音響体験を極めた新たなモデル「ヴィルトゥオーゾ・コレクション」登場

ベントレー モーターズ ジャパン- 「Naim for Mulliner」オーディオシステムは、車内サウンドの新たな頂点を確立し、ベントレーのモデルライン全体に展開- 「ヴィルトゥオーゾ・コレクション」は、「Naim for Mulliner」に加え、洗練された素材、特別な刺繍、シャンパンゴールドのディテールを組み合わせた特別仕様。テーマは「Soprano」「Tenor」「Bass」の3種類から選択可能- 「Naim for Mulliner」はDolby Laboratoriesとの共同開発により、対応モデルではDolby Atmos@による立体的で没入感のあるスタジオ品質のサウンド体験を実現- インテリア素材は不要な周波数を低減し、音響性能を高めるために厳選。スピーカーグリルも見直され、音の透過性を向上- 最新のFraunhofer Symphoria高品質レンダリング技術を採用し、各モデルごとに最適化- 新開発のFocal製スピーカードライバーにより、振動幅が20％向上し、より繊細な表現力と広いダイナミックレンジを実現- 新しいスピーカーグリルにより、音響透過性が26％向上- 音響最適化のために代替素材も採用- 本コレクションは、コンチネンタル GT、GTC、ベンテイガで限定展開され、フライングスパーにも順次導入予定

2026年3月18日（英国現地時間）、ベントレーモーターズは、新たな限定シリーズ「ヴィルトゥオーゾ・コレクション」を発表しました。本コレクションは、車内オーディオの最高峰「Naim for Mulliner」を核に、音響体験を中心に設計された特別なモデルシリーズです。

「ヴィルトゥオーゾ・コレクション」は、「Naim for Mulliner」オーディオシステムに加え、洗練された素材、特別な刺繍、そしてハイエンド音楽のクラフツマンシップに着想を得たシャンパンゴールドのディテールを融合させた限定シリーズです。

本システムは、コーチビルトモデル「バトゥール」のために開発され、オプション価格25,000ポンド（日本円：約470万～）で提供していたオーディオを基盤に、本コレクション向けにさらなるアップデートしたもので、ベントレー史上最も没入感の高いオーディオ体験を実現します。

「ヴィルトゥオーゾ・コレクション」は、コンチネンタル GT/GTC、そしてベンテイガで展開され、「Soprano」「Tenor」「Bass」の3つのテーマから選択可能。穏やかで明るいインテリアから、よりダークでドラマティックな仕様まで、深みのある質感と豊かなトーンコントラストが特徴です。

車内オーディオの新たな頂点

最高峰オーディオ「Naim for Mulliner」は、15年以上にわたる「Naim」とのパートナーシップのもと、コーチビルトモデル「バトゥール」のために1万時間以上をかけて開発されたシステムで、その知見を結集し、「ヴィルトゥオーゾ・コレクション」のために最適化されたオーディオシステムです。本コレクション専用の「Naim for Mulliner」システムは、18基のスピーカーに加え、バトゥール向けに開発された2基のアップグレードドライバーを搭載。高い再現性と優れた周波数特性により、音の細部に至るまで豊かに描き出します。

さらに、Dolby Laboratoriesとの協働によりDolby Atmos@を採用。音が立体的に広がることで、細やかなディテールまでリアルに再現する没入型のオーディオ体験を実現します。

強化されたハードウェアに加え、ベントレーのオーディオエンジニアはFraunhofer Symphoriaを活用し、各モデルに最適化されたサウンドステージを構築しています。Fraunhofer Symphoriaは、車内における2次元および3次元サラウンドサウンドを実現する高品質レンダリング技術です。キャビン全体の音質を向上させ、広がりと明確さを兼ね備えたサウンドステージと、バランスの取れたサラウンドサウンドにより、よりリアルな音響体験をもたらします。

ピュアなリスニング環境を維持するため、ドアパネル内部にはソフトなダイナミカ インサートを配置。不要な周波数や振動を吸収し、キャビン全体の静粛性と音響性能を高めています。

さらに、特別仕様の「Naim for Mulliner」専用スピーカーグリルも刷新。音響透過性を26％向上させることで、音の伝達を妨げることなく、よりクリアな再生を実現しました。

これらすべての要素が融合し、マリナーのために特別に仕立てられた、豊かで没入感に満ちたオーディオ体験を創出します。

ビスポーク仕立ての手巻きスピーカーテクノロジー

「Naim for Mulliner」システムに採用される新開発スピーカーは、Focalの「Grand Utopia」に着想を得たものです。ミッドレンジおよびツイーターには、特許取得済みの「M」コーンを採用しています。コアカバーを持たない単一素材から成形された独自の“M”プロファイルは、剛性・軽量性・減衰性というスピーカードライバーに求められる3つの要素を高次元で両立。その結果、極めてリニアな周波数特性と原音に忠実なサウンド、優れた音の拡散性を実現し、息をのむほどのディテールと臨場感をもたらします。

また、新たに手巻きで仕上げられたFocal製ドライバーユニットは、高さを15mm増加。これにより振動幅が20％向上し、より精緻な音の表現力と、広がりのあるダイナミックレンジを実現しています。

ツイーターには、シルクのように滑らかな高音域を生み出すユニットを採用。広い指向性を持つ独自の拡散特性により、車内特有の“オフアクシス（軸外）”リスニング環境においても優れた音響性能を発揮します。アルミニウムとマグネシウムによる「M」プロファイルコーンを採用することで、完璧なハーモニーバランスと高い純度を実現。システム全体として、没入感に満ち、躍動的でありながら温かみと力強さを兼ね備えたサウンドを生み出します。

ミッドレンジは、オーディオシステムの中でも特に制御が難しい領域です。低音との滑らかなつながりを保ちながら、同時にツイーターとの拡散性や応答性のバランスを取る必要があり、これが音色の均一性や音場表現の完成度を左右します。

Focalは、コーンが変形して歪みを生じる周波数帯域に着目し、ツイーターの共振を大幅に低減。有限要素解析（FEA）およびシミュレーション技術を用いることで、コーンとバスケットをつなぐサスペンション素材の動的挙動を可視化し、性能向上の余地を特定しました。その結果、サスペンションの重量や形状を最適化することで、最高水準のスピーカードライバーの実現に至っています。

音楽に着想を得たディテール

シャンパンゴールドのディテールは、エクステリアからキャビンに至るまで随所に配されています。ベントレーのウィングドBバッジやエキゾーストテール、コレクション専用バッジに加え、縁取りが施されたキーにもそのデザインが反映されています。

キャビンに足を踏み入れると、「ヴィルトゥオーゾ」ウェルカムアニメーションが乗員を迎えます。シャンパンゴールド仕上げのトレッドプレートには、ドアパッド前方の専用スピーカーグリルと呼応するデザインを採用。

さらにダイナミカは、ドアパッドやリアクォーターに新たな質感をもたらすだけでなく、キャビン内の音響吸収にも寄与します。厚みのあるマリナー専用オーバーマットとともに、車内全体の音響環境を高めています。

この没入型空間をビスポークたらしめる要素として、4つの主要なディテールが組み込まれています。

▪ Naim for Mulliner オーディオシステム

手巻きによる精密設計のスピーカーテクノロジーを採用し、優れた周波数特性を実現。さらにDolby Atmos@との組み合わせにより、没入感あふれるオーディオ体験を提供

▪ 専用スピーカーデザイン

比類なき音の明瞭さと、美しさを兼ね備えたデザイン

▪ 音に着想を得た刺繍

リズムを視覚的に表現する独自のラジアルデザインを採用し、キャビン全体に展開

▪ 音響性能を高めるテキスタイル

配置ごとに最適化された素材を用いることで、優れた吸音特性を発揮し、より豊かな音響体験を実現

3つのキュレーションテーマすべてにおいて、仕上げのインテリアディテールとして、トレッドプレートと呼応する「VIRTUOSO」デザインが助手席側フェイシアにエッチング加工で施されています。

オーナーは、以下の3つのデザインテーマからお選びいただけます。

- Soprano：リネンおよびグラビティグレーのレザー、ポートランド ダイナミカ ファブリック、オープンポア・クラウンカットウォルナットヴェニア- Tenor：ストラトスおよびブルネルのレザー、セラミックグレーズ ダイナミカ ファブリック、ピアノ・グラビティグレーヴェニア- Bass：グラビティグレーおよびベルーガのレザー、ベルーガ ダイナミカ ファブリック、オープンポア・ブラッククラウンカットウォルナットヴェニア

さらに、これらの仕様に加え、マリナーによる共同製作プログラムも用意されており、「ヴィルトゥオーゾ・コレクション」をよりパーソナルで唯一無二の一台へと仕立てることが可能です。

本コレクションは、コンチネンタルGT/GTC、ベンテイガにて展開され、フライングスパーにも本年中に導入予定です。

＜ヴィルトゥオーゾ・コレクションについて＞

https://www.bentleymotors.com/jp/ja/models/mulliner/virtuoso-collection.html?utm_source=other&utm_medium=referral&utm_campaign=VirtuosoCollection&utm_content=VirtuosoCollection(https://www.bentleymotors.com/jp/ja/models/mulliner/virtuoso-collection.html?utm_source=other&utm_medium=referral&utm_campaign=VirtuosoCollection&utm_content=VirtuosoCollection)