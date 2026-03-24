名札の着用を省略します

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、２０２６年４月１日（水）から社員が安心して働き続けることのできる、より働きやすい職場環境を実現することを目的として、社員の名札の着用を省略いたします。

近年、お客様等から社員に対する行為のひとつとして、社員の顔や名札を無断で撮影する事案が発生していることを踏まえ、社員の個人情報が拡散・特定されることに起因するプライバシーの侵害やカスタマーハラスメントの発生を未然に防止することが必要であると判断いたしました。

そのため、社員が安心して業務に従事できる安全な就業環境を確保することを目的として、駅構内や乗務員室等において運輸系現業社員及び技術系現業社員が業務に従事する際や、本社社員等が多くのお客様の前で業務を行う際などに、名札の着用を省略するものです。

なお、駅社員および乗務員は、これまでどおり制服を着用しておりますので、ご不明な点やお困りの際は安心してお声がけください。

東京メトロでは、これからも全てのお客様に安心してご利用いただけるよう、安全・安定運行の確保および高品質な鉄道サービスの提供に努めてまいります。