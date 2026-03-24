『成田「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』が2026年4月11日 (土)にもりんぴあこうづ MORI×MORIホール（多目的ホール）（千葉県 成田市 公津の杜 4-8）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

赤ちゃんや小さな子どもと一緒に、本物の生演奏を楽しめるコンサート！

「0歳からの・はじめてのオーケストラ」は2001年にスタートした日本初の参加体験型オーケストラコンサートです。NHKや朝日新聞など多数のメディアに取り上げられ、現在では全国で年間350公演以上を開催する人気シリーズに成長しました。「0歳から入れると書いてあっても、実際は気を使った」「うちの子にはまだ早いかも」--そんな保護者の不安を解消するために生まれたコンサートで、泣いても、歩き回っても大丈夫！親子ともにリラックスして楽しめます。演奏するのは「サロンオーケストラジャパン」。ヨーロッパ・アメリカのオーケストラや日本のトップクラスのプロオーケストラで活躍した奏者を中心に、オーディションで選ばれた演奏家で構成されています。TV出演多数の実力派が、子どもたちの目の前で繰り広げる演奏は楽しさと迫力いっぱい。「楽しさと本気の演奏の両立が素晴らしい」と好評を博しています。今回の公演では、出発進行！愛のあいさつ、暗ぷフェンの森で等クラシックの名曲の数々をお届けします。「ワルツで踊ろう！」コーナーや、おもちゃの楽器あそび、ヴァイオリン体験など、参加型のプログラムも充実しています。

開催概要

『成田「0歳からの・はじめてのオーケストラ」』開催日時：2026年4月11日 (土)14:30-15:00開場＆楽器体験15:00-15:40コンサート会場：もりんぴあこうづ MORI×MORIホール（多目的ホール）（千葉県 成田市 公津の杜 4-8）■出演者サロンオーケストラジャパン■チケット料金（自由席・税込）《早割特典》※2026/03/06(金)00:00～2026/03/27(金)23:590歳から未就学児まで：800円一般(小学生以上）：1,600円《一般販売》※2026/03/28(土)00:00～0歳から未就学児まで：1,000円一般(小学生以上）：2,000円

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