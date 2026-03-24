韓国アイドルの推しの言葉・配信・歌詞をそのまま楽しみたい！　旅行でもっと話したい！『日常にも！　推し活にも！　ときめく韓国語単語集』3/10発売＆即重版！

株式会社 高橋書店



株式会社高橋書店（本社：東京都豊島区、代表取締役：清水美成）は、2026年3月10日(火)に『日常にも！ 推し活にも！ ときめく韓国語単語集』（閔 ソラ／あんざい 由紀恵 著）を全国の書店・オンラインストアで発売、発売後9日間でスピード重版いたしました。

「推しの言葉をわかるようになりたい」「旅行でもっと話してみたい」「配信や歌詞をそのまま楽しみたい」

音楽、ファッション、美容、グルメ、SNS……Kカルチャーを思いっきり楽しむための、生きた韓国語の単語集です。持ち運びやすいポケットサイズで、旅行や遠征にも便利です。

今知りたい、旅行・SNS・エンタメでそのまま使える単語を網羅！

すべてカタカナつき

行く＝가다（カダ）

ツアー＝투어（トゥオ）

など、初心者のニーズに応え、すべての単語にカタカナつきで、ハングルが読めなくても安心です。

・あいさつやあいづちなどの【基本のフレーズ、単語】

・ショッピング、地名、数の数え方などの【旅行】

・ドラマ、歌、アイドルなどの【エンタメ】

をはじめ、【日常生活】【料理・食べ物】【自己紹介・SNS】【推し活】と、韓国文化を楽しみたいすべての人のための最新単語を掲載。この一冊があればあなたの「やりたい」が叶います。

豆知識やヒント、最新用語にはミニ解説つき！ イラストやコラムも充実

日常単語から推し活用語まで、今使いたい単語を厳選

ただ単語を載せるだけではなく、ニュアンスがわかる豆知識や使い方のヒントも掲載。「ティーザー」「ショーケース」のような推し活ならではの表現や、意味が特徴的な最新用語にはミニ解説がついています。

＊「ティーザー（티저/ティジョ）」＝新曲発表の前に、短く曲の一部だけを聞かせて期待を高める動画

＊「ショーケース（쇼케/ショケ）」＝ショケイス（쇼케이스）の略。記者や前もって選ばれたファンの前で新曲を初めて披露するイベント

解説が充実しているから、ちゃんと使えます楽しいイラストやコラムも満載

また、韓国文化にまつわるコラムやフレーズも紹介。旅先や推し活で役立ちます。

〈目次〉

はじめに／この本の使い方

■Part1 よく使う 基本のフレーズ、単語・・・基本のあいさつ/お礼・謝罪・応援/あいづち・返事/気持ち ほか

もっと知りたい！便利な単語１. 強調・程度を表す言葉

■Part2 おはようからおやすみまで 日常生活・・・日用品/ファッションアイテム/文房具/会社・学校/美容/化粧品 ほか

もっと知りたい！韓国の文化１. アイドルたちを動物にたとえる理由

■Part3 いよいよ渡韓！ 旅行・・・宿泊/支払い・両替/ショッピング/乗り物/スパ・サウナ/漢数詞/時間 ほか

もっと知りたい！韓国の文化２. 知っておくと便利な移動・交通の違い

■Part4 おいしく食べたい！ 料理・食べ物・・・韓国料理/飲み物/カフェ/スイーツ・パン/野菜・穀物・くだもの ほか

もっと知りたい！韓国の文化３. 食事のマナー

■Part5 もっと知りたい！ 自己紹介・SNS・・・血液型・星座・干支/MBTI/SNS/ハッシュタグ/動画/配信/写真 ほか

もっと知りたい！便利な単語２. SNSで使われる略語

■Part6 見逃せない！ エンタメ・・・ドラマ・映画/ストーリージャンル/ランキング・チャート・賞/アイドル/デビュー・カムバ ほか

もっと知りたい！韓国の文化４. ドラマや映画の視聴制限が日本よりも細かい

■Part7 推しと心を通わせる！・・・ファン同士のコミュ/推し活の日常/推し活グッズ/チケット購入/推しに伝えたいこと ほか

もっと知りたい！韓国の文化５. 日本と韓国の推し活は違う!?

巻末付録・・・ハングルのしくみと発音変化／ハングル表／韓国語さくいん/日本語さくいん

書名：日常にも！ 推し活にも！ ときめく韓国語単語集

著者：閔 ソラ／あんざい 由紀恵

定価：1100円（税込）／288頁／文庫判

ISBN：978-4-471-11274-5

https://www.takahashishoten.co.jp/book/11274.html

〈著者〉

閔ソラ（ミン ソラ）

2010年渡日。名古屋大学大学院修了、文学博士。名古屋商科大学、愛知学院大学、愛知大学、名古屋学院大学韓国語非常勤講師。韓国エンタメに精通。著書に『手帳にひと言書くだけで、韓国語がどんどん上達する本』（永岡書店）ほかがある。

あんざい由紀恵（あんざい ゆきえ）

韓国語学習書コーディネーター。企画、著者の選出から執筆まで担当した書籍は約20冊になる。閔ソラ先生との共著は『3秒以内で言える韓国語ひとこと練習帳』『めちゃカワMAX!! 韓国スターが推せる！かわいい韓国語BOOK』（新星出版社）がある。