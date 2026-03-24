AIロープレサービス「SAPI ロープレ」、株式会社 明治の高栄養食品営業部門に正式導入

株式会社Sapeet

株式会社Sapeet（本社：東京都港区、代表取締役社長：築山 英治、以下Sapeet）が提供する生成AIを活用したロールプレイングサービス「SAPI ロープレ」が、株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎、以下明治）の営業部門（高栄養食品）研修での活用を経て、正式導入が決定しました。

導入の背景

明治は、製品の安全性と提供価値の両立を重視し、品質向上に取り組んできました。高栄養食品の分野では、その価値を医療現場に正しく届けることも重要な役割です。多忙な医師・栄養士などの医療スタッフに対し、限られた時間で製品情報を的確に伝える必要があり、営業担当者には高度な説明力とコミュニケーションスキルが求められています。

一方でコロナ禍以降、当部門の営業研修は知識取得を目的としたインプット学習が中心でしたが、知識の習得は進んだものの、営業現場で求められる実践的なスキルを磨く機会が限定的になるという課題が生じていました。

明治はこうした背景を受け、社員一人ひとりが時間や場所に縛られることなくスキルを磨け、かつ学習進捗を客観的に把握できる新たな教育体制を構築するため、SAPI ロープレの導入を決定しました。

正式導入の決め手となったSAPI ロープレPoC研修概要と結果

正式導入に先立ち、営業担当者15名を対象に、同社が展開する専門的な説明が求められる経腸栄養剤の、SAPI ロープレを活用した研修を実施しました。

■ 研修概要

- 目的：- - 専門的な説明が求められる経腸栄養剤の話法向上- - 個人の成長度合いを可視化し把握する- 注力スキル：- - 忙しい医師や医療スタッフに端的に商品価値を伝える- - 医師や医療スタッフのニーズや課題を的確に引き出すヒアリングスキル- - 競合他社製品と比較した同社製品の提案スキル

■ 研修結果

研修実施後のアンケートでは、医師や医療スタッフのニーズ・課題の聞き取りスキル向上および、質問への適切な回答スキル向上について、いずれも93%が効果を実感したと回答がありました。また、製品説明スキル向上についても87%が効果を実感する結果となりました。

さらに、分析結果や成績の有用性については9割以上が満足と回答しており、AIによる客観的かつ即時的なフィードバックが高く評価されました。受講者からは「もっと練習したい」「他のパターンにも挑戦したい」といった前向きな声も多く寄せられ、学習意欲の向上という点でも大きな成果が見られました。

明治研修担当者様コメント

従来の研修は知識のインプットが中心で、実践力の育成に課題を感じていました。SAPI ロープレは時間や場所に縛られず、AI相手に何度でも練習できる理想的なツールです。特に、AIによる評価は基準が統一されており、誰に対しても公平で客観的なフィードバックができる点が画期的です。個々の課題が明確になり、受講者の学習意欲も向上しました。この育成効果に期待し、今後の人材育成において継続的に活用していくことを決定しました。社員の学習意欲も非常に高く、今後の成長が非常に楽しみです。

今後の展望

SAPI ロープレの正式導入に伴い、今後は製品知識の定着にとどまらず、より難易度の高い営業シーンを想定したロールプレイングも実施し、医師や医療スタッフの課題に寄り添った提案力のさらなる向上を目指します。

「SAPI ロープレ」とは

SAPI ロープレは、AIアバターを活用した実践型のロープレ研修システムです。主な特徴は以下の通りです。

■ AIアバターとの対話型トレーニングで、教育工数も削減

様々なアバターのペルソナやシーンを設定でき、実務で経験する多様な対応を効率的に学ぶことができます。ロープレ相手となる上司・同僚の日程調整や稼働工数をかけずに、いつでも自分のペースで繰り返し練習できます。

■ 評価AIによる客観的なフィードバックで対応力向上

事前に設定した評価軸に沿ってロープレ内容を評価し、課題を明確に可視化することができます。評価者のスキルに左右されず、公正で一貫したフィードバックを提供します。

■ シーン作成AIによる自動シナリオ作成

AIとの対話だけで理想のロープレシーンを自動生成・編集可能。Web情報や社内マニュアルも取り込めるため、現場に即した実践的なシナリオ設計を誰でも簡単に行えます。

■ ロープレ動画の振り返り、コメントが可能

ロープレの録画や会話の文字起こしを確認できるので、研修を受けた本人はもちろん、管理者も内容を振り返り、今後の学習や重点的に指導するポイントとして活かすことができます。

「SAPI」は、人の知（Sapience）を拡張し、組織に溶け込むAI SaaSとして名づけました。

当社名の「Sapeet」にAIを組み込むことで、組織にも溶け込み活用可能なプロダクトシリーズであることを表しています。

「SAPI ロープレ」ホームページ：https://suite.sapeet.com/roleplay/

株式会社 明治について

会社名：株式会社 明治

所在地：〒104-8306 東京都中央区京橋二丁目2番1号

代表者：代表取締役社長 八尾 文二郎

事業内容：牛乳・乳製品、菓子、食品の製造販売等

URL：https://www.meiji.co.jp/

株式会社Sapeetについて

Sapeetは、AIで企業独自のベテラン知見を解析し、競争優位性につながるコア業務の価値を増幅・拡張するExpert AI事業を運営する東京大学発ベンチャーです。コミュニケーションAIや身体分析AIを使いやすいシステムとして提供し、企業のAI×人間の協業体制構築を支援します。

会社名：株式会社Sapeet

所在地：東京都港区芝五丁目13番18号 いちご三田ビル8階

代表者：代表取締役社長 築山 英治

上場市場：東京証券取引所 グロース（証券コード：269A）

URL：https://sapeet.com/

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