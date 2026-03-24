いよいよ今週末開催！ナゴヤレプタイルズワールド2026春

テレビ愛知株式会社

ナゴヤレプタイルズワールド実行委員会 （テレビ愛知、トップクリエイト、名東水園の3社で構成）は、2026年3月28日（土）・3月29日（日）で『ナゴヤレプタイルズワールド2026春』を、ポートメッセなごや 第2展示館にて開催いたします。

会場では、爬虫類・両生類の展示即売はもちろん、飼育用品やエキゾチックアニマルにちなんだアクセサリーなどのグッズを販売する、100社以上のブースが出展します。

また、生き物とのふれあいコーナーや、クマ・イノシシを使ったジビエが食べられる飲食コーナーなど、ナゴレプならではの人気コンテンツも充実。今春は、にぼしアーティストの「NAMIKO」による作品の展示販売、「海洋堂古田悟郎いきもの展」など、特別企画も多数実施いたします。

ステージでは、アリ探求家・島田拓さん、カメレオンYouTuber・ふじぴこさんによるトークショーのほか、ZIP-FMナビゲーター・町田こーすけさん主催のクイズ大会も開催予定です。家族揃って楽しめる「ナゴヤレプタイルズワールド2026春」に、是非お越しください。

【ナゴヤレプタイルズワールド2026春 開催概要】

◇開催日時 : 2026年3月28日(土) ・3月29日(日) 10:00～17:00

◇開催場所 : ポートメッセなごや 第2展示館

◇主催 : ナゴヤレプタイルズワールド実行委員会

（テレビ愛知、トップクリエイト、名東水園にて構成）

◇協賛 ： 株式会社キョーリン、神畑養魚株式会社、名古屋ECO動物海洋専門学校、

株式会社ファミリーマート

◇公式ＨＰ ： https://nagorep.com/

チケット販売詳細や最新情報は公式ＨＰをご確認ください。

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【ポートメッセなごや】

登録番号:第041214号/(有)トップクリエイト/令和4年9月30日登録/令和9年9月29日まで/種別:販売/責任者:大上進介

登録番号:第041213号/(有)トップクリエイト/令和4年9月30日登録/令和9年9月29日まで/種別:展示/責任者:大上進介