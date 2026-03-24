「キャラis」発キャラクター「犬の福」の限定プライズ！ ３月27日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始
株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、当社が運営するオリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャラ is」（URL: https://charaise.jp/）から生まれたキャラクター「犬の福」のプライズゲーム用景品「犬の福 ぬいぐるみマスコット」を、３月27日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開いたします。
◆詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#inunofuku(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#inunofuku)
◆展開店舗はこちら：
https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/260327inunofuku3.pdf(https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/260327inunofuku3.pdf)
●「犬の福」“変幻自在”
お餅の体から”飛び出た豆”と”はみ出したあんこ”！
豆大福から生まれた”犬の福”
「あずき」と背中にいちごが乗った「いちご」の全2種を展開いたします。
もっちりふわふわ～な手触りで、ボールチェーン付きです
https://charaise.jp/character/detail/6105
(C)︎ヨンカメ/キャラis
「犬の福」プライズゲーム用景品 概要
景品：犬の福 ぬいぐるみマスコット 全２種
展開期間：2026年３月27日（金） ～ 無くなり次第終了
店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、Feedy Arcade、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン
「犬の福」 プライズゲーム用景品
犬の福 ぬいぐるみマスコット 全2種
サイズ：約８～９cm
お餅の体から”飛び出た豆”と”はみ出したあんこ”！豆大福から生まれた”犬の福”
ボールチェーン付きで、もっちりふわふわ～な手触りのぬいぐるみマスコット。
「あずき」と背中にいちごが乗った「いちご」の全2種。
■「ヨンカメ」 プロフィール
クリエイター
X：https://x.com/yonkame
Instagram：https://www.instagram.com/yonkame
●キャラisとは
キャラisとはクリエイターの「描きたい」と企業の「欲しい」をつなぐ、キャラクターに特化したプラットフォームです。オリジナルキャラクターの開発や、キャラクターによる商品のプロモーション、キャラクターのあれこれを全面的にサポートいたします。ライセンシーも募集しております。
サービス、キャラクター、ライセンス関連に関してのお問い合わせはこちら：
https://charaise.jp/inquiry(https://charaise.jp/inquiry)
公式HP：https://charaise.jp/
公式X：https://x.com/charaise_of
公式Instagram: https://www.instagram.com/charaise_of/
※画像はイメージです。
※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。
※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。
※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。