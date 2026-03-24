「『動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」を実施します！
東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、東京モノレール株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣）と共催で「『動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」を２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１０日（日）まで実施します。
このスタンプラリーでは、東京メトロの対象３駅（溜池山王駅、錦糸町駅、王子駅）及び東京モノレールの対象１駅（天王洲アイル駅）を巡り、４匹の妖怪をモチーフにしたオリジナルスタンプをすべて集めていただくと、達成賞として先着９,０００名様に“オリジナルステッカー”をプレゼントします。
さらに、達成賞に記載されたキーワードをアンケート内でご回答のうえＷチャンス賞にご応募いただくと、抽選で合計１５０名様に「マフラータオル」や「ぬいぐるみ」などの豪華な賞品をプレゼントします。
東京メトロでは、東京の都市内観光「City Tourism」を通じて、沿線地域のにぎわいに貢献してまいります。
「『動き出す妖怪展』開催記念 東京メトロ×東京モノレール スタンプラリー」詳細
１ 実施期間
２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１０日（日）まで
２ 参加費
無料（スタンプラリーに必要な交通費はお客様のご負担となります。）
３ 参加方法
(１)東京メトロの各駅（一部の駅を除く）及び東京モノレールの天王洲アイル駅、
羽田空港第１ターミナル駅、羽田空港第２ターミナル駅に設置されたラックから
リーフレットを入手します。
(２)スタンプ設置駅４か所をまわってスタンプを集めます。
(３)４か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所にてスタンプが押印されたリーフレットを
ご提示いただくと、先着９,０００名様に達成賞をプレゼントいたします。
(４)さらに、Ｗチャンス賞として、達成賞に記載されたキーワードをアンケート内で
ご回答いただく と、抽選で合計１５０名様に素敵な賞品が当たります。
※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由です。１日ですべてをまわる必要はございません。
※リーフレットは無くなり次第配布終了となります。
※東京メトロのリーフレット配布駅は、北千住駅（日比谷線）、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、
代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅（半蔵門線・副都心線）及び目黒駅を除きます。
※Ｗチャンス賞へのご応募はＷＥＢからとなります。
４ スタンプ設置駅
（１）溜池山王駅 （銀座線・南北線） 溜池交差点方面改札付近
（２）錦糸町駅 （半蔵門線） 出口３付近
（３）王子駅 （南北線） 駅事務室付近
（４）天王洲アイル駅 （東京モノレール） 中央口改札窓口付近
※スタンプ設置時間は９時００分から２０時００分です。
※スタンプ台の設置場所は、東京メトロは改札外、東京モノレールは改札内となります。
５ 達成賞内容
オリジナルステッカー 先着９,０００名様
※達成賞の引き換えは期間中を通してお一人様1回のみです。
※達成賞は無くなり次第配布終了となります。
※オリジナルステッカーは全３種類ありますが、デザインはお選びいただけません。
６ 達成賞引換期間・時間
引換期間：２０２６年４月３日（金）から２０２６年５月１１日（月）まで
引換時間：９時３０分から１９時３０分まで
※達成賞の引換時間は、店舗の営業時間に準じます。
７ 達成賞引換場所
寺田倉庫 G1ビル 「動き出す妖怪展 ＴＯＫＹＯ」２階チケットカウンター付近
（最寄り駅：東京モノレール 天王洲アイル駅）
８ Ｗチャンス賞の賞品・応募方法
＜賞品＞
Ａ賞 マフラータオル・・・・・３０名様 Ｂ賞 ランチトート・・・・・・３０名様
Ｃ賞 ぬいぐるみ（ぬりかべ）・３０名様 Ｄ賞 ハンカチ・・・・・・・・６０名様
＜応募方法＞
（１）リーフレットに掲載の二次元コードを読み込み、応募フォームにアクセスします。
（２）応募フォームに必要事項、達成賞に記載のキーワード及びアンケートの回答を入力します。
（３）最後に送信ボタンを押して応募完了です。
＜応募締切＞
２０２６年５月１５日（金）２３時５９分まで
※ご応募はお一人様につき１回とさせていただきます。
※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※ご応募の際にお預かりした個人情報につきましては、当選者への発送を目的としており、
該当の用途以外に使用することはいたしません。また、個人情報保護につきまして責任をもって
管理いたします。
※賞品は２０２６年７月末頃までに発送完了予定です。
９ お問い合わせ先
（１）東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html
（２）東京モノレールお客様センター https://www.tokyo-monorail.co.jp/support/