渋谷区初のe-Bike返礼品に認定！「MOVE.eBike」の3モデルが、ふるさと納税に登場！

株式会社MUSCAT GROUP

ニッチトップ戦略に基づくブランドプロデュース事業を展開する株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社で、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する株式会社WinC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荻原 萌々佳）が展開する日本発モビリティブランド「MOVE.eBike（以下、MOVE）」は、同社のe-Bike 「MOVE X」「MOVE XS」「MOVE S」 が、渋谷区のふるさと納税返礼品として認定されたことをお知らせします。

なお、渋谷区においてe-Bikeがふるさと納税の返礼品として認定されるのは初の事例となります。

■都市の移動体験をアップデートするe-Bikeが、渋谷区の返礼品に

MOVEは、「都市での移動を、もっと自由で、もっと美しく」をコンセプトに、日本の都市環境にフィットするe-Bikeを開発してきました。

今回返礼品として認定された 「MOVE X」「MOVE XS」「MOVE S」 は、力強いアシスト性能と洗練されたミニマルデザインを両立し、通勤・街乗り・週末の移動まで幅広いシーンに対応するモデルです。

再開発による進化を続け、スタートアップや多様なカルチャーが集積する渋谷区は、常に都市の最先端を走り続けてきました。

そうした渋谷区が目指す「持続可能な都市づくり」や「新しいライフスタイルの提案」と、 MOVEが掲げる次世代モビリティとしてのe-Bikeの可能性 が共鳴し、今回の認定に至りました。

■渋谷区初となるe-Bike返礼品、その背景にある価値

これまで渋谷区のふるさと納税返礼品には、ライフスタイルや街の魅力を反映した多様なプロダクトやサービスが提供されてきました。

その中でe-Bikeが返礼品として選ばれたことは、「モノ」ではなく、「移動体験」や「暮らしの質」を価値として届ける新しい試み とも言えます。

MOVEは、e-Bikeを単なる移動手段ではなく、街の見え方や、時間の使い方そのものを変える存在 として位置づけています。

渋谷という街を、距離や混雑から解放し、より自由に楽しむための新たな選択肢として、MOVEはこれからも都市と向き合っていきます。

■返礼品概要

- 対象製品- - 「MOVE X」日常をワンランク上の体験へと導く。力強さと美しさを兼ね備えた、新時代のe-Bike。- - 「MOVE XS」20インチタイヤ採用で、小柄な方にも快適。狭い場所でもスムーズなe-Bike。- - 「MOVE S」初めての電動アシスト自転車にもおすすめ、ミニマルなe-Bike。

※全車種型式認定取得済み

- 掲載先：掲載・取扱媒体ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/search?q=winc&header=1&target=1(https://www.furusato-tax.jp/search?q=winc&header=1&target=1)楽天ふるさと納税（渋谷区ページ）：https://www.rakuten.co.jp/f131130-shibuya/ふるなび：https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=WinCさとふる：https://www.satofull.jp/products/list.php?cat=6030&s3=1523&cnt=60&p=1(https://www.satofull.jp/products/list.php?cat=6030&s3=1523&cnt=60&p=1)

※その他、順次公開予定

※寄付金額、提供台数、仕様等の詳細は、各ふるさと納税サイトをご確認ください。

■MOVEについて

MOVEは「移動を、もっと自由に、美しく。」をテーマに、都市生活者に新しい移動体験を提供するe-bikeブランドです。

無駄を削ぎ落としたデザインと確かな走行性能が特徴で、ライフスタイルや旅のシーンに自然に溶け込むプロダクトを展開しています。

公式サイト：https://move-ebike.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/move_ebike/

【会社概要】

社 名：株式会社WinC

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 荻原 萌々佳（おぎわら ももか）

事業内容：各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L：https://winc.inc/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/