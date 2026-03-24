オープンワーク、経営層・幹部採用に強みを持つBNGパートナーズを完全子会社化 ～「データ×プロフェッショナル」の融合で、ミスマッチのないリーダー採用を実現～

転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：大澤 陽樹）は、2026年3月17日開催の取締役会において、独自のCxOネットワークと専門人材を活用したサービスを提供する株式会社BNGパートナーズ（以下「BNG社」）の全株式を取得し、完全子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

子会社化の背景と目的

オープンワークは「ひとりひとりが輝く、ジョブマーケットを創る。」というミッションを掲げ、2,000万件超の社員クチコミ・評価スコアという「働く現場のリアル」を可視化することで、ジョブマーケットの透明化を牽引してまいりました。その圧倒的なデータアセットを活用した採用支援サービス「OpenWorkリクルーティング」は、企業の採用変革を後押しするプラットフォームとして成長を遂げ、ユーザー数は約788万人（2026年2月末時点）に達しています。

一方、BNG社はエグゼクティブ領域に特化し「挑戦で社会を元気にする」というミッションのもと、ベンチャー・スタートアップ企業の成否を分ける「経営幹部（CxOクラス）」の採用支援において、国内トップクラスの実績と独自の強固なネットワークを築き上げてきました。

本子会社化により、オープンワークが持つ「プラットフォームの集客力と客観的データ」と、BNG社が持つ「ハイクラス層への深いコンサルティング力」を融合させ、日本の労働市場における人材流動化を、より高い次元で実現してまいります。

本子会社化による主なシナジー

1. 「データ×プロフェッショナル」によるミスマッチのない幹部採用

経営幹部の採用ミスは、事業の存続に関わる致命的なリスクを伴います。BNG社のエグゼクティブ領域における専門性と、OpenWorkの「組織風土の可視化」を組み合わせることで、スキル面だけでなく「カルチャーマッチ」を重視した高精度なマッチングが可能になります。これにより、企業のミッションを体現できるリーダーの着任を確実なものにします。

2. AIと2,000万件超のクチコミを活用した「キャリアアドバイス」のアップデート

人材紹介業界における「キャリア助言」をアップデートします。OpenWorkに蓄積された2,000万件超の「現場のリアルな声」をAIで解析し、BNG社のプロフェッショナルな知見と融合させます。求職者は、単なる求人紹介を受けるだけでなく、『その企業でどのような志を持つ人が、どう活躍し、どのような壁にぶつかったか』という、深いインサイトに基づく助言を得られるようになり、より納得感の高いキャリア選択を支援します。

3. あらゆるキャリアステージを支える体制の構築

OpenWorkが得意とする「若手・中堅層へのダイレクトリクルーティング」と、BNG社が強みとする「経営幹部層のエグゼクティブサーチ」が統合。これにより、若手リーダーの育成から経営層の登用まで、個人のキャリア形成を一気通貫でサポートできる体制を構築します。法人顧客にとっても、あらゆる階層の採用ニーズをワンストップで解決できるパートナーへと進化します。

代表者コメント

株式会社BNGパートナーズ 代表取締役 蔵元 二郎 氏

BNGパートナーズは創業以来、「挑戦で社会を元気にする」という想いのもと、経営者やCxOの意思決定と成長に伴走してきました。

この度、オープンワークグループに参画することで、私たちが培ってきた知見と、2,000万件を超える“働く現場のリアル”が融合し、幹部採用の意思決定をより高い解像度で進化させられると確信しています。

挑戦が正しく評価され、挑戦が連鎖する社会へ。両社の力を掛け合わせ、日本のジョブマーケットの進化に貢献してまいります。

株式会社オープンワーク 代表取締役社長 大澤 陽樹

BNG社は、経営幹部層の採用支援において日本屈指の専門性とネットワークを持つプロフェッショナル集団です。今回のパートナーシップにより、OpenWorkは単なる情報プラットフォームを超え、個人のキャリアを生涯にわたって支える「ワーキングデータプラットフォーム」への進化をさらに加速させていきます。

両社で力を合わせ、日本の「働きがい」を高めるための挑戦を続けてまいります。

株式会社BNGパートナーズ 会社概要

社名：株式会社BNGパートナーズ

所在地：東京都千代田区五番町4-5五番町コスモビル3階

代表者：代表取締役 蔵元 二郎

事業内容：HRaaS (Human Resouces as a service) による経営支援サービス

設立：2009年9月

URL：https://bngpartners.co.jp/

株式会社オープンワーク 会社概要

社名：株式会社オープンワーク

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39F

代表者：代表取締役 大澤 陽樹

事業内容：就職・転職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用

設立：2007年6月

証券コード：東証グロース 5139

URL：https://www.openwork.co.jp/