ニューバランス ABZORB 2000の新色登場

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2000年代のランニングスタイルにインスパイアされた新たな革新的モデルとして2025年6月に登場した「ABZORB 2000」の新色を2026年4月より発売いたします。新色の発売にあわせて、3月25日（水）～29日（日）の期間限定イベントとして渋谷スクランブルスクエア交差点近くの特設スペースにて、ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」を開催いたします。ABZORBの持つモダンクラフトマンシップと、「履き心地の良さ」を、“マガジンスタンド”という形で渋谷から発信します。

ABZORB2000

2000年代のランニングシューズにインスパイアされたクラシックな要素を、プログレッシブかつ実験的なデザインで表現した ABZORB 2000。フルレングスのABZORBクッショニングとABZORB SBSポッドを組み合わせることで、優れた履き心地を実現しています。ミニマリズムの影響を受けたアッパーデザインと相まって、ビジブルテックを新たな視点で再解釈したモデルです。キャンペーンでは、イングランドU21代表のサッカー選手であり、クリスタル・パレスのスター選手であるエベレチ・エゼ選手が着用しています。

https://shop.newbalance.jp/lp-lifestyle-abzorb2000.html

品番：U2000

カラー：858（Yellow）

価格：24,200円（税込）

ウイズ/サイズ：D/22.5～29.0,30.0cm

ABZORB 2010

衝撃吸収と反発弾性を備えたクッショニング素材ABZORBを象徴する「2010」は、2000年代スタイルからインスパイアされたアッパーデザインがオーセンティックなニューバランスらしさとモダンなクラシックデザインを表現した人気モデルです。

https://shop.newbalance.jp/lp-lifestyle-abzorb2010.html

期間限定イベント ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」

ブランドを象徴する衝撃吸収テクノロジー「ABZORB」にフォーカスした期間限定イベント、ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」を開催いたします。 本イベントは、ABZORBの持つモダンクラフトマンシップと「履き心地の良さ」を、“マガジンスタンド”という形で若者が集う街、渋谷らしい文脈で再編集し、プロダクト・ビジュアル・ストーリーを通して体験いただける空間です。

会場は、渋谷スクランブルスクエア交差点近くの特設スペース。マガジンスタンドをテーマにした空間で、ABZORB 2000/2010を中心としたファッションシュートや、識者インタビュー、ABZORBのヒストリーなどを掲載したオリジナルフリーペーパー「ABZORB mag.」を1日300部限定で無料配布いたします。また、新作を含めたABZORBシリーズの展示、ABZORBシリーズをデザインしたニューバランスのシニアプロダクトデザイナー シャーロット・リーのインタビューやデザイン背景の展示を通して、ABZORBがどのようにして“履き心地”を生み出しているのかを紐解きます。

ABZORB アブゾーブ あぶぞーぶ Stand「履き心地を、読む。」

開催期間：2025年3月25日（水）- 3月29日（日）11:00-19:00

会場：渋谷スクランブル交差点至近三千里薬局跡地 特設スペース

〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目23－8

https://maps.app.goo.gl/6JNWjd6Z4E4NT7Mc7

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で14,000人の従業員を雇用し、2025年の世界売上は92億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ をご覧ください。

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