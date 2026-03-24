スマートプラスSSIの「チケットキャンセル保険」、ロングランプランニングが運営するチケット販売サイト「カンフェティ」で採用

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社Finatextホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：林 良太）とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新納 啓介）が出資するスマートプラス少額短期保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小山 宏人、以下「スマートプラスSSI」）は、サービス組込型の「チケットキャンセル保険」が、ロングランプランニング株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛、以下「ロングランプランニング」）が運営するチケット販売サイト「カンフェティ」にて採用されたことをお知らせいたします。

■採用背景

国内のライブ・エンタテインメント市場は急速な回復と成長を遂げています。大規模公演の増加に加えて、いわゆる「推し活」や体験型消費の活発化に伴うチケット単価の上昇にも牽引され、2024年の市場規模はコロナ禍前を上回り、過去最高となりました。チケットの価値が高まる一方で、急な体調不良や予定変更によって「購入したチケットが無駄になる」ことへの消費者の心理的・経済的ハードルも高まっており、安心を担保する補償サービスの重要性が増しています。

ロングランプランニングは、舞台・芸術分野を中心に常時1,000以上の公演チケットを取り揃え、150万人の会員が利用するチケット販売サイト「カンフェティ」を運営しています。公演の多様化や利用者のニーズの変化に合わせて柔軟に適用できる保険を提供するため、今回、スマートプラスSSIの「チケットキャンセル保険」が採用されました。

■「カンフェティチケットキャンセル保険」の特長

「カンフェティチケットキャンセル保険」は、チケット販売サイト「カンフェティ」の利用者向けのチケットキャンセル保険です。急な病気やけが、交通機関の遅延など、やむを得ないキャンセルの際に、購入したチケット代金を100%補償します。

1. 多様な公演チケットへの対応

「カンフェティ」が取り扱う、舞台、演劇、ミュージカル、クラシック、ダンス、ライブ、寄席など、多様な公演チケットに適用できます。

※一部適用対象外のチケットがあります。保険の適用可否は保険の申込時にご確認いただけます。

2. 保険金請求もデジタル完結

万が一のキャンセル発生時にはスマホで簡単にお手続きいただけ、保険金請求手続きの負担を軽減します。

※保険金の支払いには、スマートプラスSSIが定める所定の支払事由に該当する必要があります。詳細な補償範囲や条件については保険の申込時にご確認ください。

■今後について

今後もスマートプラスSSIは、「カンフェティチケットキャンセル保険」の提供を通じて、「カンフェティ」利用者の満足度向上を支援してまいります。

【サービス組込型の「チケットキャンセル保険」について】

サービス組込型の「チケットキャンセル保険」は、テーマパークやイベントのチケット予約サイトに組み込んで提供する保険です。チケット購入完了画面に保険申し込みページへのリンクを掲載する形式と、チケット購入とあわせて保険加入もできるAPI組込み形式の2通りの導入形式があります。

◯導入に関するお問い合わせ先

サービス組込型の「チケットキャンセル保険」の導入にご関心のある事業者様は、以下の担当者までお問い合わせください。

スマートプラス少額短期保険株式会社 担当 清水

TEL: 03-5357-1738 Mail: agent-cancel@smartplus-insurance.com

Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

スマートプラス少額短期保険株式会社

スマートプラス少額短期保険株式会社は、様々なデジタルサービス事業者と連携しながら、人々の生活に寄り添う保険や行動を後押しする保険をテーラーメイド型で開発・提供するインシュアテック企業です。大切な赤ちゃんとママを守る医療保険「母子保険はぐ+（プラス）」や、レストランや旅行、テーマパークなど様々な事前予約型サービスのキャンセル料を補償する「キャンセル保険」をサービスに組み込んで提供できる事業者向けソリューション「サービス組み込み用 キャンセル保険」を提供しています。



会社名 ： スマートプラス少額短期保険株式会社

代表者 ： 代表取締役 小山 宏人

設立 ： 2019年4月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://www.smartplus-insurance.com/