資への関心が高まっています。若いうちからの投資は複利効果やリスク分散の上でメリットが大きい一方で、まとまったお金がないことや知識不足から、一歩を踏み出せない層も多く存在しています。

こうした背景を受け、SNSリテラシー教育や企業コラボを通じて学生の可能性を広げる取り組み「YOUTHプロジェクト」では、Z世代向けマネーリテラシー講座「今日から実践！ワークショップで学ぶMONEY基礎講座」を開催しております。この度開催したのは、その第3回目となるイベントです。

本イベントには、YOUTHプロジェクトの賛同校である渋谷女子インターナショナルスクールの生徒を中心に25名の学生が参加。また、協力パートナーとして、マネーリテラシーを身につけられるサービス「72（ナナニー）」などのコンテンツ発信も手掛ける不動産デベロッパー、株式会社インヴァランスが登壇。マネーリテラシーの専門家として講義を行いました。

◆ 「夢の実現のため…1億円あったらどう使う？」 実践型ワークショップでお金の基礎を学ぶ

イベント冒頭では「もし1億円あったら、夢の実現のためにどう使う？」をテーマにチームごとのワークを実施。参加者は自由にアイデアを出し合い、将来の夢や価値観について話し合うことで、お金と人生の関係を身近に考えるきっかけとなりました。その後、本講座のテーマである「『お金に働いてもらう』とは何か」を理解するための講義セッションが行われました。

講義セッションの前半では「インフレを体感する」をテーマに、ハンバーガーやカフェ、テーマパークのチケットなど身近な商品の過去の価格をクイズ形式で紹介。時代による価格の変化から、インフレによってお金の価値が変化する仕組みについて学びました。参加者からは「昔の価格と今の価格の差に驚いた」「身近なものの値段で説明されると理解しやすかった」という声が聞かれました。

講義セッションの後半では「収入の仕組み」をテーマに、働いた分だけ得られる「労働収入」と、仕組みから生まれる「権利収入」の違いについて解説。お金に働いてもらう仕組みを持つことで、将来の選択肢を広げることができるという考え方について学びました。

最後のワークでは、「どうやって“もう一人の自分”（＝権利収入）を手に入れるか？」をテーマにグループディスカッションを実施。株式投資、不動産投資、SNSなどさまざまなアイデアが挙がり、参加者同士で活発な意見交換が行われました。講義では、投資のリスクや資産形成を行う際の注意点についても説明があり、将来を見据えたお金との向き合い方を考える機会となりました。

＜参加者の声＞

・お金について深く考える機会があまりなかったので、とても勉強になった。

・将来のために今からできることを考えるきっかけになった。

・資産形成についてもっと知りたいと思った。

＜参加者アンケート＞

Q.将来に向けて「お金に働いてもらう仕組み」を考えてみたい気持ちは高まりましたか？

とても高まった：92% やや高まった：8％

◆ 渋谷女子インターナショナルスクールについて

渋谷女子インターナショナルスクールは、英会話・動画制作・SNS運用といった次世代に不可欠なスキルを体系的に学びながら、高等学校卒業資格を取得できる全日制の通信制サポート校です。株式会社が運営する教育機関として、企業や社会とのネットワークを活かした実践的な学びを展開。生徒は在学中からブランド案件やマーケティング企画などに関わり、社会の最前線に触れる経験を積みます。卒業後は、大学・専門学校への進学、企業・クリエイティブ分野への就職など多様な進路を目指します。「社会とともに学び、自分の未来をデザインする」それが渋谷女子インターナショナルスクールの新しい教育モデルです。

Webサイト：https://shibujyo.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shibujyo_0428/

TikTok：https://www.tiktok.com/@shibujyo_0428?lang=ja-JP

YouTube：http://www.youtube.com/@shibujyo2023

◆ 株式会社インヴァランスについて

インヴァランスは用地取得からはじまり、設計、建設、販売、建物管理・賃貸管理まで一気通貫で行う不動産デベロッパーです。自社ブランドの「CREVISTA」などのシリーズマンションの供給実績は150棟を超え、首都圏を中心に最寄り駅から徒歩10分以内という立地にこだわった自社物件を開発し、高い入居率を実現しています。

さらに、最新のIoT技術による「スマートホーム」を導入しており、居住者は1つのアプリで様々な家電やデバイスを外出先からでも簡単に操作できます。こうした物件の差別化により、物件価値の向上を図っています。

インヴァランス公式ホームページ：https://www.invalance.jp/

公式YouTubeチャンネル『72channel』：https://www.youtube.com/@72ch.90/featured

◆ YOUTHプロジェクトについて

「YOUTHプロジェクト」は、Mazeru Share株式会社が運営する、全国の高校・大学・専門学校の「SNS部活」「SNSサークル」「学生団体」等をネットワーク化した取り組みです。SNSリテラシー教育や正しいSNS運用のノウハウ提供をはじめ、企業や公共団体とのコラボレーション、商品サンプリングなどを通じて、学生たちが社会とつながり、成長できる機会を提供しています。

◆ Mazeru Shareについて

Mazeru Shareではメンズ美容に特化したメンズビューティープロダクション「Soft Drink」を運営し、芸能活動・インフルエンサーとしての活動や、商品・ブランド開発などに興味がある美容感度の高い男性をKOL・インフルエンサーとしてマネジメントいたします。KOLを活用したクリエイティブの制作から、マーケティング施策のデータ分析まで幅広くカバーすることで、クライアントのニーズに合ったマーケティングを提供します。

Mazeru Share株式会社ホームページ：https://mazeru-share.jp/

Soft Drink公式ホームページ：https://soft-drink.jp/