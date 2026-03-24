新生活スタート　NHKからのご案内

NHK | 日本放送協会

まもなく新年度。進学や就職、引っ越しなどに合わせて、テレビを置いたり、NHK ONEを使ったり。新生活を始めるタイミングで、NHKのお手続きも忘れずによろしくお願いします。

- テレビを置いたら、NHK ONEを使ったら。新規の受信契約テレビはもちろん、テレビが無くてもスマホなどでインターネットサービス「NHK ONE」を利用された場合は、受信契約が必要になります。受信契約がお済みでない場合は、新規契約のお手続きをお願いします。（※学生のひとり暮らしや単身赴任など、現在の世帯から独立される場合は、転居先で「新規契約」のお手続きをお願いします）

各種お手続きはこちらから(https://www.nhk-cs.jp/)

- 引っ越したら。住所変更のお手続きすでに受信契約をされている世帯が転居する場合は、住所変更のお手続きをお願いします。- BSが映るようになったら。衛星契約への変更手続き衛星（BS）放送を受信できる場合は、地上契約から衛星契約への変更手続きをお願いします。- 割引・免除制度。あなたの暮らしに合うサポートも受信料には、ひとり暮らしの学生の方を対象とした全額免除や、単身赴任の方を対象に受信料の半額を割り引く家族割引などの制度があります。対象となる方はお手続きをお願いします。- お支払いはスマートに。便利に、お得に受信料のお支払いには口座振替やクレジットカード継続払いが便利です。12か月前払いを選ぶと7％割引となり最もお得です。（※これまで学生免除が適用されていた方も、ご卒業されたら受信料のお支払いが必要になります。ぜひ口座・クレジット払いをご利用ください）

NHKの新しいインターネットサービス「NHK ONE」が始まってから初めての新年度。

NHK ONEは番組の同時配信、見逃し・聴き逃し配信、ニュース記事や動画などが1つにまとまったサービスです。地域設定をすることで、そのエリアのニュースや番組、気象情報にすぐアクセス出来るようになります。新生活を始めたら、NHK ONEの地域設定もお忘れなく。

（※NHK ONEは受信契約が必要なサービスです（ラジオ関連サービスを除く）。すでに受信契約を締結されている場合、別途の契約や追加の負担は必要ありません）