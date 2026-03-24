志摩グリーンアドベンチャーは今年も新しい魅力がいっぱい！「キャンプフィールド」 2026年5月1日（金）誕生！！

近鉄不動産株式会社

今年7月に開業2周年を迎えるアクティビティリゾート施設「志摩グリーンアドベンチャー」（三重県志摩市）では、新しい魅力を発信し続けるべく、引き続き様々な取り組みを実施します。この度、既設の「アトラクションフィールド」および「グランピングフィールド」に加え、雄大な自然と美しい芝生を楽しめる「キャンプフィールド」が2026年5月1日（金）に新たに誕生します。

※2026年3月25日（水）14時から予約受付を開始します。

「キャンプフィールド」は、元ゴルフ場ならではの地形を活かし、1区画約100平方メートル と開放感のある広々としたキャンプ場であり、全22区画のキャンプサイトをご用意しています。テントをお持ち込みいただき、志摩の大自然の中でBBQや星空観賞などをお楽しみいただきながら、自分だけの空間をご堪能ください。さらに、隣接する「アトラクションフィールド」での遊び体験とあわせて、素敵なアウトドア体験をお楽しみいただけます。

既設のグランピングフィールドに加えて、「キャンプフィールド」の開業により、アウトドア初心者から上級者までご利用者様のスタイルに合わせたアウトドア体験をご提供します。

「志摩グリーンアドベンチャー」では、今後も引き続きワクワクするイベント等を開催してまいります。新たな魅力を生み出し続ける「志摩グリーンアドベンチャー」にぜひご来園いただき、志摩の大自然を思い切りお楽しみください。

【キャンプフィールド（イメージ）】

詳細は、別紙をご覧ください。

別紙：https://prtimes.jp/a/?f=d107064-95-04f098f7583b39413d422fc86aaab0d0.pdf

参考：https://prtimes.jp/a/?f=d107064-95-e8abac0ed770f9f13b874711074eede0.pdf