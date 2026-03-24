増田貴久さんがプロデュースする新プロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」始動

株式会社ZOZO

ファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」を運営する株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）は、LINEヤフー株式会社と共同で、増田貴久さんによるプロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」を始動します。本プロジェクトでは、増田貴久さんが自身初となるファッションブランドを立ち上げ、ZOZOTOWN限定のアイテムを製作するほか、プロジェクトの裏側に迫る制作メイキングムービーを本日よりZOZOTOWNの特設ページにて配信します。さらに、「LINE」上で楽しめるオリジナルゲームなどのコンテンツも順次展開してまいります。

特設ページ：https://zozo.jp/event/takahisamasuda/

増田貴久さんは、2003年より男性アイドルグループ「NEWS」のメンバーとして活動し、グループ活動に加えソロライブや俳優業など、幅広い分野で活躍を続けています。芸能界屈指のファッション好きとしても知られ、「NEWS」のツアー衣装を10年以上にわたりプロデュースするほか、近年は海外ブランドとのコラボレーションにも取り組むなど、ファッション領域でも存在感を発揮しています。

今回のプロジェクトでは、こうした活動で培ってきた経験と表現力、そしてファッションへの深い愛情を注ぎ込み、自身初となるファッションブランドを本プロジェクトで立ち上げます。増田さんの世界観を落とし込んだ特別なアイテムは、5月下旬よりZOZOTOWN限定で販売予定です。また、本日開設したLINEエンタメアカウントでは、プロジェクトの最新情報を発信してまいります。あわせて、増田さんが生みの親であるキャラクター「ネコます」が登場するLINEミニアプリゲームもお楽しみいただけます。

＜増田貴久さんのコメント＞

僕が愛してやまないファッションというフィールドで、新たな挑戦に踏み出します。こうした機会をいただけたこと、ZOZO様に心から感謝しています。制作の過程を追いかける制作メイキングムービーやLINEエンタメアカウント、「ネコます」が登場するLINEミニアプリゲームなども始動します！楽しんでいただけたら嬉しいです！

＜プロジェクト詳細＞

1.「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」

・概要：増田貴久さんが自身初となるファッションブランドを本プロジェクトで立ち上げ。増田さんの世界観を落とし込んだ特別なアイテムを「ZOZOTOWN」限定で販売。ブランド名やラインナップは5月下旬に発表予定。

・アイテム型数：約15型

・販売開始日時：2026年5月29日（金）13時より販売開始

・URL：https://zozo.jp/event/takahisamasuda/

※商品に関する詳細は後日発表します

2.LINEエンタメアカウントとLINEミニアプリゲームのリリース

・概要：本プロジェクトに関する最新情報を発信するLINEエンタメアカウントと「ネコます」のLINEミニアプリゲーム「走れ!! ネコます」を3月24日（火）リリース

・URL：https://line.me/R/ti/p/@MASSUUUU

・「走れ!! ネコます」について ：増田貴久さんが生みの親であるキャラクター「ネコます」が登場する「走れ!! ネコます」は、増田さんの忘れ物を届けることをコンセプトにしたランゲームです。プレイヤーはポイントを集めてガチャを引くことで、「ネコます」の着せ替えアイテムを入手できます。さらに、その日のラッキーアイテムを「ネコます」が教えてくれる毎日占いも用意しており、「ネコます」の世界観を存分に楽しんでいただけます。

- URL：https://lin.ee/Qkv772Y

- 開発会社：株式会社Bufff（https://bufff.co.jp/）

3.特設サイトでの制作メイキングムービー配信

・概要：増田さんが企画会議で議論を重ねる様子など、プロデュースの裏側を追う制作メイキングムービーを配信

・配信期間：2026年4月3日（金）19時より配信開始。毎週金曜日更新、全10回

・URL：https://zozo.jp/event/takahisamasuda/