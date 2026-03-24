株式会社NBIホールディングス(本社：東京都港区、代表取締役：金谷 隆行、以下「当社」)は、静岡県・熱海エリアにおいて温泉旅館を取得し、以下のプロジェクトを開始したことをお知らせいたします。なお当社の熱海エリアでの投資実行は、「熱海さんが」に続き2案件目になります。





シオン熱海









1.プロジェクト概要

当社は、「MACHIづくり共創会社」として、地方創生および地域活性化を目的としたホテル・旅館等へ不動産投資事業を積極的に展開しており、本日付で静岡県・熱海エリアの中心地の小嵐町に位置する温泉旅館(既存施設名称：シオン熱海、以下「本物件」)を取得いたしました。





当社は本物件を取得後、既存棟に対しては一部増室工事を含むフルリノベーション工事を行い、更には敷地内に客室の増築工事を行う計画です。これらのバリューアップ工事完了後は、全室露天風呂付き客室のデザイン性に優れたラグジュアリーグレードの温泉旅館へと再構築してまいります。





当社は本物件への投資を通じて、熱海エリアの魅力を最大限に活かした付加価値の高い宿泊施設を創出し、地域と共に持続的な成長を実現してまいります。





本物件概要





イメージパース(バリューアップ工事後)





客室

客室露天風呂

位置図





2.当社の取り組みについて

当社は、2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始し、国内機関投資家、金融機関等の協力を得ながら既に約200億円の投資を実行しております。さらにここから1年間で300億円の投資を計画しており、2027年3月期までには全国のホテル・旅館等へ合計500億円の投資を行っていく予定です。





投資実行案件一覧

投資実行案件一覧

(※)改修工事前の延床面積









3.会社概要

会社名 ： 株式会社NBIホールディングス

所在地 ： 東京都港区西新橋一丁目2番9号 日比谷セントラルビル5階

代表者 ： 金谷 隆行

資本金 ： 5,000万円

登録・許認可： 金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3494号(投資運用業)

総合不動産投資顧問業 総合-第182号

宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第111678号





(代表者略歴)

金谷 隆行(かなや たかゆき)

1981年東京生まれ。2004年慶應義塾大学経済学部卒業。

財閥系不動産会社、不動産投資ファンドを経て、2012年株式会社星野リゾートに入社。同年、星野リゾート・リート投資法人の資産運用会社である株式会社星野リゾート・アセットマネジメント取締役投資運用本部長に就任。2020年株式会社星野リゾート取締役に就任。

その後、投資会社の株式会社リサ・パートナーズ等を経て2024年9月に株式会社NBIホールディングスの代表取締役に就任。

これまで約2,000億円超のホテル不動産投資、企業買収の実行及び、上場REITの立ち上げなど複数の新規ファンド組成に携わる。