日本酒専門店としてフランス料理を提供するSAKE Scene 〼福は、ピンク満載の春らしい日本酒ペアリングコースの提供を3月24日より開始します。このプランは、一味違う会食をお探しの美食家や日本酒の新たな魅力を発見したい方、外国人に日本酒の魅力を体験してほしい方などをターゲットとし、季節の日本酒とフランス料理のペアリングを通じて、唯一無二の日本と海外のペアリングを体験していただくことを目指しています。

新プランの詳細

新コース名：春満載 日本酒醱フランス料理コースコース料金：フランス料理6品8,800円7品フランス料理フルコース12,100円フランス料理6品＋日本酒飲み放題付き15,500円7品フランス料理フルコース＋ワイン2種＋日本酒5種18,700円新コース開始：3月24日から

ご予約方法

コースのご予約はご来店の3営業日前までにご連絡ください。ご予約方法はTableCheckまたはお電話にて承ります。TableCheck ： https://www.tablecheck.com/shops/sakescene-masufuku/reserve Tel☎ ： 03-6450-1559

港区芝大門で9年営業している日本酒専門店でありながらフランス料理を提供しているSAKE Scene 〼福は、よりお客様が季節を感じ新体験ができるよう、レアな日本酒を堪能できるようフランス料理のコースに日本酒ペアリングの提供を開始します。ゆっくりと美食と美酒を楽しみじっくり語り合う時間をご提供します。

日本酒の他にワインやクラフトビール、焼酎、ソフトドリンクもご用意しております。1皿に日本酒とワイン両方を合わせて飲み比べできるコースもご提供中です。

店舗詳細

店舗名 SAKE Scene 〼福（サケシーン ますふく）営業時間 18:00～22:00 (お食事L.O 20:00,ドリンクL.O21:30)定休日 日・祝日住所 東京都港区芝大門2‐11‐2 1階電話番号 03-6450-1559ホームページ http://sakescene.com

セミナー・美術協力など

SAKE Scene〼福では、レストラン営業以外にも下記取り組みを行っております。ご興味がございましたら下記よりお問い合わせください。【セミナー講師】日本酒の魅力、輸出業者から見た海外での日本酒の評価、接待での日本酒の活用など【インバウンド向け講習会】英語での日本酒レッスンや飲み比べコース、外国人向けツアーでの日本酒体験ディナー前には外国人向け日本酒レッスンや英語での日本酒飲み比べ体験などインバウンド向け日本酒体験も実施しています。海外からのお客様のご接待などにもご活用いただいております。【撮影協力】映画、ドラマなどの美術協力古民家より移築した大黒柱や蔵戸、大きな枡型の窓が印象的なデザインの店での撮影や美術協力も可能です。【日本酒の輸出のご相談】輸出入のロジスティクス企業や外資企業での貿易業務に長年携わった経験を活かし、日本酒の輸出をしております。日本酒、ロジスティックス、飲食業界を繋ぐビジネス形態において、今後のご相談やご依頼などお待ちしております。

担当者コメント

[株式会社SAKE Scene／代表取締役 簗場友何里]美味しく飲むために温める世界でも類を見ないお酒、日本酒。燗酒を発酵食品を使ったフランス料理に合わせ、レアな日本酒をセレクトしてご提供しています。外資系メーカーから転身、日本酒の魅力を世界へ広める事業を開始貿易業務の経験を活かし、日本酒の輸出も行っている。WSET Level 3 award in SAKE日本ソムリエ協会認定 SAKE DIPLOMA国際唎酒師、Sake Sommelier日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート

株式会社SAKE Sceneが目指す“日本酒の未来”とは

SAKE Scene 〼福は株式会社SAKEシーンが運営する飲食店です。株式会社SAKE Sceneは、「日本酒を世界へ」をコンセプトとし、あえて洋食に日本酒を合わせ、日本酒を海外でも飲み続けていただくことを目的としています。ジビエをはじめ、季節の料理に合わせて日本酒をセレクトし、より魅力的な唯一無二の食体験をしていただけます。新たな日本酒の世界を体験していただけるよう、フランス料理とのコラボによる何度も足を運びたくなるディナーをご用意していきます。ご接待やご会食、大切な記念日、ゆっくりと語り合いたいディナーにもご利用いただいており、それぞれのお客様にとってさらに価値あるサービスを提供するための取り組みを続けてまいります。株式会社SAKE Sceneでは、酒粕を活用する取り組みのしております。レストランで酒粕や熟成粕を使用したメニューをご提供しております。フランス料理に熟成粕を用いたり、かき氷のシロップに酒粕を使用するなど。自社ブランドにて酒粕のスイーツも商品化し、今後は酒粕をコスメに使用する準備をしております。日本酒を造る工程での副産物、酒粕。栄養価も高く、美肌にも効果的です。酒粕の魅力も発信してまいります。

日本酒お花見も開催

毎年、ピンク色の春らしいラベルの日本酒を揃えて、おつまみと共に芝公園でお花見を開催しています。寒いので燗酒もご用意。桜と東京タワーを眺めながら日本酒花見もぜひ。日本酒たっぷり、カジュアルなお料理付きで7,000円SNSやHPにて詳細を載せております。