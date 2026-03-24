ダイドードリンコと東京都青梅市が包括連携協定を締結　取り組みの一環として「災害対応子育て支援型自動販売機」を設置

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、東京都青梅市（以下「青梅市」）と、それぞれの資源を活用しながら密に連携して事業に取り組むことで、地域の活性化および市民サービスの向上を図ることを目的とした包括連携協定を、3月24日（火）に締結しましたので、お知らせいたします。

本連携協定に基づく取り組みの一環として、災害対応子育て支援型自動販売機（以下「本自販機」）を青梅市役所に設置しました。

本自販機は、子育て支援事業として、飲料に加え、ベビー用 紙おむつやおしりふきなどを購入できるほか、災害対策事業として、災害などにより停電が発生した際にも、自販機内の商品を搬出することができる災害救援機能を搭載しています。これにより、地域の皆さまの安全・安心な暮らしに貢献します。

当社は、本連携協定の締結を通じて、安心して子育てができる環境づくりをはじめ、さまざまな地域課題の解決に向けて、今後も積極的に貢献してまいります。

（１） 設置した「災害対応子育て支援型自動販売機」

（２）本自販機設置場所

青梅市役所 1階授乳室前

所在地：東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

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