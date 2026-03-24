インフォマート、3年連続で「北海道ラグビーの日 2026」に協賛

株式会社インフォマート

デジタルの力であらゆる業務を効率化する株式会社インフォマート（本社：東京都港区 代表取締役社長：木村 慎、以下「当社」）は、一般財団法人 北海道ラグビーフットボール協会（以下「北海道ラグビーフットボール協会」）が主催する「北海道ラグビーの日 2026」に、3年連続で協賛します。

「北海道ラグビーの日」は、2022年に「ラグビーワールドカップ2019」の感動を未来へつなぐ取り組みとしてスタートした恒例のラグビーイベントです。ラグビーを通じて地域社会の活性化とスポーツ文化の普及を目指し、北海道ラグビーフットボール協会主催のもと、年間を通じてリーグワンの試合開催日などにあわせて実施されています。

当社は2024年3月の札幌営業所開設以来、地域社会の一員として、北海道の皆様と共に歩んでまいりました。本イベントが掲げる「スポーツを通じた青少年育成と地域振興」という趣旨に深く共感し、本年で3年連続となる協賛を決定いたしました。この支援は、ラグビーというスポーツが持つ「人をつなぐ力」を信じ、次世代を担う若者たちの挑戦に寄り添い続けたいという、当社の思いを形にしたものです。

今回の協賛の取り組みとして、まず4月5日（日）の試合のマッチデイスポンサーを務めます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13808/table/846_1_7a3f39f2b84952187ac2d3e71002d203.jpg?v=202603240251 ]

このほか、8月9日（日）の太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2026グランドファイナルから、10月25日（日）の北日本大学交流戦 大学選手権大会北海道・東北代表決定戦までの年間4試合の開催および、それに付随するイベントの開催もサポートし、地域振興と地域活性化に継続して貢献してまいります。

■ 両社コメント

当社 取締役 中島 健より

「北海道ラグビーの日」への協賛が3年目を迎えられたことを、大変嬉しく思います。2024年の札幌営業所開設以来、私たちはこの地で多くの方々に支えられてきました。ラグビーの象徴である『One for All, All for One』の精神は、DXを通じて社会の繋がりを強固にする当社の理念とも深く共鳴するものです。

単なるスポンサーという枠を超え、ラグビーが持つ熱量と結束力で、北海道の未来をより鮮やかに彩るパートナーとして、地域社会に貢献し続けてまいります。

北海道ラグビーフットボール協会 会長 津軽 敦志 氏より

この度、株式会社インフォマート様により「NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 ディビジョン1 第14節 カンファレンスA 東芝ブレイブルーパス東京 vs 浦安D-Rocks戦」のマッチデイスポンサーのご協賛をいただきましたこと、大変喜ばしく、サポートいただけますことに心より感謝と御礼を申し上げます。

株式会社インフォマート様によるマッチデイスポンサーを通じ、北海道のラグビーファンの皆様に「ラグビーの持つ高い価値、リーグワンのスピーディーでダイナミックな試合、楽しさ、感動」を届け、子ども達には家族や周りの方への感謝の気持ち、仲間を思いやる心を育てる機会を創出してまいります。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

■ 「北海道ラグビーの日 2026」について

北海道ラグビーの日 公式Instagram：https://www.instagram.com/hokkaido_rugby

北海道ラグビーフットボール協会 公式サイト：https://hokkaido-rugby.gr.jp/

■ インフォマートについて

1998年の創業以来、企業間取引における請求・受発注等の業務効率化を実現するクラウドサービスを提供・運営しています。主力サービスの「BtoBプラットフォーム」は、125万社以上が利用。プラットフォーム内の総流通金額は年間71兆円以上。



会社名：株式会社インフォマート（東証プライム市場：2492）

代表者：代表取締役社長 木村 慎

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：1998年2月13日

資本金：32億1,251万円（2025年12月末現在）

事業内容：BtoB（企業間電子商取引）プラットフォームの運営

従業員数：856名（連結）、828名（単体）（2025年12月末現在）

URL：https://corp.infomart.co.jp/