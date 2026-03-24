神戸市・台湾桃園市の指定文化施設が相互に入場無料！市民を対象とした文化交流キャンペーンを共同開催

一般財団法人 神戸観光局

一般財団法人神戸観光局（以下、神戸観光局）と桃園市政府観光旅遊局は、2026年4月1日から2027年3月31日までの1年間、両都市の市民を対象に、指定の文化施設への入場料を相互に免除する「神戸×桃園 文化交流キャンペーン」を実施いたします。本取り組みは、両都市の交流をさらに一段階引き上げ、市民レベルでの深い文化理解と相互送客を促進することを目的としています。

1.概要

本キャンペーン期間中、神戸市民は桃園市の対象施設へ、桃園市民は神戸市の対象施設へ、 それぞれ市民であることを証明する書類(身分証など)を提示することで、無料で入場いただけます。

(1)実施期間

2026年4月1日（水曜）～2027年3月31日（水曜）

(2)対象施設

(ア) 桃園市内(神戸市民向け)

１.桃園市児童美術館

台湾桃園国際空港から車で15分(桃園MRTで約20分)の好立地に構え、プリツカー賞受賞の日本人建築家・山本理顕によって設計された。台湾初の子ども向けの美術館として、遊びや探究の中で自然に芸術に触れられる空間となっている。

https://tmofa.tycg.gov.tw/en

２.横山書法芸術館

台湾初の公立書道専門美術館で、書道芸術の多様な表現を展示し、硯や墨池をモチーフに設計された建築は周囲の自然景観と美しく調和している。2022年に台湾建築首獎、世界卓越建設賞金賞、日本グッドデザイン賞等を受賞し、台湾観光100スポットライトにも選ばれている。

https://tmofa.tycg.gov.tw/en

(イ) 神戸市内(桃園市民向け)

１.萌黄の館

1903年にアメリカ総領事の邸宅として建築された、萌黄色の外壁が美しい「国指定重要文化財」の異人館。各部屋の暖炉の飾りやタイル、窓の内部空間などの意匠が見どころで、2階からは神戸の美しい街並みを楽しむことができる。

(VISIT KOBE繁体字ページ)

https://www.feel-kobe.jp/tw/attractions/detail_1021.html

２.風見鶏の館

レンガ色の外壁、尖塔の上の風見鶏がシンボルの「国指定重要文化財の」異人館。かつてドイツ人貿易商が自邸として建てた建物で、ドイツ伝統様式を取り入れた設計、装飾等を見学できる。

(VISIT KOBE繁体字ページ)

https://www.feel-kobe.jp/tw/attractions/detail_1020.html

(3)施設入場方法

(ア)神戸市民の場合

対象施設の受付にて、代表者1名の神戸市在住が確認できる身分証(運転免許証またはマイナンバーカード)の提示で無料入場可能。

(イ)桃園市民の場合

「萌黄の館」受付にて「桃園市民カード」アプリ画面の提示で2館券を無料提供。

※「風見鶏の館」では受付不可

桃園市民カード例

２．両都市のこれまでの取り組み

神戸観光局と桃園市政府観光旅遊局は、2023年に観光交流促進のための覚書（MOU）を締結。以来、観光やスポーツ、教育旅行など幅広い分野で交流・連携を進めています。「神戸マラソン」や「神戸ルミナリエ」、桃園市での「石門ダムハーフマラソン」や「ランタンフェスティバル」といった双方の象徴的なイベントにおいて互いにブースを出展するなど、観光プロモーションを行ってきました。

2025年4月18日には神戸空港の国際化が実現し、台湾の玄関口である桃園国際空港との間でチャーター便が就航開始。それにより、両都市の距離はこれまで以上に縮まり、今後も人的交流のさらなる活発化が期待されています。

今回の新たな取り組みを通して、歴史ある神戸・北野の異人館と、桃園市の先鋭的な美術館・芸術館を互いの市民が訪れることで、相互文化を知る・体験するきっかけとなり、将来にわたる持続的な観光促進と相互送客への寄与となることを期待しています。

＜桃園市政府観光旅遊局＞

公式HP https://travel.tycg.gov.tw/ja (https://travel.tycg.gov.tw/ja)

公式Instagram https://www.instagram.com/taoyuantravel/

公式YouTube https://www.youtube.com/@TaoyuanTravel (https://www.youtube.com/@TaoyuanTravel)