「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズ、累計300万袋（＊1）突破！「すりおろし白桃ミックス」期間限定で新発売！

キッコーマン株式会社

キッコーマン食品株式会社は、5月18日に、「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろし白桃ミックス」を発売します。9月下旬までの期間限定です。昨年は全国のコンビニエンスストアと一部ECサイト限定での販売でしたが、ご好評につき、今年は全国に販売エリアを拡大します。

■新商品：「ピュレフルーツ すりおろし白桃ミックス」

「ピュレフルーツ すりおろし白桃ミックス」は、白桃とりんごをブレンドした、パウチ入りのすりおろし果実です。白桃のとろける食感と濃厚な甘み、果実感を楽しむことができます。

ピュレフルーツ すりおろしは宇藤ミックス

■「ピュレフルーツ」シリーズでフルーツ不足解消！

「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100％（生果実換算比）（＊2）で、1袋で1/2日分の果実（＊3）をとることができます。朝食や昼食はもちろん、おやつやデザートなど、好きな時に好きな場所で、気軽に楽しむことができます。「ピュレフルーツ」シリーズは、凍らせて楽しむこともできます。凍らせることで、お弁当などの保冷剤にもお使いいただけます。

2025年3月に販売エリアの全国展開以降、おかげさまで300万袋を突破し、「持ち運びできて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方を提案しています。

パッケージに春夏限定で「凍らせて持ち運びOK！」のロゴマークを追加ピュレフルーツ すりおろしりんごピュレフルーツ すりおろしマンゴーミックスピュレフルーツ すりおろしぶどうミックスピュレフルーツ すりおろしキウイミックス

「ピュレフルーツ」シリーズの魅力をより多くのお客様にお伝えするため、以下の施策を実施します。

・ピュルーツ狩り：「ピュレフルーツ（略称「ピュルーツ」）」が実った「ピュルーツの木」から商品をもぎ取る体験型サンプリングイベントです。3月19日（木）～21日（土）に六本木ヒルズにて開催した『デルモンテ ピュレフルーツ 大都会のピュルーツ狩り』を皮切りに、3月末から4月にかけて、関東地方の3ヶ所で『デルモンテ ピュレフルーツ ピュルーツ狩りキャラバン』を実施予定です。

・10万人試食会：6月1日（月）からのTVCMの放送にあわせて、全国のスーパーマーケットで10万人のお客様に「ピュレフルーツ」の試食会を実施予定です。

キッコーマンは、事業活動を通じた社会課題への取り組みのテーマの1つとして、「食と健康」を掲げています。お客様のバランスの良い食生活の実現に貢献し、「食と健康」の課題の1つである「フルーツの摂取不足」の解決の一助となるよう、さまざまな形でお客様に「ピュレフルーツ」シリーズの魅力をお伝えしてまいります。

（＊1）2025年3月～2026年1月末時点 キッコーマン食品株式会社 出荷実績（「ピュレフルーツ」シリーズ全アイテム）

（＊2）本品には濃縮果実原料を配合し、ストレート換算で100％以上にしています。果実原料以外の原材料は、

品質調整の為に使用しています。

（＊3）1日の果実摂取目標量200g （注）に対して1/2日分(100g)以上の果実を1袋に使用しています。

注 厚生労働省「健康日本21（第3次）」より

※加工した果実の栄養価は生果実とは異なります。。

記

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/206_1_e5970fed4984abd7889b96bd537bb892.jpg?v=202603240352 ]

２．発売日 2026年5月18日

３．販売地域 全国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358

以上