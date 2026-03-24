久世福商店の春の贈り物。ありがとう、おめでとうを伝えよう

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、「おめでとう」や「ありがとう」を伝えたいこの季節、贈り物にぴったりな日本全国から選りすぐった“うまいもの”を取り揃えています。また、3月31日（火）までの期間、店舗限定で税込2,500円以上のお買い上げで、対象のギフトBOXが1点無料になるキャンペーンを実施中。

春限定ギフトラッピング

ギフトBOX無料キャンペーン詳細はこちら :https://kuzefuku.com/?p=102975

久世福商店の店舗では、用途やご予算に合わせて心を込めたオリジナルギフトをお作りします。桜をあしらった限定ラッピングで、カジュアルにもフォーマルにも使いやすい上品な贈り物に仕上がります。

フィルムラッピング（ピンクリボン/桜のしシール）

限定の淡いピンク色のリボンが、贈り物を華やかに彩ります。桜模様ののしシールは 「ありがとう」 と 「こころばかり」 からお選びいただけます。

【ラッピング代：55円（税込）】

メッセージカード（桜）

桜をあしらったメッセージカードをご用意。「ありがとう」「お世話になりました」「新生活がんばってね」──短いひとことでも手書きで添えれば、気持ちがまっすぐに届きます。

一包だしセット（桜パッケージ）

色々な味を少しずつ楽しめる「一包だし」は、料理好きな方や毎日忙しい方への贈り物にぴったり。1点140円～とお手頃なので、大人数への配り用ギフトにもおすすめ。春限定の桜パッケージは、可憐なデザインです。

【箱のみ：150円（税込）/セット価格：990円（税込）】

季節の掛け紙（桜）

無料でご利用いただける春限定の掛け紙。桜の花びらとブランドロゴの上品なバランスで、フォーマルなご挨拶（異動・退職・就任）にも、カジュアルなお礼にもお使いいただけます。

【箱代：220円（税込）】

紙袋（春限定カラー）

淡い桜色の紙袋は、持ち歩く姿まで春らしく。シンプルで上品な佇まいは、職場・ご家族・ご近所など誰にでも贈りやすいデザインです。

【1枚：20円（税込）】

関連記事

店舗限定税込2,500円以上ご購入で、ギフトBOXが1点無料キャンペーンについて詳しくはこちら

詳細を見る :https://kuzefuku.com/?p=102975

久世福商店店長が提案するおすすめギフトや今年の春ギフトの傾向について詳しくはこちら

詳細を見る :https://kuzefuku.com/?p=103509久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/

■オンラインモール「たびふく」

https://kuzefuku-arcade.jp/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair

X（旅する久世福e商店）：https://x.com/kuzefuku_arcade



Instagram（久世福商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku/

Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/

Instagram（旅する久世福e商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku_arcade/



Facebook（久世福商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku/

Facebook（サンクゼール）：https://www.facebook.com/stcousaircoltd/

Facebook（旅する久世福e商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku.arcade/



note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest