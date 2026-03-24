【4/16～】箱根・芦ノ湖畔のデザートレストラン“サロン・ド・テ ロザージュ“業態変更

株式会社小田急リゾーツ

1993年9月の開業以来、お客様に長らく愛された箱根・芦ノ湖畔のデザートレストラン“サロン・ド・テ ロザージュ”は、このたび、令和の時勢にあわせた不易流行の施策として、イートイン中心のデザートレストランからテイクアウト可能メニューを取り揃えたカフェに業態変更し、2026年4月16日に“フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ”としてリニューアルオープンいたします。当店のテイクアウト商品は“小田急 山のホテル”の庭園内に持ち込むことができ、色鮮やかなつつじ・しゃくなげを愛でながらスイーツをご堪能いただけます。

新商品と２階スペース（イメージ）

■概要

【施 設 名】フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ

【営業時間】10:00～17:00（16:00ラストオーダー）

【座 席 数】1階 60席（テラス席を含む）、2階 20席（愛犬同伴可能な席を含む）

【支払方法】キャッシュレス決済のみ（クレジットカード、交通系IC、QR決済）

【住 所】〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80（山のホテル別館）

【電話番号】0460-83-6321（山のホテル代表番号 受付9:30～19:30）

カフェ内観（イメージ）カフェ 内階段（イメージ）

三菱4代目社長・岩崎小彌太男爵の別邸時代にあった艇庫を建て替えた2階建ての外観はそのままに、1階は会計と商品の受け渡しを行うカフェカウンターを設置。店内は、『Wave-E』という特殊な加工技術を施したフラワーアレンジメントを取り入れた、心躍る華やかなデザインに。１階のイートインスペース中央には、約２mの高さがありながらも圧迫感を与えない流木とフラワーアレンジメントを組み合わせたオブジェが力強くそびえ立ちます。

2階はプレミアムショップの営業を終了する代わりに、窓から景色が見えるカウンター席を新たに設け、芦ノ湖畔の眺望を楽しめる飲食可能スペースを確保いたします。2階の奥側スペースに設置していたワンちゃんと過ごせる愛犬同伴用のテーブルを増設し、フォトスポットを入口付近に配置変更することで、より気軽に愛犬連れの箱根旅行ができる空間をご提供いたします。

テイクアウト商品とともに箱根散策（イメージ）

オリジナルドリンクも含め、“フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ” でご購入いただいた商品は、道路を挟んで向かいにある“小田急 山のホテル”の庭園内にも持ち込むことが可能です。春を彩るつつじ・しゃくなげをはじめ、四季の花々を愛でる甘いひとときをお過ごしいただけます。

『HAKONE ミルサンド いちご＆りんご』（イメージ）

フランスの伝統菓子であるミルフィーユをアレンジした、見た目もかわいいワンハンドスイーツ『HAKONE ミルサンド』（税込1,450円）は、店内で焼き上げたサクサクのパイ生地にフルーツを挟んで提供する、味わい豊かながらも手軽に購入できる一品です。1辺あたり13cmほどのボリューム感で、できたての美味しさのみならず、かわいらしい見た目や甘くこうばしい香りも堪能できます。りんご以外にも季節のフルーツを使ったバリエーションを多様に展開いたします。

ロザージュのオリジナルドリンク（イメージ）

“フラワーカフェ”ならではのオリジナルドリンク3種（税込 各860円）はコーヒー、フルーツ、抹茶といったベースドリンクにミルクをくわえ、仕上げに濃厚なクリームとエディブルフラワーを添えてお渡しいたします。散策のお供に「推し色ドリンク」を持ち歩いて楽しむことが可能です。そのほか、日本紅茶協会認定の「おいしい紅茶の店」として、ティーインストラクターがこだわって選んだ紅茶やフレーバードティーも引き続き提供いたします。

パティシエがカウンターでデザートを仕上げる（イメージ）

業態変更前のデザートレストランで好評だった『ロザージュ伝統のあつあつりんごパイ』のドレッサージュは、カウンターで商品の手渡し直前に仕上げるデザート演出として仕様を一新。“フラワーカフェ サロン・ド・テ ロザージュ”としてリニューアルオープン以降も、芦ノ湖畔で魅力的なスイーツを目と舌で愉しんでいただけるよう創意工夫に努めてまいります。

小田急 山のホテル

TEL：0460-83-6321（受付時間9:30～19:30）

URL：https://www.hakone-hoteldeyama.jp/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/odakyuhotel.yama/