【佐渡汽船】NEXCO東日本×佐渡汽船のお得なセットプランを販売します！

株式会社みちのりホールディングス

佐渡市、佐渡汽船株式会社(佐渡市) 、NEXCO東日本新潟支社(新潟市中央区)は、佐渡島への旅行がセットでお得にご利用いただけるドラ割「佐渡島ゴールデンパス」及び佐渡汽船「佐渡島ゴールデンプラン」の内容を令和8年4月1日(水)ご利用開始分からリニューアルします。

本商品は、ETC車を対象に、首都圏の出発エリアから新潟県内の周遊エリアまでの往復と同周遊エリア内の高速道路が乗り降り自由となり、最大４日間定額でご利用いただけるNEXCO東日本のドラ割「佐渡島ゴールデンパス」と、カーフェリー往復の乗船代等が一体となった佐渡汽船「佐渡島ゴールデンプラン」がセットになったお得なプランです。

本商品のポイント１.：新潟県内の観光にもご利用しやすく！

新潟県内の高速道路全区間（朝日ICを含む）が周遊エリアとして乗り降り自由となることから、佐渡島だけでなく新潟県内全体の観光をお楽しみいただけます。

本商品のポイント２.：首都圏からのご利用可能エリアを拡大！

圏央道のご利用可能エリア拡大のほか、新たに東北道と常磐道の一部区間でもご利用いただけるようになります。これにより、埼玉県・茨城県・千葉県からでも本商品をご利用しやすくなります。

本商品のポイント３.：販売価格を値下げし、よりおトクに！

令和７年度までの「周遊型プラン」から「往復+周遊型プラン」にご利用方法が変更されることに伴い、販売価格を普通車9,500円、軽自動車等7,600円へ変更いたします！これにより、佐渡島や新潟県内のご旅行がよりおトクになる商品となっております。

１．ドラ割「佐渡島ゴールデンパス」

(１)ご利用期間

連続する最大４日間 令和8年4月1日(水)から通年販売

※ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・年末年始・三連休等の交通混雑期は利用期間対象外となります。

※具体的なご利用可能日はドラ割ホームページからご確認ください。

※令和8年3月31日ご利用開始分までは従来の「佐渡島ゴールデンパス」の料金・エリア等が適用されます。

(２)対象車種

ETCでご利用の普通車・軽自動車等(二輪車含む)

ETCコーポレートカードはご利用できません。

(３)申込開始日時

令和8年3月24日(火)14時

NEXCO東日本ドラ割ホームページから「佐渡島ゴールデンパス」をお申込みののち、申込完了画面または申込完了メールに記載のリンクから引き続き佐渡汽船「佐渡島ゴールデンプラン」をお申込みください。

(４)販売価格

(５)ご利用方法・区間

《ご利用方法》下図の出発エリア・周遊エリアを以下の順でご利用ください。

１. 出発エリア⇒周遊エリアの往路（１回限り）

↓

２. 周遊エリア内乗り降り自由（回数制限なし）

↓

３. 周遊エリア⇒出発エリアの復路（１回限り）

(６)ご利用上の注意

〇本商品は、佐渡汽船(株)「佐渡島ゴールデンプラン」を利用される方限定の商品です。

上記プランをお申し込みされていない場合は、ご利用された区間の通行料金を請求いたします。

〇お申し込みされたドラ割「佐渡島ゴールデンパス」のご利用期間内に佐渡汽船「佐渡島ゴールデンプラン」に含まれるカーフェリーの往復乗船が必要です。

〇お申し込みにあっては、佐渡汽船「佐渡島ゴールデンプラン」予約１件に対し、１台としますが、カーフェリーをご利用される場合で複数台航送利用予定の場合は、台数分の「佐渡島ゴールデンパス」お申し込みが可能です。

○佐渡汽船カーフェリー乗り場窓口において、「佐渡島ゴールデンパス」のクーポン提示が必要となります。ドラ割マイページにログインまたは申込完了メールからクーポンをご確認いただき、窓口にてご提示ください。提示がない場合、「佐渡島ゴールデンパス」の適用外となります。

〇お申し込みの際に選択された期間において一度でも周遊エリア内の走行をされると本商品が適用となり、本商品の全額が請求されます。

○ご利用区間・曜日・時間帯により、通常のＥＴＣ割引をご利用いただく方が、高速道路料金が安くなる場合があります。

○スマートICは、ご利用時間に制限がある場合があります。

〇ドラ割「佐渡島ゴールデンパス」をキャンセルする場合、利用開始前までにホームページから手続きをお願いします。「佐渡島ゴールデンパス」のキャンセル料はかかりません。

なお、佐渡汽船(株)「佐渡島ゴールデンプラン」のキャンセルは別途手続きが必要となり、キャンセル料は各プランの旅行条件書、利用規約により異なります。

※「佐渡島ゴールデンパス」の詳細については、NEXCO東日本のドラ割の特設ホームページをご確認ください。

ＵＲＬ:(https://www.driveplaza.com/etc/drawari/sado/)

２．佐渡汽船(株)「佐渡島ゴールデンプラン」(宿泊ありプラン・宿泊なしプラン)

(1)ご利用期間

○宿泊ありプラン

令和8年4月1日(水)から令和8年11月30日(月)利用開始分まで

※令和8年12月1日(火)帰着分まで

○宿泊なしプラン

令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)利用開始分まで

※宿泊ありプラン・宿泊なしプラン共通：ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・年末年始・三連休等の交通混雑期は利用期間対象外となります。詳細は佐渡汽船(株)ホームページからご確認ください。

(2)販売開始

○宿泊ありプラン

・令和8年3月24日(火)予約開始

○宿泊なしプラン

・令和8年3月24日(火)予約開始 ※販売開始以降、乗船日の２ヶ月前から予約可能

NEXCO東日本ホームページで「佐渡島ゴールデンパス」を予約し、予約番号取得後に佐渡汽船(株)ホームページから「佐渡島ゴールデンプラン」を予約してください。

(３)ご利用航路

新潟～両津航路、直江津～小木航路の往復または回遊利用

(４)販売内容

《宿泊ありプラン》

本商品には、佐渡島までのカーフェリー往復(３ｍ以上６ｍ未満の車両航送を含む)と佐渡島内での宿泊が含まれます。「佐渡島ゴールデンパス」とセットでご利用いただくことにより、通常の宿泊プラン料金からさらにお得になります(1,000円割引)。

販売価格については、ご利用日、オプション等により異なりますので、詳しくは、佐渡汽船(株)のホームページをご確認ください。

《宿泊なしプラン》

佐渡島までのカーフェリー車両航送(３ｍ以上６ｍ未満)往復プランです。「佐渡島ゴールデンパス」とセットでご利用いただくことにより、通常のカーフェリー航送運賃よりもお得になります(1,000円割引)。

(５)その他

カーフェリーにて航送する車両は、ドラ割「佐渡島ゴールデンパス」で登録する車両に限ります。NEXCO東日本新潟支社のドラ割「佐渡島ゴールデンパス」をお申し込み後に、佐渡汽船「佐渡島ゴールデンプラン」にお申込みいただく必要があります。

(６)おトクなプラン内容

１.佐渡島ゴールデンプラン利用で車両航送代が割引

２.オプションで船室の等級変更が可能

(７)ご利用上の注意事項

〇本商品は、ドラ割「佐渡島ゴールデンパス」を利用される方限定の商品です。お申し込みにあたっては、ドラ割「佐渡島ゴールデンパス」の申込番号が必要です。

〇カーフェリーにて航送する車両は、ドラ割「佐渡島ゴールデンパス」で登録する車両に限ります。(中型車・大型車・特大車は対象外となります)

※二輪車は、インターネット予約できません。二輪車なしでご予約後、お電話にてご連絡ください。

〇キャンセルについては、旅行条件書(宿泊ありプラン)または利用規約(宿泊なしプラン)によります。ドラ割「佐渡島ゴールデンパス」とは別にキャンセル手続きをお願いいたします。

３．お申し込み方法・利用方法

※お申込み時に登録したETCカード及び車種の車両にて利用期間内に対象エリア内をETC無線走行してください。

※カーフェリーにて航送する車両は、ドラ割「佐渡島ゴールデンパス」で登録する車両に限ります。NEXCO東日本新潟支社のドラ割「佐渡島ゴールデンパス」お申込み後に、佐渡汽船(株)「佐渡島ゴールデンプラン」へお申し込みいただく必要があります。

４．ご利用特典

(１)優待特典

佐渡島内の観光施設における割引など、様々な特典をご用意しております。

(２)アンケートプレゼント

ご利用後アンケートに回答いただいたお客さまの中から抽選で佐渡島の地元特産品等が当たります。また、ドラ割「佐渡島ゴールデンパス」を平日のみの利用期間でお申込みのうえご利用いただいたお客さまを対象に、プレゼントの当選確率を２倍とするキャンペーンも実施いたします。

(３)E-NEXCOポイントプレゼント

E-NEXCOpassでご利用いただいたお客さまに、通常のポイントに加えてE-NEXCOポイントを50Pプレゼント。優待特典の詳細は「ドラ割」特設ページでご確認ください。

ＵＲＬ:(https://www.driveplaza.com/etc/drawari/)

(４)ETCマイレージサービスのポイントプラスキャンペーン

当社が販売するドラ割を平日のみの利用期間でお申込みのうえご利用いただいた場合、ETCマイレージポイントを15%追加付与するキャンペーンを実施中です。詳細はドラ割ＨＰをご覧ください。