◆俳優として舞台・映像で活躍。国際ボランティアも◆ 藤原紀香さんが関西大学人間健康学部の学生らと交流 ～3月28日（土）千里山キャンパス／14時から講演会も～

学校法人関西大学

2026年4月から本学の客員教授に就任する予定の藤原紀香さんが、3月28日（土）関西大学千里山キャンパスを訪問し、国際ボランティアに取り組む人間健康学部の学生たちとの交流後、校友会主催の講演会で、多方面において第一線で活躍し続ける原動力や、挑戦を重ねてきた経験、社会との向き合い方などをお話しいただきます。

【本件のポイント】

・俳優・モデル・タレントで、国際ボランティア活動でも知られる藤原紀香さんが28日に千里山

キャンパスを訪問

・国際ボランティアに取り組む人間健康学部の学生と交流し、校友会主催の講演会でこれまでの

経験を語る

・2026年4月から関西大学客員教授に就任予定

藤原紀香さんは、俳優・モデル・タレントとして30年以上活躍するとともに、NPO法人「Smile Please～世界こども基金」を主宰し、海外10か国以上でボランティア活動に取り組んでいます。

一方、本学人間健康学部（国際健康福祉実習）の学生たちはインドネシアへのホームステイを通じて、現地の子どもの福祉課題を学び、インドネシアの学生たちと協力。児童養護施設の施設改善プロジェクトに取り組んできました。この経験を基に藤原さんとの交流・意見交換の場に臨みます。

藤原さんによる講演会のタイトルは「Smile Please～アフガニスタンで出会い、カンボジアで学んだ『教育と未来』」。学生・大学院生、校友会代議員らを対象に、20年以上にわたり世界各地で続けてきた子どもたちへの教育支援活動や、その原点となったアフガニスタン訪問の経験、カンボジアやネパールでの学校建設支援、そこで出会った子どもたちの姿などについて語ります。

※本講演会は一般公開しておらず、参加者は本学学生等（約500人）に限ります。

＜ 藤原紀香さんのプロフィール ＞

兵庫県出身。俳優、モデル、タレントとして数多くの舞台・テレビで主演を務めるとともに司会、キャスター、声優など幅広い分野で活躍。社会貢献活動にも積極的に取り組み、日本赤十字社広報特使を長年務める。世界各地での保健衛生活動や災害支援の現場を視察し、現地の様子を写真で紹介している。「Smile Please」を通じてアフガニスタン、カンボジア、ネパールなど国内外の子どもたちへの教育支援に20年以上取り組んでいる。

＜ 3月28日（土）のスケジュール ＞

13:00 藤原紀香さんと人間健康学部の学生との交流

14:00 講演会「Smile Please―アフガニスタンで出会い、カンボジアで学んだ教育と未来―」

15:30 終了（予定）

▼本件の詳細▼

関西大学プレスリリース

https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No88.pdf

▼メディア関連の方▼

※取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問合せまでご連絡をお願いいたします。

▼本件に関する問い合わせ先▼

総合企画室 広報課

伊地知、小林、明原

住所： 大阪府吹田市山手町3-3-35

TEL： 06-6368-1937

FAX： 06-6368-1266

E-mail： kouhou@ml.kandai.jp