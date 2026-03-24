アクティビティジャパン、長野県150周年記念「もっと知りたい！信州体験割」に参画。3月23日より第一期の販売を開始

株式会社アクティビティジャパン

株式会社アクティビティジャパン（KKdayグループ、本社：東京都新宿区、以下、アクティビティジャパン）では、長野県150周年記念「もっと知りたい！信州体験割」の特設ページを2026年3月23日（月）より公開し、お得な対象プランの販売を開始しました。

「もっと知りたい！信州体験割」特設予約ページはこちらhttps://activityjapan.com/dmo/discover-shinshu/(https://activityjapan.com/dmo/discover-shinshu/)

近年、旅行に求められる価値は、「見る」だけでなく、地域の自然や文化、食に実際に触れる「体験」へと広がっています。一方で、物価高騰の影響により、国内旅行にかかる費用は上昇しており、家族での旅行や体験を気軽に楽しむことが難しくなっています。そこで長野県では、子育て家庭をはじめ多くの皆さまに、県内各地の魅力ある体験プランをお得に楽しんでいただけるよう、「もっと知りたい！信州体験割」を実施します。

キャンペーン概要

▼対象となる体験の一部をご紹介

■ キャンペーン基本概要■ 販売区分・対象期間

本キャンペーンでは、長野県の四季折々の魅力を活かした多種多様な体験をお得にご予約いただけます。実施期間（第1期～第3期）の季節に合わせた魅力的な体験の一例をご紹介します。

【第1期：春～初夏の信州を大満喫】

対象期間：2026年3月23日(月) ～ 6月30日(火)■ 長野・軽井沢近郊｜春の新緑を満喫！ファミリー向け「カヌー・カヤック体験」

透明度の高い湖で、春の新緑など四季折々の絶景を水上から満喫できるカヌー・カヤック体験です。4歳から参加可能で、初心者やご家族連れでも「長野の大自然」を手軽に満喫いただけます。

体験名：【軽井沢近郊／信州長野・関東群馬】4才～ファミリー OK！軽井沢観光でカヌー カヤック体験 ◎春は新緑☆秋は紅葉★https://activityjapan.com/publish/plan/22058(https://activityjapan.com/publish/plan/22058)

■ 長野・軽井沢｜＜全国いちご選手権入賞＞特別ないちご狩り食べ放題

長野特有の寒暖差が育んだ、甘みたっぷりのいちごをその場で収穫して味わえるいちご狩り体験です。「全国いちご選手権」で入賞した品種をはじめ、瑞々しく香り高いいちごを存分に楽しむことができます。

体験名：【長野・軽井沢】冬春いちご狩り★スタンダード食べ放題コース★30分食べ放題☆練乳おかわり自由！<全国いちご選手権>で入賞した特別ないちごも！https://activityjapan.com/publish/plan/52066(https://activityjapan.com/publish/plan/52066)

■ 長野・木島平村｜日本の原風景と名水・グルメを巡る「e-bikeサイクリング」

電動アシスト付きのe-bikeで、春の心地よい風を感じながら、美しい棚田の風景や名水百選「龍興寺清水」を巡る体験です。サイクリングの途中に、名物の火口（ぼくち）蕎麦を堪能することができます。木島平村の自然とグルメを丸ごと満喫できる充実の体験プランです。

体験名：【長野・木島平村】e-bikeで木島平村の見どころ一周 棚田、眺望、名水百選「龍興寺清水」、名物・火口蕎麦まで楽しめるサイクリングhttps://activityjapan.com/publish/plan/48031(https://activityjapan.com/publish/plan/48031)

■ 長野・飯山｜歴史と文化に触れるまち歩き「歩こう飯山」

善光寺の旧仁王像や飯山城の歴史から、飯山のスキー産業発祥まで、ガイドとともに歩いて巡る歴史探訪ツアーです。雪解け後の清々しい季節に、ひんやりとした心地よい空気を感じつつ、信州の奥深い歴史と文化をじっくりと堪能できます。

体験名：【長野・飯山】歩こう飯山 善光寺・旧仁王像。飯山のスキー産業発祥から、大手門大改造の飯山城の歴史までhttps://activityjapan.com/publish/plan/55770(https://activityjapan.com/publish/plan/55770)

■ 長野・白馬｜北アルプスの麓で作るカラフルな「とんぼ玉作り」

雄大な北アルプスの麓に位置する白馬で、ガラスを溶かして作るオリジナルの「とんぼ玉」づくり体験です。多彩な色や模様のパーツから好きなものを組み合わせ自分だけの「特別な作品」を作ることができます。信州旅行の思い出を、可愛いお土産として形に残せます。

体験名：【長野・白馬】北アルプスの麓で「とんぼ玉作り」カラフルなかわいいお土産を作ろう～選べるパーツも沢山！手ぶらでOK！https://activityjapan.com/publish/plan/12519(https://activityjapan.com/publish/plan/12519)

【第2期：夏真っ只中！避暑地ならではの涼しさを大満喫】

対象期間：2026年7月1日(水) ～ 9月30日(水)■ 長野・森の湖｜絶景の湖面を滑るSUPツアー

深い森に囲まれた静かな森の湖で、ボードの上に立って水上散歩が楽しめます。波が少なく穏やかな環境のため、初心者でも安心です。写真撮影や丁寧なガイドがセットになっています。夏の暑さを忘れるリフレッシュに最適なツアーです。

体験名：【長野・森の湖SUP】写真＆ガイドつき♪ 澄んだ湖水と丁寧な初心者レッスンで人気！みんな楽しい木崎湖SUPツアーhttps://activityjapan.com/publish/plan/16612(https://activityjapan.com/publish/plan/16612)

■ 長野・飯田｜伝統技術と渓谷美を味わう「天竜川和船下り」

昔ながらの木造和船に揺られながら、天竜川のダイナミックな流れを体感できる「天竜川和船下り」。穏やかな淵から急流の水しぶきまで、長野の大自然を全身で楽しみつつ、和船の歴史や造船技術にも触れることができます。暑さを忘れて涼しさを求める方に一押しの体験です。

体験名：【長野・飯田】天竜川和船下り、伝統の和船で天竜川を下る！船頭さんが和船の伝統（歴史・造船・操船技術）をご案内！ https://activityjapan.com/publish/plan/48300(https://activityjapan.com/publish/plan/48300)

【第3期：秋の味覚と雪の絶景を堪能】

対象期間：2026年10月1日(木) ～ 12月25日(金)■ 信州・南相木村｜地元ガイドと探検へ！「キノコ狩り」体験

通常の観光ルートでは味わえない、ディープなきのこ狩り体験です。地域に根付いたガイドとともに手付かずの自然林へ入り、山の恵みを探索します。豊かな森林資源を持つ長野ならではの、ここでしか経験できない特別な秋の収穫体験です。

体験名：【信州・南相木村】キノコ狩り体験プライベートhttps://activityjapan.com/publish/plan/26818(https://activityjapan.com/publish/plan/26818)

■ 長野・白樺湖｜小学生からOK！レベルに合わせて上達する「スキー・スノーボードレッスン」

初めて雪に触れる初心者から、技術を磨きたい上級者まで、それぞれのレベルに合わせた丁寧な指導で楽しく上達できます。信州ならではの上質な雪と美しい景色に囲まれながら、ウィンタースポーツを存分に満喫できる特別な体験です。

体験名：【長野・白樺湖】スキー・スノーボードグループレッスン★ビギナーからエキスパートまで・小学生からOK https://activityjapan.com/publish/plan/10150(https://activityjapan.com/publish/plan/10150)

株式会社アクティビティジャパンについて

日本国内のアクティビティや体験が、簡単に探せて予約ができる、日本最大級のアクティビティ体験専門の予約サイトを運営しています。日本全国 約8,000社以上の提携パートナーと独自契約しており、450種目、19,000プラン以上のアウトドアアクティビティ、ものづくり、日帰り旅行、レジャー、オンライン体験ツアーなどを取り扱っております。また、国内の多数の自治体やDMOと連携実績があり、地域の観光資源を活かした体験商品の開発や磨き上げの他、オンライン予約システム整備や各種プロモーションによる地域への誘客の仕組み作りを通して、地域活性化にも貢献してまいります。



詳細はこちらをご覧ください：https://activityjapan.com/(https://activityjapan.com/)



・設立： 2016年3月

・事業内容：アクティビティ体験専門予約サイト

・本社 ：東京都新宿区四谷1丁目22番5号WESTALL四谷2階

・本件に関する問い合わせ：jp-media@kkday.com

KKdayグループについて

KKday は旅行先での現地体験やチケットを販売するオンライン予約サイトです。92 ヵ国 550 都市以上、35万件を超える世界中のユニークな現地体験を提供しており、旅行者が個別にツアーやチケットを手配する手間を省き、旅行計画の利便性を向上させるサービスを提供しています



KKdayグループの詳細はこちらをご覧ください：https://www.kkday.com/ja/corp/(https://www.kkday.com/ja/corp/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社KKDAY JAPAN 広報担当：高井（たかい）

電話：080-4470-9475 メールアドレス：jp-media@kkday.com