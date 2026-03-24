chocoZAP「第2章」始動 【黒字化達成＆収益前年同期比15倍】次なるステージへ移行 ～女性専用・ちょこガチ・サードプレイスなど、3つの新施策を先行検証開始～

RIZAP株式会社

RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長：瀬戸 健、本社：東京都新宿区、以下「RIZAPグループ」）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下、RIZAP）はコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」において、2022年の事業開始からわずか3年半で国内1,800店舗超の運営を通じた黒字化を達成しました。



これまでchocoZAPは、フィットネスの心理的・物理的ハードルを下げる「第1章：発足と拡大」に邁進してまいりました。この度、先行投資の回収完了とともに、独自の「無人運営エコシステム」や「FC共創モデル」による強固な収益基盤を確立したことを受け、次なる成長ステージである「第2章」へと移行いたします。





第2章では、chocoZAPを「スマートな健康の社会インフラ」へと進化させ、人々の生活に溶け込み健康を支え続ける存在を目指します。そしてサービスの改善や検証のプロセスを社会に公開し共に進化させていく決意として、「いいこと、どんどん」を宣言いたします。先行プロジェクトとして、特定の数店舗を検証ラボラトリーと位置づけ、「女性専用店舗」「ちょこガチゾーン」「サードプレイス構想」の3つの新施策について、利用動向の検証を開始いたします。

■発足と拡大の「第1章」から、次のステージ「第2章」へ

2022年7月のブランド誕生以来、chocoZAPは「カンタン・便利・たのしい」をコンセプトに、フィットネスの心理的・物理的ハードルを徹底的に下げることに邁進してまいりました。全国1,862店舗※1、会員数111.3万人※2へと至る「第1章」は、圧倒的なスピードで市場を席巻し、同時に先行投資の回収と黒字化、そして強固な事業基盤を確立したフェーズでした。 これから始まる「第2章」は、人々の健康を支え続ける「スマートな健康の社会インフラ」へと進化させる再成長フェーズです。

※1：2026年2月12日時点 ※2：2026年2月12日時点

■日本一、検証して、日本一、アップデートするジムへ――「いいこと、どんどん」宣言

chocoZAPの価値は、「検証し、良くなり続けるスピード」にあります。それを象徴するのが、「いいこと、どんどん」宣言です。chocoZAP本部は、毎日が「新しい当たり前」の検証場です。「ジムにこれがあれば、もっと楽しくなるはず」という仮説を立て、ランドリー、カラオケ、セルフエステなど、常識に捉われないサービスを次々と生み出してきました。ときには想定と異なる反応に直面することもありましたが、その一連の検証データとノウハウは、chocoZAPの進化させる重要な資産です。あらゆる施策を走らせながら修正・改善を重ね、常にアップデートしていく、そのアジャイルな姿勢・向き合いこそがchocoZAPのコアバリューと捉え、その検証プロセスをオープンにしながら、皆さまに愛される事業へと進化させてまいります。

・既に検証済み１.：ロッカーの進化

当初導入した暗証番号式ロッカーは、番号忘れによるトラブルから、無人ジムには不向きであると判明しました。そこで鍵のないオープンロッカーへの転換や、貴重品を持ち運べる「カゴ」の導入、注意喚起のPOP、そしてAIカメラによる見守り強化など、絶えず改善と検証を繰り返して現在のスタイルに至りました。

・既に検証済み２.：「無人運営エコシステム」の試行錯誤を経て確立

手に取りやすい価格と無人運営を維持するため、chocoZAPは独自の「無人エコシステム」を追求しています。これは、清掃・備品補充等の活動、マシンのメンテナンス活動などの店舗運営をフレンドリー会員様やセルフメンテナンス会員様にお手伝いいただく、お客様共創型の事業モデルです。



他国と比べ日本は「無人化」へ遅れをとっています。しかし人手不足が深刻化する現代において「無人化（省人化）」と「事業拡大」の両立は社会的命題の一つです。だからこそ、chocoZAPは敢然と立ち向かいます。無人スタイルは単に「スタッフを置かない」という効率追求だけではありません。共創とテクノロジーで無人運営エコシステムを創り、運用を通じて、社会的命題に挑戦していきます。

・既に検証済み３.：気配のないおもてなし（IoT空調・AIカメラ・AI店長）

無人ジムだからこそ、お客様が「暑い/寒い」「不安」と感じる前にシステムが先回りする「スマートな環境」を構築しています。1店舗あたり約10台配置しているAIカメラが異常を検知し、IoTシステムが室温をリアルタイムで最適化しています。姿は見えなくても、テクノロジーがお客様に寄り添い、常に安心で快適な空間を維持できるよう努めています。

■第2章の最前線として３つの施策開始

第2章として、一部店舗に新しい施策を導入し、数か月をかけて新サービスの検証を始めます。特定の数店舗を検証ラボラトリーと位置づけ、次の標準サービスを生み出すための実証実験を行ってまいります。

・検証1：なぜ女性だけ？「女性専用店舗」で究極の安心と居心地の検証

現代の日本社会では20代・30代・40代女性の運動習慣率が他の性年代に比べて低い傾向※3があります。しかし既存の女性向けジムには、シニアをターゲットとした事業や、ヨガ教室等の単種目に特化した事業が多いという背景がありました。そこで、SNSやアンケートに寄せられた会員様の声を反映し、女性が安心して気軽に通えるジムとして女性専用のchocoZAPを出店しました。女性のニーズに応えるマシンラインナップを導入し、利用動向や満足度を検証してまいります。

※3：厚生労働省｜令和6年国民健康・栄養調査結果の概要P20（最終確認日2026年3月23日） https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001603146.pdf

・検証2：ノンガチじゃないの？「ちょこガチゾーン」で挫折しないステップアップの設計

「ダンベルなどのフリーウェイトに興味はあるものの難しそう」、「上級者がいる中には入りづらい」という初心者の心理的ハードルを打破した「ちょこガチゾーン」です。初心者でも抵抗なくご利用いただけるよう「ちょこガチゾーン」と銘打ち、使い方やポイントをchocoZAPアプリで解説するサービスを一部店舗にテスト導入しております。また従来のマシンには物足りなさを感じていた中級者にもご満足いただける設計です。通常のchocoZAPのトレーニングマシンに加えて、ちょこガチゾーンにはダンベル、ベンチ台、ケーブル、マルチプレス、ストレッチ器具などを追加で配備しております。今後は、利用動向を検証し多店舗展開を検討してまいります。

※ちょこガチゾーンは一部店舗限定です。

・検証3：タイパじゃないの？「サードプレイス構想」で第三の居場所へ

chocoZAPを単なる運動の場所から、日常生活に溶け込む「第三の居場所（サードプレイス）」へと再定義する試みです。ワークスペースやカフェ機能を設け、ラウンジのようにゆっくりとくつろぎながら自分の時間を過ごすことができるような空間を、一部の店舗へテスト的に導入します。運動だけでなく、日常の中で、つい立ち寄りたくなる店舗のあり方を検証し、利用動向を検証してまいります。

※サードプレイス構想は一部店舗限定です。

■運動をもっと自由に。健康をもっと身近に。そんなあたりまえを日本から世界へ。

chocoZAPが挑戦する「第2章」の先にあるのは、誰もが意識することなく、自然と健康を目指せる行動を継続できる社会の実現です。あらゆる物価が高騰する中、chocoZAPは手に取りやすい価格を維持しながら「健康の社会インフラ」としての公共性を追求し、事業を次なるステージに進化させながら価値を高めてまいります。



また、「いいこと、どんどん」という進化を止めない宣言は、日本国内に留まるものではありません。chocoZAPがこの「第2章」で確立する共創とテクノロジーによる「無人運営エコシステム」は、世界中で運動習慣に課題を抱える国々に通じる日本発のイノベーションであると確信しています。



一歩店に入れば、「昨日よりも使いやすく、ワクワクする日常が待っている」、そう思っていただける進化を積み重ねることで、chocoZAPは日本、そして世界の「健康」により強く貢献してまいります。進化し続けるさらなる進化へ挑むchocoZAPを、この先も、ご注目ください。

■chocoZAPについて

「chocoZAP(チョコザップ)」概要

〇コンセプト：「簡単」、「便利」、「楽しい」

〇店舗数：1,862店舗※1

〇利用料金：月額3,278円(税込)

〇特徴

2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」などさまざまな分野のサービス展開を行っており、全国で1,862店舗※1、会員数は111.3万人※2を突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※4を達成しています。「日本中のあらゆる人の声に寄り添い、健康で活力に溢れた社会にコミットし続けることができるサービスをご提供する」ことを目標に、より幅広いお客さまにとって身近な存在として、毎日の生活の中で健康増進に貢献するインフラ的な存在になっていくことを目指しています。

URL： https://chocozap.jp/

会社名：RIZAP株式会社

本社所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー36階

代表者：代表取締役社長 瀬戸 健

※1：2026年2月12日時点

※2：2026年2月12日時点

※4： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）