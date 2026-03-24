伍代夏子氏＆EXILE MAKIDAI氏が登場！「THE LIVE」開業イベントで“心と体の健康”を発信

エイベックス・アライアンス＆パートナーズ株式会社

2026年3月22日（日）、エンターテインメントと食が融合した新施設「THE LIVE（ザ ライブ）」のオープニングイベントが開催されました。スペシャルゲストとして、肝炎対策特別大使の伍代夏子氏と、「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーターのEXILE MAKIDAI氏が登壇し、健康をテーマにトークを展開しました。

会場は多くの来場者で賑わい、新たな体験型空間を楽しみながら、“心が躍る”健康啓発のひとときとなりました。

■心と体の健康を体感する空間とイベントの様子

冒頭、伍代氏は「エンターテインメントと食が掛け合わされた、とてもわくわくする空間」と施設の魅力を語り、会場を見渡しながら来場者の楽しそうな様子に言及。「皆さんの笑顔から、この場の一体感が伝わってくる」とコメントし、にぎわいあふれる会場の雰囲気を印象的に表現しました。

続いて登壇したEXILE MAKIDAI氏も「この場に足を踏み入れた瞬間、自然と心が躍った」と第一印象を語り、施設全体に広がる高揚感に触れました。さらに、こうした“わくわくする気持ち”が人の心を前向きにし、心の健康にもつながっていくと述べ、エンターテインメントが健康にもたらす力を強調しました。

■ダンスを通じた“心と体の健康”

EXILE MAKIDAI氏は、ダンスによる健康効果について紹介しました。現在進行中の研究では、ダンスを継続することで認知機能や身体機能の向上が確認されつつあり、特に「動きを真似る」という模倣の動作が、脳の活性化に寄与する可能性があると説明しました。来場者に簡単な動きを促す場面も見られ、会場は和やかな空気に包まれました。

また、ダンスは年齢を問わず誰もが楽しめる点にも触れ、これまでに90代や100歳を超える参加者とステージで共演した経験を紹介しました。近年はシニア世代にも広がりを見せている現状を伝え、「楽しみながら続けられること」が健康づくりにおいて重要であると語りました。

さらに、「介護が必要となる原因の第1位が認知症である」ことにも言及しました。認知機能の維持・向上の重要性を強調するとともに、ダンスがその予防に寄与する可能性について説明したほか、歩行速度の向上といった身体面への好影響にも触れました。心身の両面にアプローチできる運動としての魅力が紹介され、来場者の関心を集めました。

■肝炎啓発と生活習慣の重要性

続いて伍代氏は、自身のC型肝炎の経験をもとに、肝炎に対する正しい理解と検査の重要性について来場者へ呼びかけました。闘病当時の経験にも触れながら、「まずは知ること、そして検査を受けることが大切」と語り、早期発見の重要性を伝えました。

肝炎は自覚症状が少ないまま進行することから、“沈黙の臓器”とも呼ばれています。気づかないうちに病状が進行し、放置すると肝硬変や肝がんなど重篤な病気へとつながる可能性があるため、早期発見・早期治療の必要性を強調しました。

また、近年増加している生活習慣に起因する肝炎にも言及し、食生活の乱れや過度な飲酒、睡眠不足といった日常習慣の見直しが重要であると指摘しました。

さらに、トークでは健康づくりにおける日々の積み重ねの大切さにも話題が広がり、「特別なことではなく、日常の中でできることを続けることが健康につながる」とコメント。

具体例として、

・階段を使う

・歩く機会を増やす

・ストレッチを取り入れる

など、誰でも無理なく取り組める習慣が紹介されました。

最後に「自分の健康は自分で作り、そして守るもの」と力強く呼びかけ、来場者へ日々の意識と行動の大切さを伝えました。

■来場者へのメッセージ

イベントの最後に、EXILE MAKIDAI氏は「健康に関心を持ち、日々を大切に過ごしてほしい」と来場者へ呼びかけました。全国各地で健康づくりに取り組んできた経験にも触れながら、一人ひとりが自分の体と向き合い、無理のない形で継続していくことの大切さを伝えました。

続いて伍代氏も、「できることから少しずつ始めて、元気な毎日を送ってほしい」と温かいメッセージを送りました。自身の経験を踏まえ、健康は日々の積み重ねによって支えられるものであると語り、来場者に寄り添う言葉で締めくくりました。

会場は終始明るい雰囲気に包まれ、健康への意識を高める機会となった本イベントは、盛況のうちに幕を閉じました。

「知って、肝炎プロジェクト」は2012年より、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性をわかりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎に対する正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目的として活動しています。また「健康一番プロジェクト」は、年齢を重ねても病気にならず、「心身ともに元気に生きる」ための健康づくりを推進するとともに、健康への関心をきっかけに肝炎対策の広報を効果的に行うことを目的とした、「知って、肝炎プロジェクト」の一環として実施されているプロジェクトです。

■開催概要

催事名 ：「THE LIVE Supported by 大和地所」オープニングデイ 知って、肝炎/健康一番プロジェクト啓発

日時 ：2026年3月22日（日）

開催場所 ：THE LIVE（〒231‐0017 神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1）

出席者 ：肝炎対策特別大使 伍代夏子氏

：「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーターEXILE MAKIDAI氏