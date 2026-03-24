「『動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」を実施します！

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東京地下鉄株式会社

　東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂　彰洋、以下「東京メトロ」）は、東京モノレール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田　久嗣）と共催で「『動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」を２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１０日（日）まで実施します。



　このスタンプラリーでは、東京メトロの対象３駅（溜池山王駅、錦糸町駅、王子駅）及び東京モノレールの対象１駅（天王洲アイル駅）を巡り、４匹の妖怪をモチーフにしたオリジナルスタンプをすべて集めていただくと、達成賞として先着９,０００名様に“オリジナルステッカー”をプレゼントします。


　さらに、達成賞に記載されたキーワードをアンケート内でご回答のうえＷチャンス賞にご応募いただくと、抽選で合計１５０名様に「マフラータオル」や「ぬいぐるみ」などの豪華な賞品をプレゼントします。



　東京メトロでは、東京の都市内観光「City Tourism」を通じて、沿線地域のにぎわいに貢献してまいります。




　　　　「『動き出す妖怪展』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」詳細



１　実施期間


　　２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１０日（日）まで



２　参加費


　　無料（スタンプラリーに必要な交通費はお客様のご負担となります。）



３　参加方法


(１)東京メトロの各駅（一部の駅を除く）及び東京モノレールの天王洲アイル駅、


羽田空港第１ターミナル駅、羽田空港第２ターミナル駅に設置されたラックから


リーフレットを入手します。


(２)スタンプ設置駅４か所をまわってスタンプを集めます。


(３)４か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットを


ご提示いただくと、先着９,０００名様に達成賞をプレゼントいたします。


(４)さらに、Ｗチャンス賞として、達成賞に記載されたキーワードをアンケート内で


ご回答いただく と、抽選で合計１５０名様に素敵な賞品が当たります。


※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。１日ですべてをまわる必要はございません。


※リーフレットは無くなり次第配布終了となります。


※東京メトロのリーフレット配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、


代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます。


※Ｗチャンス賞へのご応募はＷＥＢからとなります。



４　スタンプ設置駅


（１）溜池山王駅　　　　（銀座線・南北線）　　溜池交差点方面改札付近


（２）錦糸町駅　　　　　（半蔵門線）　　　　　出口３付近


（３）王子駅　　　　　　（南北線）　　　　　　駅事務室付近


（４）天王洲アイル駅　　（東京モノレール）　　中央口改札窓口付近


※スタンプ設置時間は９時００分から２０時００分です。


※スタンプ台の設置場所は、東京メトロは改札外、東京モノレールは改札内となります。



５　達成賞内容


オリジナルステッカー　先着９,０００名様


※達成賞の引き換えは期間中を通してお一人様1回のみです。


※達成賞は無くなり次第配布終了となります。


※オリジナルステッカーは全３種類ありますが、デザインはお選びいただけません。



６　達成賞引換期間・時間


引換期間：２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１１日（月）まで


引換時間：９時３０分から１９時３０分まで


※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます。



７　達成賞引換場所


寺田倉庫 G1ビル 「動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ」２階チケットカウンター付近


（最寄り駅：東京モノレール　天王洲アイル駅）



８　Ｗチャンス賞の賞品・応募方法


＜賞品＞


　　Ａ賞　マフラータオル・・・・・３０名様　　　　Ｂ賞　ランチトート・・・・・・３０名様


　　Ｃ賞　ぬいぐるみ（ぬりかべ）・３０名様　　　　Ｄ賞　ハンカチ・・・・・・・・６０名様




＜応募方法＞


（１）リーフレットに掲載の二次元コードを読み込み、応募フォームにアクセスします。


（２）応募フォームに必要事項、達成賞に記載のキーワード及びアンケートの回答を入力します。


（３）最後に送信ボタンを押して応募完了です。



＜応募締切＞


２０２６年５月１５日（金）２３時５９分まで


※ご応募はお一人様につき１回とさせていただきます。


※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます。


※ご応募の際にお預かりした個人情報につきましては、当選者への発送を目的としており、


該当の用途以外に使用することはいたしません。また、個人情報保護につきまして責任をもって


管理いたします。


※賞品は２０２６年７月末頃までに発送完了予定です。



９　お問い合わせ先


（１）東京メトロお客様センター　　　　https://www.tokyometro.jp/support/index.html



（２）東京モノレールお客様センター　　　　https://www.tokyo-monorail.co.jp/support/