“地下数百メートル”の生産性を支える主役、1,700万ドル市場で進む鉱山機械の高度化と更新需要--地下ローダー
地下ローダーは、地下鉱山作業やその他の地下工事プロジェクト向けに特化して設計された専用機器である。これらの機械は、狭隘で空隙高さの低い地下空間において鉱石または資材の積込み、運搬、荷下ろしに用いられる。低重心でコンパクトな設計に加え、強力なトラクションと優れた機動性を備え、LHD（積込み・運搬・荷下ろし機）は狭隘で高さの低い、換気が制限された地下トンネル内で効率的に稼働する。これらは鉱業の生産性向上と作業の安全性確保において極めて重要な役割を果たす。
トレンド：世界的地下ローダー市場の安定的成長
LP Information 調査チームの最新レポート「世界地下ローダー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/583862/underground-loaders）によると、2026～2032 年は安定的な成長を続け、年平均成長率が順調に推移する見込みだ。2025 年の世界市場規模は 1234 万米ドル、2026 年には 1284 万米ドルに増加し、2032 年には 1756 万米ドルに達すると予測されている。市場は中程度の集中度を呈し、トップ企業が市場の主導権を握っている。
要因分析
政策
世界的に資源安定供給の確保、鉱業の安全・効率化の促進、地下インフラ整備の強化に向けた政策が推進されており、関連分野での地下ローダーの導入が政策的に後押しされている。また、環境規制の強化により、低排出・省エネ型の地下ローダーへの需要が増加し、市場の技術転換を促している。
技術
機械設計技術の進歩に伴い、地下ローダーの耐久性、操作性、安全性が大幅に向上している。また、電動化技術の普及、自動運転・遠隔操作機能の搭載、IoT を活用した故障予知システムの導入などにより、地下作業の効率化と安全性が高まり、需要を増加させている。
市場
鉱業の大規模化・機械化、地下交通網や貯蔵施設などの地下工事プロジェクトの増加、既存機器の老朽化による更新需要など、下流市場の旺盛な需要が市場成長を支えている。供給側では、欧米、アジア太平洋地域が主要市場となっており、地域別の資源開発動向と産業構造が市場の動向に影響を与えている。
影響判断
長期的な市場見通しは安定的だが、世界経済の変動による資源価格の波動、原材料価格の上昇、地域的な政治的不安定によるプロジェクト中断などの課題が存在する。企業間の競争は、製品性能、耐久性、安全機能、技術サポートを中心に展開され、これらの要因が市場シェアの獲得に重要な役割を果たす。また、顧客の多様な作業環境に応じたカスタマイズ製品の開発能力が、企業の競争優位性を決定する鍵となる。
図. 地下ローダー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344963/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344963/images/bodyimage2】
図. 世界の地下ローダー市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が中程度で、トップ 4 企業が主導
LP Information のトップ企業研究センターによると、地下ローダーの世界的主要製造業者には、Caterpillar、Epiroc、Komatsu、Sandvik、Xingye Machinery、FAMBITION などが含まれる。
市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 14 企業の合計シェアは約 90.4％となり、市場は中程度の集中度を呈している。其中、Caterpillar が 25.49％、Epiroc が 18.57％、Komatsu が 16.68％、Sandvik が 11.70％のシェアを占め、トップ 4 企業が市場の約 72.44％を掌握して主導的地位を占めている。この市場構造は、技術蓄積とブランド力の差に起因して、今後も一定期間維持されると予測される。
トレンド：世界的地下ローダー市場の安定的成長
LP Information 調査チームの最新レポート「世界地下ローダー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/583862/underground-loaders）によると、2026～2032 年は安定的な成長を続け、年平均成長率が順調に推移する見込みだ。2025 年の世界市場規模は 1234 万米ドル、2026 年には 1284 万米ドルに増加し、2032 年には 1756 万米ドルに達すると予測されている。市場は中程度の集中度を呈し、トップ企業が市場の主導権を握っている。
要因分析
政策
世界的に資源安定供給の確保、鉱業の安全・効率化の促進、地下インフラ整備の強化に向けた政策が推進されており、関連分野での地下ローダーの導入が政策的に後押しされている。また、環境規制の強化により、低排出・省エネ型の地下ローダーへの需要が増加し、市場の技術転換を促している。
技術
機械設計技術の進歩に伴い、地下ローダーの耐久性、操作性、安全性が大幅に向上している。また、電動化技術の普及、自動運転・遠隔操作機能の搭載、IoT を活用した故障予知システムの導入などにより、地下作業の効率化と安全性が高まり、需要を増加させている。
市場
鉱業の大規模化・機械化、地下交通網や貯蔵施設などの地下工事プロジェクトの増加、既存機器の老朽化による更新需要など、下流市場の旺盛な需要が市場成長を支えている。供給側では、欧米、アジア太平洋地域が主要市場となっており、地域別の資源開発動向と産業構造が市場の動向に影響を与えている。
影響判断
長期的な市場見通しは安定的だが、世界経済の変動による資源価格の波動、原材料価格の上昇、地域的な政治的不安定によるプロジェクト中断などの課題が存在する。企業間の競争は、製品性能、耐久性、安全機能、技術サポートを中心に展開され、これらの要因が市場シェアの獲得に重要な役割を果たす。また、顧客の多様な作業環境に応じたカスタマイズ製品の開発能力が、企業の競争優位性を決定する鍵となる。
図. 地下ローダー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344963/images/bodyimage1】
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図. 世界の地下ローダー市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が中程度で、トップ 4 企業が主導
LP Information のトップ企業研究センターによると、地下ローダーの世界的主要製造業者には、Caterpillar、Epiroc、Komatsu、Sandvik、Xingye Machinery、FAMBITION などが含まれる。
市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 14 企業の合計シェアは約 90.4％となり、市場は中程度の集中度を呈している。其中、Caterpillar が 25.49％、Epiroc が 18.57％、Komatsu が 16.68％、Sandvik が 11.70％のシェアを占め、トップ 4 企業が市場の約 72.44％を掌握して主導的地位を占めている。この市場構造は、技術蓄積とブランド力の差に起因して、今後も一定期間維持されると予測される。