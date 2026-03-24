岐阜県立各務原高校サッカー部が愛知県美浜町でフィジカルキャンプを実施

愛知県美浜町

本町では、名鉄知多奥田駅と日本福祉大学に隣接する場所に「美浜町運動公園」の整備を進めており、2024年6月に陸上競技場と交流広場を先行オープンしました。

この運動公園の整備を契機として、「スポーツでつなぐ、美浜の未来」のスローガンのもと、スポーツと健康・福祉・教育・経済を連動させたまちづくりに取り組むことで、本町が抱える課題の解決や経済・社会の活性化を目指しています。

また、名古屋駅から特急で約60分、中部国際空港（セントレア）からは車で約30分とアクセス良好な本町は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、古くから観光業が盛んで、海水浴や潮干狩り、南知多ビーチランドなど、年間を通じて多くの観光客が訪れます。

これらの地域資源を活かして、今後さらなる交流人口の増加と地域経済の活性化を目指していくために、自然体験とスポーツを活用した新たなアウター向けコンテンツの開発・実証に取組んでいます。

この度、本町のスポーツ施設や地域資源を活用したスポーツ合宿として、2026年3月7日～8日の1泊2日で岐阜県立各務原高校 サッカー部を迎え、フィジカルキャンプを実施しました。

【実施概要】

日程：2026年3月7日（土）～8日（日）

場所：UENO SPORTS VILLAGE MIHAMA（美浜町運動公園陸上競技場）

日本福祉大学

対象：岐阜県立各務原高校 サッカー部（選手18名・スタッフ3名・マネージャー1名）

本事業は、”フィジカルトレーニングによる競技力向上を図るとともに、本町のスポーツ施設や地域資源を活かし、スポーツを通じた交流人口の創出と地域の魅力を発信すること“を目的として実施されたものです。

当法人は、「スポーツでつなぐ、美浜の未来」をスローガンに、スポーツを核としたまちづくりを推進する団体として設立されました。スポーツを通じて、健康増進や教育機会の創出、地域交流の促進、さらには経済活性化へとつなげる持続可能な地域モデルの構築を目指しています。

なお、当法人の設立および今後の活動方針につきましては、先般発表いたしました社員総会リリースもあわせてご参照ください。

（リリースURL：一般社団法人みはまスポーツコミッション 設立総会(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000131633.html)）

1日目は、日本福祉大学付属高校 男子サッカー部との練習試合を実施しました。普段とは異なる環境での試合を通じて、選手たちは実戦感覚を高めながら互いに切磋琢磨しました。試合後は宿泊施設にて夕食をとり、その後チームミーティングを行い、試合の振り返りや翌日のトレーニングに向けて意識を高めました。

2日目は、CREED PERFORMANCE 友岡和彦氏を講師に迎え、フィジカルトレーニングを実施しました。

午前は日本福祉大学トレーニングルームにて、呼吸法の指導を受けるとともに、ジャンプ力測定を全選手が体験しました。また、スクワットやプッシュアップなど、身体づくりの基礎となる5つの基本動作について実践的な指導を受けました。

昼食では、野間の旅館組合が考案し、サッカー日本代表などの食事を手掛ける料理人・西芳照氏が監修した「美浜ふぐカレー」を実食しました。地元の食材や食文化を体験する機会にもなり、参加者からも好評を得ました。

本商品「美浜ふぐカレー」の開発背景もあわせてご参照ください。

（リリースURL:スポーツ合宿メニュー「美浜ふぐカレー」ついに完成！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000131633.html)）

午後は、日本福祉大学付属高校体育館アリーナにてトレーニングを実施。呼吸法から始まり、アライメント、ドローイン、ダイナミックストレッチ、ストレングストレーニングなど、身体の使い方を意識したプログラムが行われました。選手たちは熱心に取り組み、専門的なトレーニングを通して多くの学びを得ました。

参加した選手からは、

「普段経験できないトレーニングを体験できて楽しかった」

「身体の使い方について新しい発見があった」

「また参加したい」

といった声も聞かれ、充実した2日間となりました。

みはまスポーツコミッションでは、今後もスポーツ合宿やフィジカルキャンプの誘致を通じて、スポーツによる地域交流の促進と、スポーツを軸とした地域活性化に取り組んでまいります。

（本事業は、愛知県の「元気な愛知の市町村づくり補助金」を活用して実施しました。）

■美浜町運動公園HP

https://mihama-sportspark.aichi.jp/

■美浜町スポーツまちづくり推進室Instagram

https://www.instagram.com/mihama_sports_park/

■美浜町スポーツまちづくりPV（YouTube）

https://www.youtube.com/watch?v=FhyCBpC_HoY

■お問い合わせ先

愛知県知多郡美浜町教育部生涯学習課

運動公園係 0569-87-3300