労働力不足を解決するフィジカルAIやソリューションが集結 「AI博覧会 Spring 2026」注目出展社を発表
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344965/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026」を開催します。
本イベントは、AI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントで、昨年の「AI博覧会 Summer 2025」では、2日で約1万人が来場しました。本プレスリリースでは、過酷な現場の重労働を革新するAIロボットや現場のストレスをゼロにする「カスハラ対策AI」、24時間稼働で人手不足を解消する「AIオペレーター」、匠の技を次世代へ残す「技術継承AI」など、AIの最先端のトレンドや進化を体験できる注目の出展社を発表します。
■国内のAI関連企業100社以上が出展！ロボットやヒューマノイドの実機展示も
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344965/images/bodyimage2】
会場ではAIエージェントや業務支援ツール、マーケティング領域のDXを推進するAIプラットフォーム、製造現場の高度化を支えるAIシステムなど、現場での課題解決を後押しする実践的なソリューションが一堂に会します。
さらに今回は、フィジカルAI・ロボットゾーンを新設し、現場の労働力不足などの課題解決に活用できるロボットやヒューマノイドの実機展示を行います。今まさに注目すべき、AIの「活用最前線」をご紹介します。
【注目の出展社】
危険現場の重労働を革新するAI四足歩行ロボット【実機デモ】
企業名：株式会社Highlanders
製品名：HLQ PRO
株式会社Highlandersは、過酷な現場の重労働を革新するAI搭載四足歩行ロボット「HLQ PRO」を出展します。海外製が主流のロボット市場において、ハードウェアからソフトウェアまで自社で完結させた極めて稀な純国産プロダクトです。独自のAI歩行アルゴリズムにより瓦礫や段差などの不整地をリアルタイムに解析し、消防・防災やプラント保守といった危険現場での重量物運搬や巡回を自動化することで、人的リスクを劇的に低減します。
製造・物流現場の自動化?省人化に直結する「ヒューマノイドロボットソリューション」【ロボット／実機デモ】
企業名：株式会社 山善/INSOL-HIGH株式会社（共同出展）
製品名：ヒューマノイドロボットソリューション
株式会社山善とINSOL-HIGH株式会社は、「フィジカルAI」時代の社会実装を見据えた、最先端のヒューマノイドロボットソリューションを展示します。会場ではヒューマノイドロボットが商品をさまざまな角度からつかんで移動させる自律ピック＆プレイス動作のデモを行います。単なる機器の提供にとどまらず、現場の課題整理からPoC設計、立ち上げ、運用改善までの一気通貫支援により日本のものづくり産業の生産性向上と競争力強化に貢献する、現場起点の次世代自動化モデルをご体感ください。
超多軸ロボットを中心とした最新ソリューション【実機デモ】
企業名：TechShare株式会社
製品名：ヒューマノイドロボット、４足歩行ロボット
TechShareブースは、従来から定番の「ロボットアーム」や「自動搬送ロボット」に加え、深層強化学習シミュレーションや模倣学習などで動作開発が可能となったヒューマノイド、４足歩行ロボット、超多軸ハンドなどの超多軸ロボットを中心に、これまでの既成概念では想像できなかったPhysical AI時代の最新ロボットソリューションを多数ご紹介します。また、深層強化学習や模倣学習などの学習ベースのロボット開発技術を習得するための支援ツールやソリューションも合わせてご紹介します。