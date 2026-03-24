加藤電機株式会社(本社：愛知県半田市、本部：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 学、以下 加藤電機)は車両の防犯対策が有効なHORNETツイスト式ハンドルロックLH-7MRを2026年4月3日(金)に全国で発売いたします。





HORNETツイスト式ハンドルロックLH-7MR





自動車盗難は、年々増加傾向にあり、コロナ明け以降は特に自動車盗難認知件数が著しく増加しているため複数の防犯アイテムで対策することの必要性が高まっています。

一般的なハンドルロックとは一線を画す独自フォルムにより視覚的な抑止力と使いやすさを両立しました。従来にない新形状設計のこれまでにないツイストハンドルで、ワンタッチで車のハンドルに固定し手軽に防犯アプローチを実現します。高級SUVにも調和した落ち着きあるワインレッドカラーを採用。防犯製品でありながら、愛車の外観に調和する高級感を演出します。HORNETハンドルロックシリーズでは、プレミアム価格帯で安心性能を提供。品質・機能・デザインのバランスを重視しました。日常使いしやすい操作性と信頼性を兼ね備え、大人のユーザーにふさわしいモデルです。









【主な防犯機能と特長】

●ツイスト式ハンドルロックLH-7MR

バー形状のハンドルロックをひねるだけで、ワンタッチでハンドルに簡単に固定できます。





●ハンドルの4か所を固定

高硬度の特殊合金によるアームとストッパーで４点を固定できるため取り外しが困難です。





装着イメージ





●幅広い車種に装着可能

ミニバンから大型の高級SUVに装着可能で犯罪抑止効果が期待できます。





幅広い車種に対応





●高級感のある上品なカラー

落ち着いた輝きを放つ、ワンランク上の上品なワインレッドカラーを採用しました。





●独立キーディスク構造

ピッキングに強くキーシリンダーへの物理攻撃にも強い設計です。





●家族で共有可能

専用のキーを3本付属。ご家族それぞれでお使いいただけます。





●HORNETオリジナル防犯ステッカー(内貼り)

貼るだけで、自動車盗難対策が施されている車ということを視覚的にアピールできる防犯ステッカーです。窓の内側から貼ることができ、剥がれにくい仕様です。









●付属品

専用キー3本、HORNETオリジナル防犯ステッカーを2枚、ハンドル保護用クッションテープ２枚、保護クロス２枚が付属されています。









【製品概要】

ブランド ： HORNET(ホーネット)

品名 ： ツイスト式ハンドルロック

型式 ： LH-7MR

JANコード ： 4514825128710

発売日 ： 2026年4月3日(金)

価格 ： オープン価格

サイズ ： 本体 約550mm、ロックアーム装着幅 約90mm

重さ ： 約2,200g





●全国のカー用品店、カーセキュリティ専門店のセキュリティラウンジ、VIPERプロショップ、VIPER正規販売店、セキュリティラウンジオンラインショップ他にてお買い求めいただけます。





●LH-7MR紹介ページ

https://kato-denki.com/car/lh-7mr/





●LH-7MR 製品紹介動画

https://youtu.be/PSZEVoU8HDg?si=rp-4VVtdrD6im35X





●セキュリティラウンジオンラインショップ ＊ご予約受付中

https://shop-security-lounge.com/shopdetail/000000000372





●LH-7MRリーフレット

https://kato-denki.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/LH-7MR_leaflet_web_s.pdf









【会社概要】

社名 ： 加藤電機株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 学

所在地 ： 本社：〒475-8574 愛知県半田市花園町6-28-10

本部：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-5-7

セキュリティラウンジ名古屋：

〒468-0013 愛知県名古屋市天白区荒池2-1303

創業 ： 1965年11月

事業内容： カーセキュリティシステム及びセキュリティ機器、

位置検索システム、ドライブレコーダー、防犯カメラ、

車内置き去り防止安全装置の企画・開発、製造、販売、

見守りサービス事業「SANフラワー見守りサービス」、

「MAMORIA GPS」の運営

セキュリティ専門店「セキュリティラウンジ」の運営

URL ： https://www.kato-denki.com

加藤電機チャンネル： https://www.youtube.com/channel/UCKZs6RF1a6hqJiPVluaA51g