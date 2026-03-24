「『動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」を実施します！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、東京モノレール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣）と共催で「『動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」を２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１０日（日）まで実施します。

このスタンプラリーでは、東京メトロの対象３駅（溜池山王駅、錦糸町駅、王子駅）及び東京モノレールの対象１駅（天王洲アイル駅）を巡り、４匹の妖怪をモチーフにしたオリジナルスタンプをすべて集めていただくと、達成賞として先着９,０００名様に“オリジナルステッカー”をプレゼントします。

さらに、達成賞に記載されたキーワードをアンケート内でご回答のうえＷチャンス賞にご応募いただくと、抽選で合計１５０名様に「マフラータオル」や「ぬいぐるみ」などの豪華な賞品をプレゼントします。

東京メトロでは、東京の都市内観光「City Tourism」を通じて、沿線地域のにぎわいに貢献してまいります。

「『動き出す妖怪展』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」詳細

１ 実施期間

２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１０日（日）まで

２ 参加費

無料（スタンプラリーに必要な交通費はお客様のご負担となります。）

３ 参加方法

(１)東京メトロの各駅（一部の駅を除く）及び東京モノレールの天王洲アイル駅、

羽田空港第１ターミナル駅、羽田空港第２ターミナル駅に設置されたラックから

リーフレットを入手します。

(２)スタンプ設置駅４か所をまわってスタンプを集めます。

(３)４か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットを

ご提示いただくと、先着９,０００名様に達成賞をプレゼントいたします。

(４)さらに、Ｗチャンス賞として、達成賞に記載されたキーワードをアンケート内で

ご回答いただく と、抽選で合計１５０名様に素敵な賞品が当たります。

※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。１日ですべてをまわる必要はございません。

※リーフレットは無くなり次第配布終了となります。

※東京メトロのリーフレット配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、

代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます。

※Ｗチャンス賞へのご応募はＷＥＢからとなります。

４ スタンプ設置駅

（１）溜池山王駅 （銀座線・南北線） 溜池交差点方面改札付近

（２）錦糸町駅 （半蔵門線） 出口３付近

（３）王子駅 （南北線） 駅事務室付近

（４）天王洲アイル駅 （東京モノレール） 中央口改札窓口付近

※スタンプ設置時間は９時００分から２０時００分です。

※スタンプ台の設置場所は、東京メトロは改札外、東京モノレールは改札内となります。

５ 達成賞内容

オリジナルステッカー 先着９,０００名様

※達成賞の引き換えは期間中を通してお一人様1回のみです。

※達成賞は無くなり次第配布終了となります。

※オリジナルステッカーは全３種類ありますが、デザインはお選びいただけません。

６ 達成賞引換期間・時間

引換期間：２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１１日（月）まで

引換時間：９時３０分から１９時３０分まで

※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます。

７ 達成賞引換場所

寺田倉庫 G1ビル 「動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ」２階チケットカウンター付近

（最寄り駅：東京モノレール 天王洲アイル駅）

８ Ｗチャンス賞の賞品・応募方法

＜賞品＞

Ａ賞 マフラータオル・・・・・３０名様 Ｂ賞 ランチトート・・・・・・３０名様

Ｃ賞 ぬいぐるみ（ぬりかべ）・３０名様 Ｄ賞 ハンカチ・・・・・・・・６０名様

＜応募方法＞

（１）リーフレットに掲載の二次元コードを読み込み、応募フォームにアクセスします。

（２）応募フォームに必要事項、達成賞に記載のキーワード及びアンケートの回答を入力します。

（３）最後に送信ボタンを押して応募完了です。

＜応募締切＞

２０２６年５月１５日（金）２３時５９分まで

※ご応募はお一人様につき１回とさせていただきます。

※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※ご応募の際にお預かりした個人情報につきましては、当選者への発送を目的としており、

該当の用途以外に使用することはいたしません。また、個人情報保護につきまして責任をもって

管理いたします。

※賞品は２０２６年７月末頃までに発送完了予定です。

９ お問い合わせ先

（１）東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

（２）東京モノレールお客様センター https://www.tokyo-monorail.co.jp/support/