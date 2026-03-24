「LiPro（婚活）」、無料マッチングアプリに関するアンケート結果を公開！ 課金なしでも出会えた？

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、婚活に役立つ最新情報をお届けするメディア「LiPro（婚活）」において、マッチングアプリを無料で利用したことのある男性にアンケートを実施しました。

◼️調査サマリー- 課金なしでマッチングできた人は約7割- 課金なしで実際に会えた人は42.2%- 気軽な出会い目的の方が、目的達成率が高い- 「ズバリ、マッチングアプリで出会えると思う」と回答した人は64%

■調査概要

調査期間：2026年3月9日～2026年3月13日

調査対象：マッチングアプリを課金なして利用したことのある男性（利用当時18歳以上）

調査方法：インターネット調査

対象となるアプリ：メッセージまで完全無料で使えるもの、条件次第で一定期間有料会員と同等の機能を無料で使えるもの。

■調査対象

【年齢】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/518_1_1147dc8bed4461a79d5fba7583b48ce9.jpg?v=202603240352 ]

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結果は以下の通りです。

＜課金しないでマッチングできましたか？＞

課金なしでもマッチングできたと回答した人は、全体の69.2%でした。約7割の男性が、無料でもマッチングできています。

＜課金しないで実際に会うことができましたか？＞

課金なして実際に会うことができた人は、42.2%、会えなかった人は57.6%でした。会えなかった人の方がやや多く、マッチングまではできてもデートに発展させることが少々難しいようです。

＜課金なしでも目的を達成できましたか？＞

結婚相手探し、恋人探し、友達探し、デートや遊び相手探し、暇つぶしといった利用目的がある中、自分の目的を達成できたと回答した人は39%、できなかった人は61%となりました。

目的別で見ると、真剣な出会い目的で利用し、目的を達成できた人は33.8%。気軽な出会い目的で利用した人は、42.1%の人が目的を達成できていました。気軽な出会いの方が目的達成率が高い結果です。

＜ズバリ、無料でもマッチングアプリで出会えると思う？＞

「無料でもマッチングアプリで出会えると思う」と回答した人は64%でした。実際に出会えたかどうかにかかわらず、無料アプリで出会える可能性を感じた人は全体の6割以上となっています。

◼️「LiPro」について

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