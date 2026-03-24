【ビッグボーイ】3月の“肉の日”はブラックアンガス牛を使用したメニューが登場！3日間限定でビッグボーイの「3月の29(肉)の日」を開催！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、3月28日（土）から3月30日（月）までの3日間限定で、「3月の29(肉)の日」を開催します。

ビッグボーイでは、毎月29日に合わせてステーキやハンバーグをお得に楽しめる「29(肉)の日」を開催し、大変ご好評をいただいています。今回は、オーストラリア産ブラックアンガス牛を使用した、食べ応えのある特別メニュー3品をご用意しました。

「3月の29(肉)の日」の限定メニューとして登場する「アンガスサーロインカットステーキのトリプルグリル」は、やわらかい赤身に適度なサシが入ったブラックアンガス牛のサーロインカット（120g）をはじめ、直火で皮目をパリッと焼き上げた香ばしいグリルチキン（100g）、ジューシーな手ごねハンバーグ（100g）を一度に楽しめる、満足感たっぷりの商品です。お好みで国産わさびやガーリックチップとご一緒にお召し上がりください。

また、サーロインカットと、希少部位である“みすじ”のやわらかい肉質とさっぱりとした味わいを楽しめる「アンガスサーロインカットステーキ（200g）＆みすじステーキ（150g）」や、ブラックアンガス牛の旨みと上品な脂の甘みを心ゆくまで堪能できる「アンガスサーロインカットステーキ（300g）」もご用意しています。

春は新たなスタートの季節。大切な人の門出を祝うひとときにも、これから始まる新生活に向けて英気を養いたいときにもおすすめの、ボリューム満点なラインアップです。

ぜひこの機会に、お近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、29(肉)の日限定メニューをお楽しみください。

※ 168店舗で販売予定です。（3月24日時点）

※ ステーキは卓上コンロでお好みの焼き加減に焼いてお召し上がりください。

■「3月の29(肉)の日」概要

アンガスサーロインカットステーキのトリプルグリル

（アンガスサーロインカット120g、

グリルチキン100g、手ごねハンバーグ100g）

2,490円（税込2,739円）

アンガスサーロインカットステーキ（200g）

＆みすじステーキ（150g）

3,490円（税込3,839円）

アンガスサーロインカットステーキ（300g）

3,590円（税込3,949円）