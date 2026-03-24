東京パワーテクノロジー、「健康経営優良法人」「くるみん」認定を新規取得

東京パワーテクノロジー株式会社

エネルギー分野を中心に幅広い事業を展開する東京パワーテクノロジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長 本橋準、以下当社）は、2026年4月より「健康経営優良法人」および「くるみん」の認定を新たに取得しました。当社はこれまでに、女性活躍推進企業として 「えるぼし」、スポーツ推進企業として 「スポーツエールカンパニー」の認定を取得しており、今回の新規取得により、健康経営・子育て支援・女性活躍・スポーツ推進の4つの分野において企業認定制度を受ける企業となりました。

今回の認定取得は、社員の健康・多様性・ワークライフバランスを重視した職場環境づくりの取り組みが評価されたものです。

当社は、社会基盤であるエネルギーインフラを支える企業として、社員が安心して働き続けられる職場環境づくりを重要な経営課題と位置づけ、さまざまな取り組みを進めています。

認定取得状況

当社の企業認定取得状況は以下の通りです。

【新規取得】

●健康経営優良法人［認定元：経済産業省］

健康経営の取り組みを積極的に行う企業として認定される制度。

●くるみん［認定元：厚生労働省］

次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に積極的に取り組む企業としてされる制度。

【継続認定】

●えるぼし［認定元：厚生労働省］

女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業に対して認定する制度。

●スポーツエールカンパニー［認定元：スポーツ庁］

社員のスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業として認定される制度。

主な取り組み

当社では、社員が健康で安心して働き続けられる職場環境づくりを重要な経営課題と位置づけ、さまざまな取り組みを進めています。

● 健康経営の推進

社員の健康保持・増進を目的として、定期健康診断の受診促進や健康管理施策の充実に取り組

んでいます。

また、健康意識の向上や生活習慣改善の啓発などを通じて、社員の心身の健康づくりを支援し

ています。

● 仕事と育児の両立支援

社員が仕事と子育てを両立しながら安心して働ける環境づくりを進めています。

特に、女性の産休取得率が100％であるのに加え、男性の育児参加を促進するため、いわゆる

「産後パパ育休」の取得期間（8週間）を有給扱いとする制度を導入し、男性の育児休職取得

率100％を目指し、育児休業を取得しやすい職場風土の醸成に取り組んでいます。

● 女性活躍推進

女性社員が長期的にキャリアを形成しながら能力を発揮できる環境づくりを進めるとともに、

多様な人材が活躍できる組織づくりを推進しています。

● スポーツ活動の推進

社員の健康増進および社内コミュニケーションの活性化を目的として、社内クラブ活動への支

援制度を設け、スポーツ活動の推進に取り組んでいます。また社内でのウォーキングイベント

等も実施しています。

今後について

当社は、多様な人材が能力を発揮できる職場環境づくりを引き続き推進してまいります。

社員一人ひとりの健康や働きやすさの向上を通じ、社会への貢献と企業としての持続的成長を目指していきます。

当社会社概要

会社名：東京パワーテクノロジー株式会社

代表者：代表取締役社長 本橋 準

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目5番13号

設立：2013年7月1日

事業内容：環境事業・火力産業プラント事業・原子力事業・土木建築事業・保険ソリューション事業等

●当社URL：https://www.tokyo-pt.co.jp/(https://www.tokyo-pt.co.jp/)

●当社アスリートサイトURL：https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/(https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/)